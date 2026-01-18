Роман с Марикой, обвинения в измене жене и философия «живи сегодня»: на чём держится брак Виктора Васильева и Анны Снаткиной?
Актеру и резиденту Comedy Club, знакомому многим по ролям в комедиях «С Новым годом, мамы!», «8 первых свиданий» и «Киберпапа» Виктору Васильеву 19 января исполняется 51 год. Путь от капитана питерской команды КВН до востребованного артиста был наполнен не только смехом со сцены, но и громкими слухами и личными испытаниями. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Виктора ВасильеваВиктор Васильев родился в Ленинграде в 1975 году и вырос в простой многодетной семье, где с братьями и сестрой порой приходилось ютиться в одной комнате. Его первой страстью был не юмор, а футбол. С детства гонял мяч во дворе, затем серьезно занимался в спортивных школах, даже стал кандидатом в мастера спорта и играл за юношеский состав «Зенита». Однако судьба распорядилась иначе. По настоянию родителей, видевших в нем способности к точным наукам, он поступил в Санкт-Петербургскую инженерно-экономическую академию, которую окончил в 1997 году.
Поворотным моментом стали студенческие годы.
«А потом что-то поменялось. В колхозе на картошке сначала один, потом другой человек спросил: "А почему ты не пошел в театральный? Ты же такой комик!"», — вспоминал Васильев в интервью Womanhit.ru.
Его дебют на сцене состоялся в студенческой сборной КВН, а в 1998 году он возглавил команду «Сборная Санкт-Петербурга», с которой выступал в Высшей лиге вплоть до 2005 года. Именно КВН стал трамплином на федеральное телевидение. В 2007 году Виктор, в дуэте с Дмитрием Хрусталевым («Митя и Витя»), стал резидентом набирающего бешеную популярность Comedy Club на ТНТ, где выступал до 2014 года. Параллельно он пробовал себя в театре, сыграв в 2005 году в спектакле «Любовь втроем» в Санкт-Петербургском мюзик-холле.
Дебют в большом кино состоялся в 2011 году, тогда вышли сразу три комедии с его участием: «Беременный», «Служебный роман. Наше время» и «8 первых свиданий». Сегодня его фильмография насчитывает более 40 ролей в кино и сериалах. Васильев также успешно проявил себя как телеведущий: с 2010 по 2013 год он вел юмористическую программу «Yesterday Live», позже — шоу «Рассмеши комика», «Театр эстрады», «Человек против мозга» и звездный сезон «Орла и решки».
Личная жизнь артистаДолгое время личная жизнь шоумена была предметом сплетен. Ему приписывали романы с коллегами по цеху, самым громким из которых стали слухи об отношениях с телеведущей Марикой (Марией Кравцовой) в 2011 году после их совместного отдыха на Ибице. Сам Васильев эти слухи опровергал, объясняя, что они были просто друзьями и из-за нехватки номеров в отеле переночевали в одной кровати, но под разными одеялами.
Всё изменилось в конце 2011 года на съемках программы «Yesterday Live», куда в качестве гостьи пригласили актрису Анну Снаткину. Для Васильева это была любовь с первого взгляда.
«Я увидел эти глаза, и у меня ноги подкосились. Сразу подумал, в ту же минуту: вот она! Та, которая станет моей женой и матерью моих детей», — признавался он позднее в интервью 7days.ru.
По иронии судьбы, их первре свидание состоялось в больнице — комик пришёл на спектакль актрисы, но выяснилось, что её госпитализировали с травмой головы.
Ухаживания были решительными, и уже 12 октября 2012 года пара сыграла роскошную свадьбу в Петербурге. А 18 апреля 2013 года у них родилась дочь Вероника. Имя, как рассказывает семейная легенда, выбрали спонтанно, увидев его написанным на асфальте возле роддома. С тех пор пара является одним из самых крепких союзов в российском шоу-бизнесе. Сама Снаткина, пережившая до встречи с Васильевым болезненное предательство, отмечает, что в их браке за 13 лет не было ни одного серьезного кризиса, а секрет — в умении договариваться.
Слухи об измене женеНесмотря на стабильный брак, имя Васильева периодически оказывалось в центре скандальных слухов. Наиболее громкая история разразилась в августе 2016 года, когда на сайте реалити-шоу «Дом-2» появилась новость о романе 41-летнего Васильева с 31-летней участницей проекта Александрой Харитоновой. Сообщалось, что чувства взаимны и актер ради новой пассии готов оставить семью. Это вызвало волну возмущения у публики, ведь на тот момент у Васильева и Снаткиной была трехлетняя дочь.
Сам актер никак не комментировал эти слухи. Поклонники и многие СМИ сочли историю очередной «уткой» и пиар-ходом для привлечения внимания к проекту, отмечая, что подобные слухи о Харитоновой возникали и раньше. Для семьи Васильева, по признанию близких источников, распространение такой информации было малоприятным, но пара пережила этот эпизод с достоинством, не вынося сор из избы и не давая повода для новых спекуляций.
Жизнь Васильва сегодня: семья, кино и философия «сегодняшнего дня»Сегодня Виктор Васильев живет в Москве с женой Анной Снаткиной и одиннадцатилетней дочерью Вероникой. Его карьерные приоритеты сместились с телевидения в сторону кинематографа.
«Когда я с головой окунулся в кинематограф, понял, что кино намного интереснее, круче. Но и сложнее в разы!» — говорит актер.
Он сознательно уходит от комедийного амплуа, стремясь к более глубоким и драматичным ролям, и благодарит супругу за профессиональную поддержку и помощь в разборе сценариев.
В настоящее время Виктор продолжает активно сниматься. В 2024 году он появился в сериалах «Предпоследняя инстанция», «Киберпапа», «Бедные смеются, богатые плачут». В 2025 году на экраны вышли картины «Берлинская жара», «Два холма-3», «Клёвый уlove», «Невероятные приключения Шурика» и «Олень».
Васильев придерживается жизненной философии, которую сформулировал для себя когда-то: жить сегодняшним днем на все сто процентов.
«Мне отец всегда говорил: с утра просыпаешься — разыщи в себе радость. Это в принципе не сложно. Лишь бы родные были живы-здоровы, и страна, конечно. Всё остальное — ерунда!» — делится залогом успеха артист.