Влияние суррогатной матери? Почему 14-летняя дочь Киркорова Алла-Виктория отреклась от имени, данного в честь Пугачёвой
Филиппу Киркорову пришлось комментировать новую волну слухов о своей семье. На этот раз поводом стали отношения его 13-летней дочери Аллы-Виктории с её известной тёзкой. Артист отрицает наличие конфликта, ограждая детей от излишнего внимания прессы. Кто настраивает дочь поп-короля против бывшей жены, расскажет «Радио 1».
Строгое воспитание против счастливого детства: как ведёт себя в сети наследница поп-короляАлла-Виктория Филипповна Киркорова родилась 26 ноября 2012 года. Значительную часть детства она проводит в Дубае, где обучается в международной школе.
Девочка ведёт аккаунты в социальных сетях, где публикует юмористические ролики. Некоторые из них — хулиганские. На одном видео дочь Киркорова крутится на ограждении в столовой, едва не сломав его. На другом — предстаёт в образе отца: усы, борода и розовая кофточка, напомнившая о резонансной истории, в которую когда-то попал певец. В интернете поведение девочки и манера подачи себя неоднократно становились предметом сравнений с детьми Аллы Пугачёвой и Максима Галкина** (Лизой и Гарри). Наследница шоумена реагировала на критику спокойно: говорила, что считает своё детство счастливым, и противопоставляла его строгому воспитанию Лизы и Гарри. Дочь артиста также выражала негативное отношение к бывшей жене отца и нежелание общаться с её детьми.
Почему усадьба в Грязи перестала быть местом встречДо 2022 года Филипп Киркоров и Алла Пугачёва поддерживали многолетние дружеские и творческие отношения. Поп-монарх неоднократно посещал усадьбу Примадонны в подмосковной деревне Грязь. После отъезда исполнительницы из России в конце 2022 года их общение прекратилось. Шоумен остался в стране, продолжив активную гастрольную деятельность. Его отец, народный артист РФ Бедрос Киркоров, скончался 4 июня 2024 года в возрасте 91 года и был похоронен в Москве.
Дети эстрадного певца, Алла-Виктория и Мартин (родились в 2012 году), проживают и получают образование в России и ОАЭ. Наследники Пугачёвой и Галкина**, Лиза и Гарри (родились в 2013 году), находятся за рубежом.
Кто и зачем раздувает тему смены имени Аллы-ВикторииВ таблоидах и соцсетях периодически всплывает версия о том, что суррогатная мать детей Киркорова Наталья Ефремова якобы настраивает девочку против Аллы Пугачёвой. Однако подобные высказывания о «мщении за забвение» не имеют никаких документальных подтверждений и остаются на уровне светских сплетен.
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Реальность, скорее всего, кроется в естественном возрастном стремлении к самостоятельности. Алла-Виктория, как и многие современные подростки, активно формирует собственный имидж в соцсетях, который далёк от эстетики классической эстрады. Журналисты склонны трактовать её стремление к автономии и использование сокращённого имени «Вика» или инициалов «А.В.» как сознательный и болезненный отказ от «наследия» Примадонны. Что касается планов самого певца, то СМИ часто тиражируют неподтверждённые слухи о том, что Киркоров, если верить рассказам, готов назвать будущую дочь просто Викторией, без приставки «Алла». Сама девочка официально тему смены имени не комментирует. Эксперты по детскому развитию отмечают, что её предпочтение нейтрального «Вика» — это не акт вражды, а стандартный и здоровый процесс поиска собственной идентичности, характерный для подросткового возраста.
Почему «Арлекино» молчит на выпады дочери КиркороваОтвет Пугачёвой на медийные выпады дочери Филиппа Киркорова предсказуем: абсолютное молчание. Певица, проживающая в Израиле, не оставляет комментариев прессе и никак не реагирует на публикации в соцсетях. По данным источников, близких к окружению артистки, в конце 2025 года эмигрантка перенесла тяжёлую травму ноги и тазобедренного сустава, потребовавшую сложного хирургического вмешательства. Период реабилитации занял несколько месяцев, в течение которых исполнительница была ограничена в передвижении и сталкивалась с тяжёлым психологическим стрессом. В этих условиях борьба за восстановление здоровья закономерно вытеснила любые старые семейные дрязги. С практической точки зрения, вступать в публичную полемику с подростком-блогером — заведомо проигрышная стратегия. Аудитория подобных платформ склонна к радикальным и поверхностным оценкам, поэтому любое слово артистки будет вырвано из контекста.
Подростковый сепаратизм и поиск идентичностиСейчас Алла-Виктория продолжает учёбу в престижной закрытой московской школе. После недолгого обучения за рубежом она вернулась на родину. Как рассказывают инсайдеры, отец убедил дочь в том, что медийная шумиха позади, а обстановка в столице стала более комфортной для семьи. Девочка всё чаще избегает полного двойного имени, которое связывает её с бывшей женой отца. В соцсетях наследница короля эстрады подписывается короче — «Вика» или инициалами «А.В.». Папа гордится ею и часто об этом говорит.
«Алла-Виктория растёт с характером. Она уже проявляет самостоятельность, и это меня радует», — признавался Филипп Киркоров в интервью Woman.ru.