Константина Меладзе засняли с молодой спутницей в Испании
Продюсера Константина Меладзе заметили в компании девушки во время похода в супермаркет в Испании. Об этом сообщает телеграм-канал «Светский хроник».
По словам очевидцев, спутнице 62-летнего Константина Меладзе на вид около 25-27 лет. Одна из подписчиц канала назвала ее красивой и естественной. Часть поклонников предположили, что это может быть 22-летняя дочь продюсера Лия.
Напомним, артист покинул Россию в 2022 году вместе с певицей Верой Брежневой, которая на тот момент была его женой. Примерно через год пара выставила на продажу особняк в Подмосковье, после чего появились слухи о разводе. Осенью 2023-го исполнительница подтвердила, что они расстались после восьми лет брака.
Ранее стало известно, сколько заработал Константин Меладзе в прошлом году в России.
Читайте также: