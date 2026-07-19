Роман с Мелом Гибсоном, отказ от псевдонима «Акула» и тайный брак в 40 лет: с кем обрела долгожданное счастье Оксана Почепа?
Певице, прогремевшей на всю страну в конце 90-х с дерзким псевдонимом Акула и хитом «Кислотный DJ», Оксане Почепе 20 июля исполняется 42 года. Эта ростовская девчонка прошла путь от 14-летней звезды местного масштаба до одной из самых узнаваемых поп-исполнительниц, чьи песни звучали из каждого утюга. Однако за ярким образом и танцевальными ритмами скрывалась жизнь, полная крутых поворотов: от головокружительного взлета под крылом Сергея Жукова до громких скандалов и долгого периода одиночества. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Оксаны ПочепыОксана Почепа родилась 20 июля 1984 года в Ростове-на-Дону. Музыка была её судьбой с ранних лет: в семь лет она поступила в музыкальную школу имени Римского-Корсакова, а её первым опытом на сцене стало участие в детских ансамблях. Но настоящий прорыв случился, когда Оксане было всего 14 лет. Местная радиостанция объявила конкурс на поиск солистки для молодежного проекта, и талантливая девочка его выиграла. Так она стала солисткой группы «Малолетка», с которой выступала на крупных площадках, в том числе в Ростовском дворце спорта.
Звездный час настиг её в 2000 году, когда она переехала в Москву по приглашению Сергея Жукова из группы «Руки Вверх!». Именно он стал продюсером нового проекта «Акула», придумав для юной певицы дерзкий и запоминающийся образ. В 2001 году вышел дебютный альбом «Кислотный DJ», и 17-летняя Оксана мгновенно стала кумиром молодежи. Её карьера стремительно развивалась: за первым альбомом последовал второй — «Без любви», а затем активные гастроли по стране, а после и по городам США, где певица в итоге осталась жить на два года. Однако в 2006 году, вернувшись в Россию, она приняла радикальное решение — отказаться от псевдонима Акула и продолжить карьеру под своим настоящим именем.
«Серёжа предложил продлить контракт, когда он закончился. Но я не готова была идти дальше в тех условиях, в которых всё происходило. Я вообще не зарабатывала. От слова "совсем". Правильно сказать, начала хоть какие-то деньги зарабатывать. Потому что те условия, которые были прописаны в контракте, они не соответствовали вообще действительности», — делилась Почепа в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».
От скандальных романов к тихой семейной гаваниЛичная жизнь Оксаны Почепы всегда была окружена ореолом слухов. Сенсацией стало появление информации о её романе с голливудским актером и режиссером Мелом Гибсоном. В 2009 году, в разгар бракоразводного процесса Гибсона с женой, в СМИ появились фотографии, где он запечатлен в компании молодой россиянки. Таблоиды тут же окрестили её «русской любовницей Гибсона», предположив, что именно она стала причиной разрыва голливудской звезды с супругой. Скандал был настолько громким, что Оксана была вынуждена принять участие в ток-шоу «Пусть говорят», чтобы попытаться опровергнуть эти слухи, хотя многие зрители остались сомневающимися.
На протяжении долгого времени Почепа оставалась одинокой, и, как признавалась сама певица, она была крайне скептична к служебным романам. Однако судьба распорядилась иначе. Счастье пришло к ней в 40 лет, когда на съемках музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» она встретила композитора Игоря Бабаева. Изначально их общение было исключительно рабочим, но искра проскочила быстро.
«Ходили всё время рядом, а потом нас жизнь ка-а-ак состыковала!» — рассказывала певица интервью изданию WomanHit.Летом 2024 года они тайно расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а уже в ноябре 2024 года у пары родилась дочь Раиса.
Навязчивые поклонники и мошенники в сетиКарьера Почепы не раз становилась предметом обсуждения не только из-за музыки, но и из-за скандалов. Помимо истории с Мэлом Гибсоном, её жизнь омрачали и более прозаичные, но не менее опасные ситуации. Директор певицы Дмитрий Архангельский в интервью изданию WomanHit в 2026 году шокировал публику откровениями о навязчивых фанатах. Оказалось, что во время гастролей незнакомцы не раз пытались за деньги попасть в номер к певице.
«Были случаи, когда мне даже предлагали деньги, чтобы попасть к Оксане в номер. Много было злодеев, но бог миловал».Также стало известно, что Почепа стала жертвой телефонных мошенников. В 2025 году злоумышленники взломали её аккаунт в Telegram, используя для атаки голос, смоделированный нейросетью, чтобы обмануть её друзей и знакомых, включая солиста группы «Динамит» Илью Зудина и экс-солистку «Виагры» Меседу.
«Хорошо, что у меня в Телеграм мало контактов, потому что я им почти не пользовалась. Иначе бы они писали большему количеству моих знакомых», — поделилась с WomanHit Оксана Почепа.
Как живет «Акула» сегодняСегодня жизнь Оксаны Почепы кардинально изменилась. Она счастлива в браке с Игорем Бабаевым, который настоял на том, чтобы она не была привязана к грудному вскармливанию и могла полноценно работать. «Ты мне потом спасибо скажешь», — приводила слова мужа певица. Пара воспитывает дочь Раису с помощью двух нянь, так как оба очень заняты.
«Очень много работы сейчас, и это я не жалуюсь, а хвастаюсь. Каждый день приходят предложения, от которых ты не хочешь отказываться, но приходится», — делится Оксана.