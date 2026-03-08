Константина Меладзе засняли с молодой спутницей в Испании

08 марта 2026, 11:09

Константина Меладзе заметили с девушкой в магазине в Испании

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Продюсера Константина Меладзе заметили в компании девушки во время похода в супермаркет в Испании. Об этом сообщает телеграм-канал «Светский хроник».