30 июня 2026, 13:50

Александр Панайотов (Фото: Instagram*@panaiotov)

Певцу, известному зрителям по участию в шоу «Народный артист», «Голос» и победе в проекте «Маска», Александру Панайотову 1 июля исполняется 42 года. Этот артист с уникальными вокальными данными прошел долгий и тернистый путь: от малоизвестного артиста до статуса одного из самых узнаваемых голосов страны. Его карьера — это череда головокружительных взлетов и болезненных падений, борьба с комплексами, слухи о нетрадиционной ориентации**, а также глубокая личная драма, связанная с потерей близкой подруги. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Панайотова Личная жизнь Проблемы со здоровьем Где и как сейчас живет Панайотов?



Биография Александра Панайотова

Личная жизнь

Александр Панайотов и Екатерина Коренева (Фото: Instagram*@panaiotov)

«Я бы очень хотел много-много-много детей и работаю в этом направлении», — цитирует певца издание Еg.ru.

Проблемы со здоровьем

Александр Панайотов (Фото: Instagram*@panaiotov)

Где и как сейчас живет Панайотов?