Служба водолазом-разведчиком, роман с цыганкой и потеря семьи из-за съёмок: почему Виталий Хаев скрывал новую избранницу десять лет?
Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «О чём говорят мужчины», «Салют-7» и «Как я стал русским», Виталию Хаеву 1 июня исполняется 61 год. Этот заслуженный артист России прошёл долгий путь: от мастера спорта по дзюдо и службы водолазом в разведке ВМФ до статуса одного из самых востребованных характерных актёров. За годы карьеры он успел поработать с ведущими режиссёрами, сыграть десятки ролей и не раз оказаться в центре внимания из-за бурной личной жизни. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Виталия ХаеваБудущий артист родился 1 июня 1965 года в подмосковных Мытищах в семье инженера и чертежницы. В юности он всерьез увлекся дзюдо, выполнив норматив мастера спорта и войдя в юношескую сборную Москвы. Мечтая покорять океаны, он пытался поступить в мореходку, но провалил экзамены. От идеи связать свою жизнь с морем Хаев не отказался, он ушел служить на флот и три года проработал водолазом-разведчиком на Балтийском море.
Именно там проснулся его актерский талант. Увлекшись художественной самодеятельностью, после демобилизации Хаев поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина. В кино он пришел поздно — первый раз появился на экранах в возрасте 35 лет в ленте «Место на Земле». Настоящая популярность и признание критиков пришли к нему после роли капитана милиции в фильме «Изображая жертву», за которую он был номинирован на престижную премию «Ника». Всего за плечами Хаева уже более 120 работ в кино, включая картины «Седьмой день», «О чём ещё говорят мужчины», «Провокатор», «Любопытная Варвара», «Соло на саксофоне», «Как я стал русским», «Бывшие», «Калашников» и «Праздники».
Личная жизнь артистаВиталий Хаев не любит афишировать личную жизнь, но кое-что всё же стало достоянием общественности. Первый раз Хаев женился сразу после армии, и его избранницей стала цыганка-танцовщица по имени Жанна. Брак оказался таким же страстным, как и недолгим — пара рассталась уже через несколько месяцев.
«Легко сошлись и так же легко разошлись: чего страдать, когда вся жизнь впереди? Я к тому времени поступил в Щукинское — решил попробовать, и меня взяли», — цитирует артиста издание news.ru.Второй его избранницей стала Инна, студентка актёрско-режиссёрского факультета Щукинского училища. Пара сблизилась во время службы в театре Владимира Клименко. В этом браке родились двое сыновей — Владислав и Георгий. Семья сначала снимала квартиру в столице, но позже переехала в Обнинск, где тёща Хаева работала завучем в гимназии и помогла с устройством детей в школу. Однако бесконечные съёмки в Москве и постоянное отсутствие актёра дома разрушили этот союз.
«Вся наша ладно выстроенная семейная жизнь несколько лет назад омрачилась разводом... Это была череда ошибок, о которых впоследствии жалеешь. Могу сказать одно: не женитесь на актерах! Психика разношенная, мы всегда играем. Это на руку профессии, но не семье», — делился Хаев с изданием starhit.ru.
Долгое время Хаев скрывал свою личную жизнь. Как выяснилось позже, о его третьем гражданском браке публика не знала ничего, так как Хаев публично стал называть себя холостяком после 2018 года.
Только в 2023 году Виталий Хаев шокировал публику, появившись на премьере фильма «Праздники» с эффектной брюнеткой Даной Янкис. Разница в возрасте составила 25 лет, что породило множество слухов. Однако правда оказалась удивительнее вымысла. В июле 2025 года в интервью журналу «Антенна-Телесемь» актёр наконец приоткрыл завесу тайны.
«Никто не знает, что мы уже 10 лет вместе, а мы и не хотим, чтобы кто-то что-то знал», — признался Хаев.По словам артиста, он намеренно скрывает свои отношения от посторонних глаз. Одна из главных причин — желание сохранить хотя бы видимость нормальной жизни:
«Я не имею возможности прийти в ресторан или кафе и просто выпить кофе. На тебя смотрят, потому что ты человек другого сорта. И не всегда хорошего, ведь сыграешь какого-нибудь бандита — и все косятся».
Новые горизонты в работеНесмотря на возраст, Виталий Хаев продолжает активно сниматься. В 2025 году вышли сразу несколько картин с его участием: мы увидели актёра в комедийном сериале «Театральная зона», в проекте «Нейробатя» и в третьем сезоне ситкома «Праздники», где Хаев блестяще исполнил роль главы семейства Пыжовых. Кроме того, он снялся в фильме «Попутчики» вместе с Александрой Бортич и Яном Цапником.
В 2026 году с участием Хаева в производстве находятся комедийный сериал «Почти настоящий детектив» и фэнтези-сказка «Сказка о потерянном времени», где его партнёрами выступили Иван Охлобыстин и Людмила Артемьева. Кроме того, сейчас идет активная фаза производства четвёртого сезона сериала «Праздники».