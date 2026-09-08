08 сентября 2026, 12:39

Роман Юнусов (фото: Instagram* / yunusovroman)

Роман Андреевич Юнусов — российский актер, юморист, телеведущий и участник Comedy Club. Широкую известность ему принес дуэт «Сестры Зайцевы». Юнусов также регулярно появляется в телевизионных развлекательных проектах. За работу в «Шоу выходного дня» на телеканале СТС артист получил премию ТЭФИ. Кроме того, он участвовал в пятом сезоне популярного скетч-шоу «Наша Russia», где сыграл болельщика Валеру. 9 сентября Роману Юнусову исполняется 46 лет. Подробнее о биографии, карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Романа Юнусова: детство и семья Образование и начало карьеры в КВН «Сестры Зайцевы» и Comedy Club Работа на радио и телевидении Роман Юнусов на шоу «Форт Боярд» и «Звезды в Африке» «Битва пикников» и другие проекты Фильмы с Романом Юнусовым Фильмография Романа Юнусова Театр и гастрольная деятельность Личная жизнь Романа Юнусова Роман Юнусов сейчас

Биография Романа Юнусова: детство и семья

Образование и начало карьеры в КВН

Роман Юнусов (фото: Instagram* / yunusovroman)

«Сестры Зайцевы» и Comedy Club

Роман Юнусов и Тимур Батрудинов (фото: Instagram* / yunusovroman)

Работа на радио и телевидении

Роман Юнусов (фото: Instagram* / yunusovroman)

Роман Юнусов на шоу «Форт Боярд» и «Звезды в Африке»

Роман Юнусов на шоу «Звезды в Африке» (фото: Instagram* / yunusovroman)

«Битва пикников» и другие проекты

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Фильмы с Романом Юнусовым

Роман Юнусов (фото: Instagram* / yunusovroman)

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Фильмография Романа Юнусова

2013 — «Что творят мужчины»; «Корпоратив»; 2013 — «Остров везения»;

2015 — «Что творят мужчины 2»; «Женщины против мужчин»

2016 — «Одноклассницы»;

2017 — «Одноклассницы: Новый поворот»;

2018 — «Zомбоящик»; «Женщины против мужчин. Крымские каникулы»

2023 — «Бедный олигарх-2»;

2024 — «Загляни ему в голову»; 2024 — «Бар МоскваЧики».

Театр и гастрольная деятельность

«Сейчас я делаю упор на театральную составляющую. Амплуа актера мне больше импонирует, потому что это какой-то новый прикольный мир, где нет дублей, замен, пауз, пересъема и так далее — все происходит вживую, прямо сейчас, на сцене. Это круто, это новые эмоции. Именно игра в театре доставляет мне сейчас наибольшее количество положительных впечатлений», — рассказывал он.

Личная жизнь Романа Юнусова

Роман Юнусов с женой (фото: Instagram* / yunusovroman)

«Естественно, хочется научить детей каким-то правильным вещам, хотя и понимаю, что современные дети — это очень сложно, они на какой-то своей волне. Но я как папа стараюсь оградить их от каких-то ошибок, которые когда-то совершал сам. Стараюсь им прививать такие качества, как честность, добропорядочность, мужественность, относиться ко всему взвешенно и, главное, — думать перед тем, как что-то делать», — делился Юнусов.

Роман Юнусов сейчас

«Похудел просто-напросто за счет классного правильного питания. Да, я люблю покушать, и моя жена очень вкусно готовит, и раньше я как-то без разбора все ел», — говорил Роман.

Роман Юнусов с сыновьями (фото: Instagram* / yunusovroman)

«К тому же я узнал, что избыточный вес — один из факторов риска развития многих заболеваний, в том числе рака. Поэтому его надо держать под контролем!», — отмечал аткер.