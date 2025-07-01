Звезда «Интернов» подключал все свои связи, чтобы спасти сына от тюрьмы

КП: Звезда «Интернов» Демчог подключал все связи, чтобы спасти сына
Вадим Демчог (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Звезда «Интернов» Вадим Демчог полностью возместил ущерб в два миллиона рублей семье пенсионера, который стал жертвой мошеннических действий его 20-летнего сына Вильяма, передает kp.ru.



В окружении актера рассказали, что произошедшее стало для Демчога настоящим ударом, так как он «души не чает» в сыне. Согласно информации источника, артист для урегулирования ситуации подключил все свои связи.

По данным инсайдеров, Вильям Демчог не нуждался в финансах: всегда «прибегал к папе» за деньгами. Сын известного актера помог мошенникам, поскольку «хотел независимости», утверждает источник.

Ранее сообщалось, что сын звезды «Интернов» отправится в тюрьму за мошенничество. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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