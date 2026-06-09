Слухи о наркотиках, бурная личная жизнь, СВО и вопрос украинского гражданства: чем еще удивляет звезда сериала «Карпов» Антон Батырев?
Антон Батырев — российский актер театра и кино. Широкую известность ему принесли роли полицейского Терещенко в сериалах «Пятницкий» и «Карпов», а также следователя Сухарева в мелодраме «Карина красная». Сейчас поклонников интересует, чем занимается артист и как он относится к специальной военной операции. Об этом — в материале «Радио 1».
Биография Антона БатыреваАнтон Батырев родился 10 июня в 1981 году в Саратове. Он рос в семье московских интеллигентов. Родные хотели, чтобы сын пошел по их стопам и выбрал профессию инженера или архитектора. С ранних лет у юноши был талант к рисованию. Но связывать жизнь с этим занятием он не собирался. Еще подростком Батырев понял, что хочет выйти на сцену. Сначала близкие не воспринимали его слова всерьез. Им казалось, что это временное увлечение. Все изменилось после школьных выступлений. Несколько любительских ролей помогли ему окончательно выбрать будущую профессию. Позже актер признавался, что юность далась ему нелегко. Многие ребята из его двора попали в зависимость от наркотиков. Кому-то удалось выбраться, а кто-то так и не справился.
Карьера Антона БатыреваПосле школы Антон Батырев попробовал поступить в театральные вузы Москвы, но не прошел конкурс. Тогда он выбрал Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова и учился в мастерской Р. И. Белякова. После выпуска актер вошел в труппу саратовского ТЮЗа имени Киселева. Именно оттуда начался его путь в профессии.
Личная жизньЛичная жизнь Антона Батырева складывалась непросто. Его первой женой стала Анна. Они сблизились в трудный период, когда актер болел. Вскоре пара оформила отношения, но союз продержался недолго. Позже Батырев признавался, что они прожили вместе всего полгода. Расставание, по его словам, принесло обоим облегчение, потому что настоящие чувства быстро исчезли. Во второй раз артист женился на дизайнере Екатерине. Этот союз оказался более крепким и длился восемь лет. В семье родился сын Добрыня. Со временем отношения дали трещину, и супруги разошлись. Батырев не скрывал, что часть вины лежит на нем. Он говорил, что любовь постепенно ушла.
В 2018 году актер вновь остался один. Уже через год его стали видеть рядом с Евгенией Лозой, с которой он снимался в сериале «На качелях судьбы». Между коллегами начался роман. Вскоре они объявили о свадьбе, и многим казалось, что Батырев наконец обрел личное счастье. Поэтому новость о разводе стала полной неожиданностью. Женщина позже признавалась, что разрыв дался ей тяжело. Она также говорила, что больше не общается с бывшим мужем. Сам Батырев долго не комментировал эту историю. Позже в беседе с Борисом Корчевниковым он объяснил, почему брак распался. По словам актера, чувства между ними действительно были. Однако с решением пожениться они явно поторопились.
«Я совершенно не для нее, она совершенно не для меня. Она прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Мы совершенно разные. В быту я тяжелый. Со мной сложно ужиться. Я состоявшийся человек. Меня просто невозможно переделать», — рассказал Батырев.
Актер также отметил, что разговор о разводе первой начала Лоза. Он не стал возражать, потому что не видел у них общего будущего. Позже в жизни Батырева появилась новая избранница. Ее тоже зовут Анна. Артист называл ее идеальной женщиной. Он говорил, что его покорили ее забота и чувство юмора. Возлюбленная младше Батырева на 15 лет. Их знакомство произошло случайно прямо на улице. По словам актера, рядом с ней он почувствовал то, что искал много лет. При этом знакомить спутницу с сыном Добрыней Батырев не спешил. Мальчик тяжело реагировал на новых подруг отца. В июле 2023 года актер сделал избраннице предложение. Девушка показала в соцсетях кольцо и дала понять, что ответила согласием. Позже пара сыграла свадьбу. В 2024 году Анна сообщила о пополнении в семье. Она опубликовала снимки с новорожденным, но уже весной 2025 года стало известно о расставании супругов. Анна не стала называть причины разрыва и попросила не задавать ей вопросов на эту тему.
Отношение к СВОАнтон Батырев высказался о специальной военной операции в соцсетях. Актер написал, что не стыдится быть русским. При этом он отметил, что переживает из-за страданий мирных жителей. Он упомянул детей, женщин и пожилых людей. Также артист обратился к украинцам с призывом задавать свои вопросы Владимиру Зеленскому. По его словам, именно он может повлиять на ситуацию. Позже в интервью журналу «Теленеделя» Батырев назвал себя патриотом. Он объяснил, что вкладывает в это понятие любовь к стране и готовность помогать людям. Артист добавил, что патриотизм проявляется по-разному. В пример он привел русские песни, кино о любви к Родине и память о героях прошлого и настоящего.
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