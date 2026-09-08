Роман с гинекологом жены, скандал на похоронах и последнее желание, которое не сбылось. Какие страсти кипели в жизни первого ведущего «Поля Чудес» Влада Листьева

08 сентября 2026, 13:46

Влад Листьев (Фото: кадр из передачи «Легенды телевидения»)

В лихие 90-е Владислав Листьев был символом отечественного телевидения. Создатель и ведущий культовых проектов задавал информационный тон целой эпохе. Убийство журналиста 1 марта 1995 года стало национальной трагедией. Коллеги знали его как трудоголика, готового работать на износ ради качественного эфира. Однако за образом обаятельного телеидола скрывался человек с непростой личной жизнью. Почему жизнь журналиста, который успел так много, оказалась такой короткой и драматичной, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Первый брак: надежда и трагедия Второй брак: трагедия и зависимость Третья жена: создание империи и роковая ошибка Посмертный конфликт и последнее желание журналиста, которое не сбылось

Первый брак: надежда и трагедия

Влад Листьев (Фото: кадр из передачи «Тема»)

Второй брак: трагедия и зависимость

Приняла православие ради сына губернатора, родила двоих детей от чиновника, крутила роман с другом Макгрегора: почему Зара всё ещё не замужем

Третья жена: создание империи и роковая ошибка



Влад Листьев (Фото: РИА Новости/Стрельников)

Посмертный конфликт и последнее желание журналиста, которое не сбылось



Амаяк Акопян (Фото: РИА Новости/А. Гришин)

«Влад хотел, чтобы я в костюме волшебника Рахат Лукумыча пришёл к его дочке домой, поговорил бы с её домашними и, конечно же, с ней самой. Мы хохотали по этому поводу, представляли, как это будет выглядеть... Я пообещал, что могу попробовать организовать их встречу. Но, к великому сожалению, этого не случилось. Судьба распорядилась иначе», — вспоминает фокусник в беседе с «КП».