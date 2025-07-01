Бородина надела платье за 224 тыс. рублей на свадьбу подруги
Ведущая Ксения Бородина выбрала для свадебной церемонии подруги дорогостоящее розовое платье стоимостью 224 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Звездач».
Свой образ она дополнила сумкой за 7500 рублей, с которой была в загсе уже на своей церемонии бракосочетания.
Напомним, что Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков расписались ещё в начале июня, а грандиозное торжество устроили 23 июня на вилле Миккети в Подмосковье.
После пара отправилась в свадебное путешествие на Алтай. Именно там около года назад Ксения и Николай встретились на съёмках телешоу и начали встречаться.
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