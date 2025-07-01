Роман с Ларисой Долиной, депрессия из-за смерти Началовой и тайная свадьба: Александру Панайотову — 41 год
1 июля свой день рождения отмечает украинский и российский певец, композитор и поэт Александр Панайотов. Ему исполняется 41 год. Имя артиста стало широко известно российскому слушателю после его участия в конкурсе «Народный артист» в 2003 году, после чего карьера исполнителя начала стремительно развиваться. Однако в последнее время о кумире миллионов слышно всё меньше. О том, как сейчас живет певец, читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Александр Панайотов родился 1 июля 1984 года в Запорожье (Украина). С детства проявлял музыкальные способности: в 10 лет поступил в Запорожскую детскую музыкальную школу, а позже учился в Киевском государственном колледже эстрадного и циркового искусств, который не окончил из-за активного участия в конкурсах. Значительно позже, уже в 2021 году, артист получит диплом бакалавра в Московском государственном институте культуры.
Творческий путь Панайотова начался в 1997 году с выступления на городском концерте в Запорожье. В 15 лет он уже писал собственные песни и побеждал на конкурсах, включая «Славянский базар». В 2002 году создал группу «Альянс» в Киеве, но вскоре судьба привела его в Россию – в том же году он стал финалистом шоу «Стань звездой», а в 2003-м занял 2-е место в проекте «Народный артист», после чего остался в Москве.
С тех пор Панайотов стал одним из ведущих вокалистов российской эстрады. Он участвовал в шоу «Голос», победил в «Маске» и неоднократно выдвигал свою кандидатуру на песенный конкурс «Евровидение».
Личная жизнь
В отличие от творческой биографии, его личная жизнь долгое время оставалась загадкой для публики. Поклонники строили догадки о его романах, приписывали ему связи с коллегами по сцене, а сам артист предпочитал не афишировать свои отношения. Лишь в последние годы стали известны подробности его семейной жизни.
Первые слухи о романах появились после его участия в шоу «Народный артист», где он познакомился с Ларисой Долиной. Их дуэт на сцене и теплые отношения за кулисами породили сплетни о возможном романе, хотя сам Александр всегда называл Долину своим наставником.
Панайотову также приписывали роман с Юлией Началовой, с которой он исполнял дуэты, и ходили слухи о его нетрадиционной ориентации**, которые артист категорически опровергал, называя их «глупостями».
Долгое время Панайотов скрывал свои отношения, но в 2018 году неожиданно признался, что уже два года женат на своем концертном директоре Екатерине Кореневой. Пара познакомилась ещё в начале карьеры певца благодаря продюсеру Евгению Фридлянду, но решила не афишировать свадьбу, чтобы избежать излишнего внимания.
В интервью Александр рассказывал, что они с женой сознательно выбирают «гибкий» формат отношений: иногда живут вместе, а иногда расходятся по разным квартирам, чтобы сохранить гармонию. Несмотря на это, певец не раз выражал желание завести детей, называя семью главной ценностью в жизни.
«Я бы очень хотел много-много-много детей и работаю в этом направлении», — цитирует певца издание eg.ru.
Проблемы со здоровьем
Основной проблемой певца стали хронические боли в спине, вызванные протрузией межпозвоночных дисков. С 2023 года это состояние существенно ограничивает его повседневную жизнь — простые действия вроде наклонов или самостоятельного одевания превратились в настоящую проблему. Лечение в Боткинской больнице, где заведующей отделением работает теща артиста, включает обезболивающие уколы, блокады и капельницы, но полностью решить проблему пока не удается.
Не менее серьезным испытанием стали психологические трудности. После утраты коллег — Юлии Началовой и Жанны Фриске — артист столкнулся с глубокой депрессией, сопровождавшейся паническими атаками. В этот сложный период поддержка семьи, особенно супруги Екатерины Кореневой, и профессиональная медицинская помощь помогли ему вернуться к нормальной жизни.
Еще одним постоянным вызовом для Панайотова остается контроль веса. Склонность к полноте, сохраняющаяся с юности, в зрелом возрасте потребовала особого внимания. В 2024 году благодаря работе с эндокринологом певцу удалось сбросить 13 кг, что положительно сказалось как на его самочувствии, так и на вокальных данных. Однако борьба с лишним весом продолжается — артист признается, что ему тяжело даются ограничения в питании, особенно учитывая его любовь к драникам и сладкому.
Как сейчас живет артист?
Несмотря на сложности со здоровьем, Панайотов активно гастролирует по России и за рубежом. Ранее он участвовал в крупных музыкальных фестивалях, таких как «Жара», «Новая волна», и выступал с туром «Исключительно твой» в 2019–2023 годах. В 2023 году артист был членом жюри в суперсезоне проекта «Ты супер!» на НТВ, а в 2025 году победил в 6-м сезоне шоу «Маска» на НТВ в образе Вождя.