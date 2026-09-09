Роман с американцем, брошенная дочь, измены и «принц-самоубийца»: куда пропала звезда мюзикла «Золушка» Юлия Маврина?
Новогодний мюзикл «Золушка» с Николаем Басковым в главной роли вышел на экраны и сразу привлек внимание зрителей. Главную роль Золушки исполнила Юлия Маврина, чье имя тогда было малоизвестно. Однако благодаря этому спектаклю она стала ассоциироваться с образом Золушки, многие запомнили ее талант. Кто она и как проходит ее жизнь вне сцены — в материале «Радио».
Биография Юлии Мавриной: детство и развод родителейМаленькая Юля родилась в Феодосии и с детства мечтала о сцене. Она активно участвовала в школьных постановках и училась в музыкальной школе, не забывая об учебе. В 1990 году Юля даже выступила на «Утренней звезде». Однако ее жизнь изменилась, когда родители объявили о разводе. Мама с Юлей переехали в Санкт-Петербург, это стало тяжелым испытанием для девочки.
Юля быстро нашла себя в Санкт-Петербурге, присоединившись к театру-студии «Розыгрыш». В 15 лет она поступила в театральную академию, несмотря на отсутствие аттестата.
Ее карьера началась, когда Игорь Масленников пригласил ее на пробы для главной роли в фильме «Письма к Эльзе», хотя фильм не стал успешным. Однако это привело к тому, что Юлию пригласили на кастинг для главной роли Золушки в мюзикле, где она обошла более 350 конкуренток. После этого ее стали активно приглашать на другие роли, популярность начала расти.
Личная жизнь Юлии МавринойВ жизни Юлии Мавриной наступил переломный момент. Успех в театре и кино поглотил её целиком, заставив сосредоточиться исключительно на работе. Она осознавала, что на начальном этапе своей карьеры необходимо трудиться на имя, чтобы затем это имя начало работать на неё. И вот, казалось бы, долгожданный момент настал.
Однако судьба приготовила для неё неожиданный поворот. В её жизни появилась госпожа Любовь — американец русского происхождения, журналист, старше Юлии на целых 30 лет. С первых слов, произнесенных этим мужчиной, её мир перевернулся. Его богатый словарный запас и уверенность в себе произвели на девушку неизгладимое впечатление.
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С каждым его словом Юлия всё глубже погружалась в океан чувств. Голос, манеры, импозантная фигура и выразительные жесты — всё это пленило её душу. Она была готова слушать его бесконечно, теряя счёт времени и забывая о своих карьерных амбициях. Влюбленность охватила её с головой, мысли о работе отошли на второй план, уступив место новым, волнующим эмоциям.
Они начали жить вместе, а потом поженились. Сначала их жизнь была полна волшебства, но вскоре муж начал активно продвигать её в Голливуд, что вызвало у Юлии сопротивление. Она не хотела покидать родину и понимала, что покорить Голливуд с наскока невозможно.
Давление со стороны мужа привело к частым ссорам и недопониманиям. В конечном итоге, когда он уехал в Америку, Юлия решила уйти от него. Он страдал и надеялся, что их отношения можно спасти.
Новый этап
Юлия не осознавала, что её решение станет ошибкой, о которой она будет сожалеть. В тот момент актриса переживала сильную депрессию, и только появление Святослава Лютера, дирижера театра «Приют Комедианта», помогло ей справиться с тяжёлыми эмоциями.
Юлия и Святослав познакомились благодаря его постоянному присутствию в её жизни. Сначала она не замечала, как сильно он ей нравится, но вскоре не могла представить себе день без его взгляда. Несмотря на разницу в возрасте и то, что Юлия не планировала выходить замуж, беременность изменила её планы.
Она поняла, что готова к этому шагу, и была счастлива не только от предстоящей роли матери, но и от осознания, что нашла человека, с которым хочет провести жизнь.
Измены
А потом Юлия узнала, что её муж изменяет ей. Это стало известно еще до рождения их ребенка. Несмотря на это, Святослав сумел добиться её прощения. Прощение — да, но любовь у Юлии угасла. Или, возможно, она так и не возникла. И всё же, Юлия не собиралась искать нового партнера. У неё была семья, муж и дочь, в которой она души не чаяла.
Но муж, осознав, что измена — это не так страшно, как интересно и возбуждающе, продолжал искать утешение на стороне. В один момент Юлия поняла, что больше не может терпеть рядом с собой предателя и решила уйти.
Единственное, что ее мучило — это то, что она не могла забрать с собой дочь. Куда? Да и на что жить? Муж и его родные уверяли её, что позаботятся о девочке. Они же родные! К тому же, никто не будет ставить препятствий для встреч с дочерью. Мать всегда сможет прийти, приехать, поиграть или забрать девочку. Это казалось логичным решением, Юлия сдалась.
Борьба Юлии Мавриной за дочкуЮлия, страдая от разлуки с дочерью, каждый раз боролась за встречи, которые становились все реже. Прошло десять лет, и, несмотря на все трудности, она не сдавалась. Работая упорно, Юлия смогла накопить деньги и купить квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы забрать девочку к себе. Однако однажды ее бывший муж неожиданно привел дочь и, не произнеся ни слова, оставил ее с матерью.
Позже стало известно, что он покончил жизнь самоубийством. Причины этого поступка остались загадкой, и никто толком не смог объяснить, что его к этому привело. Коллеги уверены, что он не смог справиться с чувством ненужности, ведь предложения о работе перестали поступать, и жить в таком состоянии ему было невозможно.
После его смерти Юлия полностью ушла из светской жизни. Её можно увидеть на сцене лишь изредка, а в кино она снимается еще реже.
Чем сейчас занимается Юлия Маврина?Юлия Маврина полностью оставила актерскую профессию и сознательно выбрала уединенную жизнь за городом, поселившись в небольшом поселке под Санкт-Петербургом. Звезда мюзикла «Золушка» и сериала «Дочки-матери» решила кардинально сменить сферу деятельности после череды личных кризисов, тяжелых разводов и эмоционального выгорания в шоу-бизнесе.
Сейчас она позиционирует себя как эзотерик, таролог и целительница, утверждая, что этот дар перешел к ней по наследству от бабушки. Юлия проводит духовные практики, делает расклады на картах Таро и принимает клиентов, которые находят ее в основном по личным рекомендациям.
В свободное время она занимается рукоделием, делает интерьерных кукол, создает авторские свечи и ухаживает за своим садом. К актерству возвращаться она не планирует и ведет закрытый образ жизни, практически не появляясь на телевидении и в светской хронике.