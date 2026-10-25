25 октября 2026, 13:40

Анна и Злата Ковальчук (Фото: Instagram* / @kovalchukzlatta)

Российской актрисе Злате Ковальчук 26 октября исполняется 26 лет. Для миллионов зрителей она навсегда осталась той самой девочкой из «Тайн следствия» — дочерью следователя Марии Швецовой, которую играла её мать, звезда сериала Анна Ковальчук. Но за кулисами самого долгоиграющего российского детектива выросла не просто «дочь знаменитости», а человек с юридическим дипломом, собственным бизнесом, скандальной свадьбой и мучительным вопросом: что делать, если сериал, в котором ты родилась, однажды закончится? Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Звездное детство Златы Ковальчук Карьера в кино и театре Юрист, наездница и певица Личная жизнь Златы Ковальчук



Звездное детство Златы Ковальчук

Карьера в кино и театре

Злата Ковальчук (Фото: Instagram* / @kovalchukzlatta)

Юрист, наездница и певица

Злата Ковальчук (Фото: Instagram* / @kovalchukzlatta)

«Я искала себя в более земных профессиях, более практичных», — объясняла она позже в интервью CHITA.RU.

«Я поняла, что я без творчества не могу, это то, что меня наполняет, делает меня счастливой», — говорила она.

Личная жизнь Златы Ковальчук

Анна и Злата Ковальчук (Фото: Instagram* / @kovalchukzlatta)

«Избранник дочери — певец. А остальное — секрет, ничего больше не скажу».

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