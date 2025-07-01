01 июля 2025, 17:05

Александр Панайотов (Фото: Instagram*@panaiotov)

1 июля свой день рождения отмечает украинский и российский певец, композитор и поэт Александр Панайотов. Ему исполняется 41 год. Имя артиста стало широко известно российскому слушателю после его участия в конкурсе «Народный артист» в 2003 году, после чего карьера исполнителя начала стремительно развиваться. Однако в последнее время о кумире миллионов слышно всё меньше. О том, как сейчас живет певец, читайте в материале «Радио 1».





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Биография артиста

Личная жизнь

Александр Панайотов и Екатерина Коренева (Фото: Instagram*@panaiotov)



«Я бы очень хотел много-много-много детей и работаю в этом направлении», — цитирует певца издание eg.ru.

Проблемы со здоровьем

Александр Панайотов (Фото: Instagram*@panaiotov)



Как сейчас живет артист?