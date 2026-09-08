Роман с гинекологом жены, скандал на похоронах и последнее желание, которое не сбылось. Какие страсти кипели в жизни первого ведущего «Поля Чудес» Влада Листьева
В лихие 90-е Владислав Листьев был символом отечественного телевидения. Создатель и ведущий культовых проектов задавал информационный тон целой эпохе. Убийство журналиста 1 марта 1995 года стало национальной трагедией. Коллеги знали его как трудоголика, готового работать на износ ради качественного эфира. Однако за образом обаятельного телеидола скрывался человек с непростой личной жизнью. Почему жизнь журналиста, который успел так много, оказалась такой короткой и драматичной, читайте в материале «Радио 1».
Первый брак: надежда и трагедияПервый брак Листьева с Еленой Есиной был непростым. Для подростка Влада, пережившего самоубийство отца и алкоголизм матери, юная спортсменка стала единственной эмоциональной опорой. После армии и поступления на журфак МГУ они, несмотря на протесты родительницы, тайно поженились — это был 1977 год.
Быт в коммунальной квартире и финансовые трудности быстро разрушили романтический настрой. Уже на первом курсе, работая вожатым в лагере МГУ в Пицунде, Листьев завёл роман с Татьяной Лялиной, не скрывая связи от беременной жены, оставшейся в Москве. Сильнейший стресс спровоцировал у женщины преждевременные роды: первенец родился недоношенным и скончался через несколько дней. Несмотря на эту трагедию, супруги попытались сохранить семью, и позже жена снова забеременела.
Однако Листьев продолжал встречаться с Лялиной, избегая накалённой обстановки дома. В 1981 году, на седьмом месяце беременности, Елена решилась на развод. Когда родилась дочь Валерия, Листьев, как рассказывали его знакомые, под давлением матери усомнился в своём отцовстве и исчез из жизни девочки.
Второй брак: трагедия и зависимостьРазорвав первые отношения, Листьев в 1981 году женился на Татьяне Лялиной. Избранница давала ему то, чего не хватало в предыдущих отношениях, — покой, поддержку и умение прощать. Влад тепло принял её сына Николая и официально усыновил мальчика. При этом его собственная дочь от первого брака осталась без отцовского участия.
Однако семью постигла тяжелейшая трагедия. Их общий сын Владислав, рождённый с осложнениями, после врачебной ошибки в трёхмесячном возрасте потерял зрение и слух. Мальчик боролся за жизнь шесть лет, но скончался во сне. Это горе надломило Листьева. Не справившись с утратой, мужчина ушёл в тяжёлый запой.
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Алкоголь поставил под удар только начинавшуюся карьеру, а Татьяна на годы превратилась в сиделку при собственном муже. Рождение второго сына, Александра, в 1983 году на время отрезвило телеведущего и вернуло его к нормальной жизни. Однако с приходом всесоюзной славы в конце 80-х вернулись и прежние привычки. Внимание поклонниц и новые измены стали последней каплей: Лялина больше не могла прощать и решила окончательно разорвать брак.
Третья жена: создание империи и роковая ошибкаПосле развода с Татьяной Листьев познакомился с Альбиной Назимовой — молодой художницей с сильным, волевым характером. Реставратор сразу поставила ультиматум: либо Влад расстаётся с алкоголем, либо она уходит. Журналист выбрал её и закодировался. Альбина не только окружила любимого мужчину заботой и наладила домашнюю жизнь, но и полностью изменила его стиль — от одежды до манеры держаться в кадре. Именно с ней в 1990 году он основал телекомпанию «ВИD», запустившую культовые программы «Поле чудес», «Тема» и «Час пик». В 1991 году Влад и Альбина поженились. Листьев быстро превратился из обычного ведущего в одного из самых влиятельных продюсеров страны, а супруга стала мужу опорой и в работе, и в жизни. Однако вместе со всесоюзной славой вернулись и старые привычки. Устав от жёсткого контроля Альбины, Листьев увлёкся Мариной Пенкиной — редактором и сценаристом программы «Тема». Она была полной противоположностью деловой и требовательной жены. Роман развивался прямо в стенах «Останкино». Ситуация осложнилась после того, как супруга представила Владу свою подругу — врача-гинеколога Веру Огрызкову. Журналист сразу увлёкся новой знакомой. Когда Альбина узнала об этих отношениях, брак затрещал по швам. Измена далась женщине тяжело. Листьев говорил коллегам, что не готов всё рушить: нет ни сил, ни здоровья. Развод грозил крахом их общему делу. Он остался в семье, но до самой смерти в марте 1995 года продолжал жить на два дома.
Посмертный конфликт и последнее желание журналиста, которое не сбылосьВрач Вера Огрызкова стала последней любовью Листьева. 1 марта 1995 года они планировали встречу, однако съёмки программы «Час пик» и деловые переговоры в телецентре «Останкино» задержали ведущего до позднего вечера. По свидетельствам биографов, в тот день автор «Взгляда» также хотел встретиться с дочерью Валерией, которую не видел 14 лет, но не успел. Устроить встречу с девочкой Листьев попросил Амаяка Акопяна.
«Влад хотел, чтобы я в костюме волшебника Рахат Лукумыча пришёл к его дочке домой, поговорил бы с её домашними и, конечно же, с ней самой. Мы хохотали по этому поводу, представляли, как это будет выглядеть... Я пообещал, что могу попробовать организовать их встречу. Но, к великому сожалению, этого не случилось. Судьба распорядилась иначе», — вспоминает фокусник в беседе с «КП».Владислава Николаевича убили в подъезде собственного дома. Эта смерть стала потрясением для страны, но даже на похоронах на Новодевичьем кладбище конфликт между близкими не закончился. Назимова, знавшая о романе мужа, не хотела видеть соперницу на похоронах. По словам очевидцев, когда Огрызкова попыталась подойти к гробу, охрана по требованию вдовы вывела женщину с кладбища.