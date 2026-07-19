19 июля 2026, 17:19

Оксана Почепа (Фото: Instagram*@ pochepa)

Певице, прогремевшей на всю страну в конце 90-х с дерзким псевдонимом Акула и хитом «Кислотный DJ», Оксане Почепе 20 июля исполняется 42 года. Эта ростовская девчонка прошла путь от 14-летней звезды местного масштаба до одной из самых узнаваемых поп-исполнительниц, чьи песни звучали из каждого утюга. Однако за ярким образом и танцевальными ритмами скрывалась жизнь, полная крутых поворотов: от головокружительного взлета под крылом Сергея Жукова до громких скандалов и долгого периода одиночества. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Оксаны Почепы От скандальных романов к тихой семейной гавани Навязчивые поклонники и мошенники в сети Как живет «Акула» сегодня



Биография Оксаны Почепы

Оксана Почепа (Фото: Instagram*@ pochepa)

«Серёжа предложил продлить контракт, когда он закончился. Но я не готова была идти дальше в тех условиях, в которых всё происходило. Я вообще не зарабатывала. От слова "совсем". Правильно сказать, начала хоть какие-то деньги зарабатывать. Потому что те условия, которые были прописаны в контракте, они не соответствовали вообще действительности», — делилась Почепа в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».

От скандальных романов к тихой семейной гавани

«Ходили всё время рядом, а потом нас жизнь ка-а-ак состыковала!» — рассказывала певица интервью изданию WomanHit.

Навязчивые поклонники и мошенники в сети

Оксана Почепа (Фото: Instagram*@ pochepa)

«Были случаи, когда мне даже предлагали деньги, чтобы попасть к Оксане в номер. Много было злодеев, но бог миловал».

«Хорошо, что у меня в Телеграм мало контактов, потому что я им почти не пользовалась. Иначе бы они писали большему количеству моих знакомых», — поделилась с WomanHit Оксана Почепа.

Как живет «Акула» сегодня

Игорь Бабаев и Оксана Почепа с дочкой (Фото: Instagram*@ pochepa)

«Очень много работы сейчас, и это я не жалуюсь, а хвастаюсь. Каждый день приходят предложения, от которых ты не хочешь отказываться, но приходится», — делится Оксана.