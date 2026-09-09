Роман с американцем, брошенная дочь, измены и «принц-самоубийца»: куда пропала звезда мюзикла «Золушка» Юлия Маврина?

09 сентября 2026, 16:24

Юлия Маврина (фото: кадр из фильма «Убойная сила-6»)

Новогодний мюзикл «Золушка» с Николаем Басковым в главной роли вышел на экраны и сразу привлек внимание зрителей. Главную роль Золушки исполнила Юлия Маврина, чье имя тогда было малоизвестно. Однако благодаря этому спектаклю она стала ассоциироваться с образом Золушки, многие запомнили ее талант. Кто она и как проходит ее жизнь вне сцены — в материале «Радио».





Содержание Биография Юлии Мавриной: детство и развод родителей Личная жизнь Юлии Мавриной Борьба Юлии Мавриной за дочку Чем сейчас занимается Юлия Маврина?

Биография Юлии Мавриной: детство и развод родителей

Юлия Маврина (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Личная жизнь Юлии Мавриной

Работал шофером, целовался со Светланой Ходченковой и похудел на 24 килограмма: вся правда о жизни звезды Comedy Club Романа Юнусова

Юлия Маврина (фото: кадр из сериала «Дело следователя никитина»)

Новый этап

Юлия Маврина (фото: кадр из сериала «Короткое дыхание»)

Измены

Борьба Юлии Мавриной за дочку

Юлия Маврина (фото: кадр из сериала «Письма к Эльзе»)

Чем сейчас занимается Юлия Маврина?