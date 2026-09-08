Работал шофером, целовался со Светланой Ходченковой и похудел на 24 килограмма: вся правда о жизни звезды Comedy Club Романа Юнусова
Роман Андреевич Юнусов — российский актер, юморист, телеведущий и участник Comedy Club. Широкую известность ему принес дуэт «Сестры Зайцевы». Юнусов также регулярно появляется в телевизионных развлекательных проектах. За работу в «Шоу выходного дня» на телеканале СТС артист получил премию ТЭФИ. Кроме того, он участвовал в пятом сезоне популярного скетч-шоу «Наша Russia», где сыграл болельщика Валеру. 9 сентября Роману Юнусову исполняется 46 лет. Подробнее о биографии, карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Романа Юнусова: детство и семьяРоман Юнусов родился в сентябре 1980 года в Кимовске — небольшом городе Тульской области. Необычная внешность будущего артиста связана с происхождением его родителей: мать Романа была русской, а отец — лезгином.
Брак родителей оказался недолгим. Отец ушел из семьи, когда Роман был еще маленьким. Матери пришлось самостоятельно обеспечивать сына, поэтому большую часть времени в детстве мальчик проводил с бабушкой.
В школе Юнусов учился хорошо. Одновременно он посещал музыкальные занятия и освоил балалайку. Еще одним увлечением будущего юмориста стали беговые лыжи, которые он осваивал самостоятельно. Для выпускного экзамена Юнусов выбрал химию и получил пятерку.
Образование и начало карьеры в КВНПосле школы Роман отправился в Москву, чтобы поступить в Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. С первой попытки стать студентом ему не удалось: абитуриент не прошел конкурс. Однако возвращаться в родной Кимовск молодой человек не захотел. Он решил остаться в столице, сдал экзамен на получение водительских прав и устроился работать шофером.
Через год Юнусов вновь попытался поступить в «Тимирязевку» и на этот раз успешно прошел вступительные испытания. Его зачислили на факультет агрохимии. В дальнейшем Роман получил специальность агрохимика-почвоведа. Уже в начале учебы Юнусов вместе с однокурсниками организовал студенческую команду КВН. На костюмы и театральный реквизит требовались деньги, поэтому участникам приходилось совмещать выступления с подработками.
Вскоре старания Романа заметили. Знакомый по академии Алексей Лихницкий предложил ему присоединиться к профессиональной команде КВН «РосНОУ». Именно это знакомство впоследствии сыграло важную роль в телевизионной карьере Юнусова.
«Сестры Зайцевы» и Comedy ClubВ молодости Роман Юнусов познакомился с Гариком Мартиросяном, капитаном команды КВН «Новые армяне». Мартиросян рассказал ему о кастинге в новое телевизионное юмористическое шоу «Камеди клаб». Юнусов решил попробовать свои силы на отборе и во время кастинга вновь встретился с Алексеем Лихницким, который уже прошел отбор и как раз искал напарника.
Так в 2003 году появился дуэт «Сестры Зайцевы». В течение пяти лет они регулярно выходили на сцену Comedy Club и каждую неделю радовали зрителей юмористическими номерами.
Со временем сотрудничество артистов вышло за пределы Comedy Club. Юнусов и Лихницкий вместе стали ведущими радиостанции «Максимум». Кроме того, они работали над развлекательной программой «Зайцевись!», телеигрой «Ноги прокурора» и комедийно-познавательным проектом «Разрушители пословиц».
Роман продолжил выступать и за пределами дуэта. В Comedy Club он выходил на сцену вместе с Демисом Карибидисом. Среди запомнившихся зрителям номеров — «Асфальтоукладчики летом» и «Письмо начальнице». В других миниатюрах, включая сценки «Гаишник останавливает нарушителя» и «Русские туристы летом в Египте», Юнусов и Карибидис работали вместе с Тимуром Батрутдиновым.
Свои вокальные способности Роман продемонстрировал в номере с Леонидом Агутиным «Босоногий мальчик в стиле шансона». Отдельным этапом телевизионной карьеры Юнусова стало участие в скетч-шоу «Наша Russia». В проекте артист сыграл ярого болельщика футбольного клуба «Москвич».
Роман также вместе с Алексеем Лихницким стал участником телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?».
Работа на радио и телевиденииПомимо выступлений в Comedy Club, Роман Юнусов постепенно расширял телевизионную карьеру. Вместе с Алексеем Лихницким он продолжил сотрудничать в киноиндустрии. Лихницкий окончил Высшую школу кино и телевидения, получив диплом продюсера, и впоследствии привлек Юнусова к работе над сценарием сериала.
Позднее Роман вместе с Владом Соколовским принял участие в создании выпуска тревел-шоу «Мама Раша». Съемки проходили на Байкале. Участники проекта побывали в окрестностях Иркутска, посетили оленью ферму и добрались до Северобайкальска.
В конце июня 2019 года Юнусов вместе с коллегой по Comedy Club стал ведущим нового сезона юмористического проекта «Шоу выходного дня». В каждом выпуске участвовали известные представители российского шоу-бизнеса и кино. В следующем году артист продолжил работать над проектом. За работу в «Шоу выходного дня» Юнусов получил телевизионную премию ТЭФИ.
Параллельно Роман начал развивать собственный YouTube-канал «Юнус». Одной из основных рубрик стала программа «Спортивный интерес». В выпусках юморист тренировался вместе с российскими чемпионами, а также устраивал шуточные спортивные соревнования с другими шоуменами.
Роман Юнусов на шоу «Форт Боярд» и «Звезды в Африке»Роман Юнусов также исполнил давнюю мечту и стал участником телевизионного проекта «Форт Боярд». Несмотря на собственную уверенность в бесстрашии, во время одного из испытаний артисту пришлось столкнуться со страхом. В библиотеке ему требовалось пролезть под деревянным полом, где находились змеи. Испытание оказалось для Юнусова непростым. В другом задании юмористу пришлось иметь дело с неприятными насекомыми.
Еще одним экстремальным проектом в телевизионной карьере Юнусова стало шоу «Звезды в Африке». В начале 2022 года телеканал ТНТ запустил второй сезон реалити-шоу. Для съемок группа популярных тиктокеров, актеров и юмористов отправилась в Лимпопо.
Comedy Club в проекте представляли Роман Юнусов и Олег Верещагин. Среди соперников артистов оказались Никита Джигурда, Валя Карнавал и другие знаменитости. Однако дойти до победы Роману не удалось.
«Битва пикников» и другие проектыПосле участия в «Звездах в Африке» Юнусов вновь появился на ТНТ. На этот раз артист стал участником кулинарного проекта «Битва пикников». В программе Роман отвечал прежде всего за развлекательную составляющую, однако на нем лежала и задача определить победителя каждого выпуска. В каждом эпизоде два повара соревновались друг с другом, а Юнусов выбирал лучшего. Осенью 2023 года состоялась премьера уже третьего сезона проекта.
Еще одним авторским проектом Романа стало шоу «Гол! Ой! Штанга!» на радиостанции «Юмор FM». В нем артист разбирал забавные оговорки наиболее эмоциональных телевизионных ведущих, прежде всего спортивных комментаторов.
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2024 год также оказался насыщенным для Романа Юнусова. В январе артист принял участие в запуске передачи «У нас выигрывают». Кроме того, Юнусов стал ведущим проекта «Родное». В феврале вышел выпуск кулинарного шоу «Вкусно с Ляйсан» с участием Романа. Артист не только готовил блюда, но и рассказывал зрителям о детстве. Во время программы Юнусов назвал среди своих любимых блюд жареную картошку с луком и молоком, а также простой бутерброд с маслом и вареньем.
Фильмы с Романом ЮнусовымКарьера Романа Юнусова развивалась не только на телевидении и радио. Артист также начал регулярно сниматься в кино, преимущественно в комедиях. 2013 год стал особенно заметным для его фильмографии: сразу три комедийные картины с участием Юнусова вышли на экраны.
В фильме «Веселая ночка» актер получил небольшую эпизодическую роль. В комедии «Что творят мужчины!» Юнусов сыграл участника мужского соревнования по количеству соблазненных женщин на курортном побережье. В картине «Остров везения» артист впервые столкнулся с необходимостью сниматься в сцене экранного поцелуя. Его партнершей стала Светлана Ходченкова.
В фильме «Корпоратив» Юнусов сыграл полицейского Славу. В комедии «Женщины против мужчин» актер исполнил одну из главных ролей — мужа героини Марии Кравченко. Первую часть фильма снимали на Кубе. Продолжение под названием «Женщины против мужчин. Крымские каникулы» создатели картины уже снимали в России.
Еще одним заметным проектом в фильмографии Юнусова стала комедия «Одноклассницы». Его героя вновь звали Слава. Продолжение картины получило название «Одноклассницы: Новый поворот». В 2018 году Юнусов также принял участие в создании «Zомбоящика» — комедийного проекта, состоящего из отдельных скетчей. В фильме артист примерил сразу несколько различных образов.
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Романа неоднократно спрашивали о желании попробовать себя в драматическом кино. Однако самому актеру значительно ближе комедийный жанр.
Фильмография Романа Юнусова
- 2013 — «Что творят мужчины»; «Корпоратив»; 2013 — «Остров везения»;
- 2015 — «Что творят мужчины 2»; «Женщины против мужчин»
- 2016 — «Одноклассницы»;
- 2017 — «Одноклассницы: Новый поворот»;
- 2018 — «Zомбоящик»; «Женщины против мужчин. Крымские каникулы»
- 2023 — «Бедный олигарх-2»;
- 2024 — «Загляни ему в голову»; 2024 — «Бар МоскваЧики».
Театр и гастрольная деятельностьАртист регулярно выходит на театральную сцену и преимущественно выбирает комедийные спектакли. Юнусов гастролирует по России с антрепризными постановками. При сотрудничестве с Московским театром комедии артист участвовал в создании спектаклей «Отдам бывшего в хорошие руки» и «Подыскиваю жену, недорого!»
«Сейчас я делаю упор на театральную составляющую. Амплуа актера мне больше импонирует, потому что это какой-то новый прикольный мир, где нет дублей, замен, пауз, пересъема и так далее — все происходит вживую, прямо сейчас, на сцене. Это круто, это новые эмоции. Именно игра в театре доставляет мне сейчас наибольшее количество положительных впечатлений», — рассказывал он.
Личная жизнь Романа ЮнусоваРоман Юнусов долго встречался с девушкой по имени Виктория. В 2006 году пара поженилась. Через год после свадьбы у супругов родилась дочь София. Спустя восемь лет семья стала больше — у Романа и Виктории появился сын Давид.
В детстве София занималась в танцевальном коллективе «Тодес». После окончания школы девушка поступила в международную школу дизайна в Италии. Сын Юнусова также проявляет интерес к творческой профессии и демонстрирует способности в комедии и актерском мастерстве.
Летом 2019 года стало известно о рождении третьего ребенка в семье Юнусова. Виктория подарила супругу еще одного сына. О рождении мальчика артист сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографию кулачка младенца. Сам Юнусов неоднократно говорил о том, что особенно серьезно относится к своей роли отца.
«Естественно, хочется научить детей каким-то правильным вещам, хотя и понимаю, что современные дети — это очень сложно, они на какой-то своей волне. Но я как папа стараюсь оградить их от каких-то ошибок, которые когда-то совершал сам. Стараюсь им прививать такие качества, как честность, добропорядочность, мужественность, относиться ко всему взвешенно и, главное, — думать перед тем, как что-то делать», — делился Юнусов.
Роман Юнусов сейчасВ последние годы Роман Юнусов продолжает работать в кино, на телевидении и в театре. Ранее артист рассказывал о значительном снижении веса. По его словам, ему удалось похудеть на 24 килограмма благодаря изменению питания.
«Похудел просто-напросто за счет классного правильного питания. Да, я люблю покушать, и моя жена очень вкусно готовит, и раньше я как-то без разбора все ел», — говорил Роман.
Юнусов также рассказывал, что после этого заинтересовался индивидуальными особенностями питания и сдал специальный анализ. Вместе с супругой он изучал результаты, где продукты распределялись по условным зеленой, желтой и красной шкалам в зависимости от выявленных предрасположенностей.
«К тому же я узнал, что избыточный вес — один из факторов риска развития многих заболеваний, в том числе рака. Поэтому его надо держать под контролем!», — отмечал аткер.В 2025 году появилась информация о работе над спортивной комедией «Легенда без номера». В проекте вместе с Юнусовым участвовали Варвара Феофанова, Степан Девонин и Семен Алешин.
Артист также снялся в картине «Царевна Несмеяна». Вместе с сыном Роман Юнусов появился на сцене программы «Секретный артист», где смог продемонстрировать не только актерские, но и вокальные способности.