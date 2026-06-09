09 июня 2026, 14:26

Антон Батырев и Анна Савельева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Антон Батырев — российский актер театра и кино. Широкую известность ему принесли роли полицейского Терещенко в сериалах «Пятницкий» и «Карпов», а также следователя Сухарева в мелодраме «Карина красная». Сейчас поклонников интересует, чем занимается артист и как он относится к специальной военной операции. Об этом — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Антона Батырева Карьера Антона Батырева Личная жизнь Отношение к СВО Сначала отреагировал резко Антон Батырев сейчас

Биография Антона Батырева

Карьера Антона Батырева

Антон Батырев (Фото: Instagram* @b.a.t.o.n)

Личная жизнь

«Я совершенно не для нее, она совершенно не для меня. Она прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Мы совершенно разные. В быту я тяжелый. Со мной сложно ужиться. Я состоявшийся человек. Меня просто невозможно переделать», — рассказал Батырев.

Антон Батырев (Фото: Instagram* @b.a.t.o.n)

Отношение к СВО

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Сначала отреагировал резко

Антон Батырев сейчас

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