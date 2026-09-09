Влияние суррогатной матери? Почему 14-летняя дочь Киркорова Алла-Виктория отреклась от имени, данного в честь Пугачёвой

09 сентября 2026, 17:54

Алла-Виктория (Фото: Инстаграм* @kirkorova_allaviktoriya)

Филиппу Киркорову пришлось комментировать новую волну слухов о своей семье. На этот раз поводом стали отношения его 13-летней дочери Аллы-Виктории с её известной тёзкой. Артист отрицает наличие конфликта, ограждая детей от излишнего внимания прессы. Кто настраивает дочь поп-короля против бывшей жены, расскажет «Радио 1».





Содержание Строгое воспитание против счастливого детства: как ведёт себя в сети наследница поп-короля Почему усадьба в Грязи перестала быть местом встреч Кто и зачем раздувает тему смены имени Аллы-Виктории Почему «Арлекино» молчит на выпады дочери Киркорова Подростковый сепаратизм и поиск идентичности

Строгое воспитание против счастливого детства: как ведёт себя в сети наследница поп-короля



Лиза Галкина (Фото: Инстаграм* @liza_galkina_garri)

Почему усадьба в Грязи перестала быть местом встреч

Кто и зачем раздувает тему смены имени Аллы-Виктории

«Они для меня умерли»: стрелял в сына, изменял жене и не уберёг дочь от трагической гибели. Как живёт в свои 75 Владимир Конкин



Алла-Виктория с папой (Фото: Инстаграм* @kirkorova_allaviktoriya)

Почему «Арлекино» молчит на выпады дочери Киркорова



Алла Пугачёва (Фото: Кадр из передачи «Сегодня вечером»)

Подростковый сепаратизм и поиск идентичности



Алла-Виктория с папой (Фото: Инстаграм* @kirkorova_allaviktoriya)

«Алла-Виктория растёт с характером. Она уже проявляет самостоятельность, и это меня радует», — признавался Филипп Киркоров в интервью Woman.ru.