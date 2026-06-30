Провалы на «Евровидении», борьба с паническими атаками и гостевой брак с концертным директором: куда пропал Александр Панайотов?
Певцу, известному зрителям по участию в шоу «Народный артист», «Голос» и победе в проекте «Маска», Александру Панайотову 1 июля исполняется 42 года. Этот артист с уникальными вокальными данными прошел долгий и тернистый путь: от малоизвестного артиста до статуса одного из самых узнаваемых голосов страны. Его карьера — это череда головокружительных взлетов и болезненных падений, борьба с комплексами, слухи о нетрадиционной ориентации**, а также глубокая личная драма, связанная с потерей близкой подруги. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Александра ПанайотоваАлександр Панайотов родился 1 июля 1984 года в украинском Запорожье в семье, далекой от мира искусства: отец работал на стройке, а мать была шеф-поваром. С раннего детства будущая звезда столкнулась с жестокостью мира. Из-за склонности к полноте и любви к маминым драникам сверстники дали ему обидное прозвище «кабан».
Тяга к музыке стала для него спасательным кругом. В 10 лет Александр поступил в Запорожскую детскую музыкальную школу, а позже учился в Киевском государственном колледже эстрадного и циркового искусств, который не окончил из-за активного участия в конкурсах. Значительно позже, уже в 2021 году, артист получил диплом бакалавра в Московском государственном институте культуры.
Творческий путь Панайотова начался в 1997 году с выступления на городском концерте в Запорожье. В 15 лет он уже писал собственные песни и побеждал на конкурсах, включая «Славянский базар». В 2002 году создал группу «Альянс» в Киеве, но вскоре судьба привела его в Россию – в том же году он стал финалистом шоу «Стань звездой», а в 2003-м занял 2-е место в проекте «Народный артист», после чего остался в Москве.
С тех пор Панайотов стал одним из ведущих вокалистов российской эстрады. Он участвовал в шоу «Голос», победил в «Маске» и неоднократно выдвигал свою кандидатуру на песенный конкурс «Евровидение». Это шоу является отдельной больной темой в карьере Панайотова. Он пытался пробиться туда пять раз, но каждый раз терпел фиаско. В 2008 году он обошел Сергея Лазарева, но уступил Диме Билану, позже проигрывал Юлии Самойловой и Маниже.
Личная жизньВ отличие от творческой биографии, его личная жизнь долгое время оставалась загадкой для публики. Поклонники строили догадки о его романах, приписывали ему связи с коллегами по сцене, а сам артист предпочитал не афишировать свои отношения. Лишь в последние годы стали известны подробности его семейной жизни.
Первые слухи о романах появились после его участия в шоу «Народный артист», где он познакомился с Ларисой Долиной. Их дуэт на сцене и теплые отношения за кулисами породили сплетни о возможном романе, хотя сам Александр всегда называл Долину своим наставником.
Панайотову также приписывали роман с Юлией Началовой, с которой он исполнял дуэты, и ходили слухи о его нетрадиционной ориентации**, которые артист категорически опровергал, называя их «глупостями».
Долгое время Панайотов скрывал свои отношения, но в 2018 году неожиданно признался, что уже два года женат на своем концертном директоре Екатерине Кореневой. Пара познакомилась ещё в начале карьеры певца благодаря продюсеру Евгению Фридлянду, но решила не афишировать свадьбу, чтобы избежать излишнего внимания.
В интервью Александр рассказывал, что они с женой сознательно выбирают «гибкий» формат отношений: иногда живут вместе, а иногда расходятся по разным квартирам, чтобы сохранить гармонию. Несмотря на это, певец не раз выражал желание завести детей, называя семью главной ценностью в жизни.
«Я бы очень хотел много-много-много детей и работаю в этом направлении», — цитирует певца издание Еg.ru.
Проблемы со здоровьемОсновной проблемой певца стали хронические боли в спине, вызванные протрузией межпозвоночных дисков. С 2023 года это состояние существенно ограничивает его повседневную жизнь — простые действия вроде наклонов или самостоятельного одевания превратились в настоящую проблему. Лечение в Боткинской больнице, где заведующей отделением работает теща артиста, включает обезболивающие уколы, блокады и капельницы, но полностью решить проблему пока не удается.
Не менее серьезным испытанием стали психологические трудности. После утраты коллег Юлии Началовой и Жанны Фриске артист столкнулся с глубокой депрессией, сопровождавшейся паническими атаками. В этот сложный период поддержка семьи, особенно супруги Екатерины Кореневой, и профессиональная медицинская помощь помогли ему вернуться к нормальной жизни.
Еще одним постоянным вызовом для Панайотова остается контроль веса. Склонность к полноте, сохраняющаяся с юности, в зрелом возрасте потребовала особого внимания. В 2024 году благодаря работе с эндокринологом певцу удалось сбросить 13 кг, что положительно сказалось как на его самочувствии, так и на вокальных данных. Однако борьба с лишним весом продолжается — артист признается, что ему тяжело даются ограничения в питании, особенно учитывая его любовь к сладкому.
Где и как сейчас живет Панайотов?Несмотря на проблемы со здоровьем, Александр Панайотов активно гастролирует. В 2026 году артист отмечает 25-летие творческой деятельности и отправляется в масштабный юбилейный тур по городам России, включая Светлогорск, Барнаул и другие. В программу войдут как старые хиты, так и новые синглы.
В планах у певца также кардинальная смена имиджа. В интервью «Пятому каналу» он заявил, что хочет попробовать себя в русском стиле, возможно, даже появиться на сцене в косоворотке, вдохновляясь трендами на возвращение к традициям.