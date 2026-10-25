Отказ от актерского образования, бизнес на экоеде и тайная свадьба с глэм-панком из группы «Для дур»: Злате Ковальчук 26 лет
Российской актрисе Злате Ковальчук 26 октября исполняется 26 лет. Для миллионов зрителей она навсегда осталась той самой девочкой из «Тайн следствия» — дочерью следователя Марии Швецовой, которую играла её мать, звезда сериала Анна Ковальчук. Но за кулисами самого долгоиграющего российского детектива выросла не просто «дочь знаменитости», а человек с юридическим дипломом, собственным бизнесом, скандальной свадьбой и мучительным вопросом: что делать, если сериал, в котором ты родилась, однажды закончится? Подробности — в материале «Радио 1».
Звездное детство Златы КовальчукЗлата Ковальчук (Ильченко) родилась 26 октября 2000 года в Санкт-Петербурге в семье актеров Анатолия Ильченко и Анны Ковальчук. Её появление на свет было уникальным — это произошло прямо на съёмочной площадке сериала «Тайны следствия», где её мама играла главную роль.
Создатели сериала, узнав о беременности Анны, решили не скрывать это, а обыграть в сюжете. Сцена рождения Златы была включена в сериал, и её первые минуты жизни запечатлели на камеру.
Когда Злате было пять лет, её родители развелись. Несмотря на это, они сохранили дружеские отношения. Позже оба создали новые семьи. У Златы есть единокровные братья: Добрыня (от брака матери с бизнесменом Олегом Капустиным) и Дмитрий с Артёмом (от брака отца с актрисой Натальей Тереховой). При получении паспорта в 16 лет Злата сменила фамилию отца, Ильченко, на фамилию матери — Ковальчук.
Карьера в кино и театре
Несмотря на то, что Злата выросла на съёмочной площадке, она не захотела связывать свою жизнь с актёрской профессией. С самого детства и на протяжении многих лет Злата играла в сериале саму себя — дочь главной героини Марии Швецовой в исполнении Анны Ковальчук. Она появлялась почти во всех сезонах проекта, и зрители могли наблюдать, как она взрослеет прямо в кадре.
В её фильмографии также есть роли в мелодраме «Можно я буду звать тебя мамой?» (2008) и сериале «Пятая группа крови» (2010-2011), где она сыграла главную героиню в детстве. Осенью 2023 года Злата вместе с матерью приняла участие в шоу «Последний герой», где продержалась восемь выпусков.
Юрист, наездница и певицаКазалось бы, путь в профессию предначертан. Но Злата выбрала бунт. Первым его проявлением стало юридическое образование: вместо театрального вуза она пошла учиться на юриста.
«Я искала себя в более земных профессиях, более практичных», — объясняла она позже в интервью CHITA.RU.Параллельно с учёбой она всерьёз занималась конным спортом — в шесть лет впервые села в седло и со временем стала кандидатом в мастера спорта. А ещё основала собственный бизнес по производству диетического питания — экокаш, которые, по ироничному замечанию Анны Ковальчук, возможно, появились потому, что дочь «посмотрела, чем мама питалась на съёмках».
Но творческая жилка всё же взяла своё. Переломным моментом стало болезненное расставание с предыдущим возлюбленным, которое подтолкнуло Злату к музыке. В 2025 году она записала несколько треков, включая совместный сингл «Доброе утро» с рэп-исполнительницей BAELI, выпустила сольный сингл «Таю», а затем начала выходить на сцену вместе с матерью, исполняя авторские песни.
«Я поняла, что я без творчества не могу, это то, что меня наполняет, делает меня счастливой», — говорила она.
Личная жизнь Златы Ковальчук
Скандал разразился там, где его не ждали. В сентябре 2026 года Злата вышла замуж за рок-музыканта Артёма Розаниру, известного под псевдонимом Тёма Джесс, солиста группы с говорящим названием «Для дур». Церемония прошла 17 сентября в ЗАГСе №1 Санкт-Петербурга, и фотографии со свадьбы появились в соцсетях с подписью: «Вот такие новости. Наш главный итог этого года!». Анна Ковальчук отреагировала на выбор дочери сдержанно:
«Избранник дочери — певец. А остальное — секрет, ничего больше не скажу».Однако реакция публики оказалась куда менее деликатной. В сети появились комментарии типа «Легла под грязного гопника с подворотни», и хейтеры обвиняли Злату в том, что она «связалась» с неподходящим человеком, что её брак обречён. Всё дело в том, что Джесс в своем творчестве пропагандирует антисоциальный образ жизни, использует ненормативную лексику в текстах и нередко устраивает аморальные перфомансы.
Вслед за этим поползли слухи о том, что Артём пользуется деньгами супруги или женился ради известности. При этом сценический образ музыканта не даёт полного представления о том, каким он бывает в обычной жизни, а сплетни о меркантильности новоиспеченного мужа остаются без подтверждений.