Роман с принцем Монако, брак с Никитой Джигурдой и судебные тяжбы за наследство подруги: Фигуристке Марине Анисиной — 50 лет
30 августа юбилейный день рождения отмечает выдающаяся российская фигуристка, олимпийская чемпионка и призёр мировых первенств Марина Анисина. Ей исполняется 50 лет. Спортивная карьера спортсменки, выступавшей за Россию и Францию, запомнилась зрителям яркими номерами и сенсационными победами, а её личная жизнь долгое время находилась в центре внимания СМИ — во многом благодаря браку с эксцентричным актёром и шоуменом Никитой Джигурдой. О том, как сложилась жизнь звезды после завершения карьеры — читайте в материале «Радио 1».
Биография
Марина Анисина родилась 30 августа 1975 года в Москве в спортивной семье. Её мать, Ирина Черняева, была известной фигуристкой, а отец, Вячеслав Анисин, — звездой хоккея6. С двух лет Марина начала кататься на коньках в ледовом комплексе ЦСКА, где тренировалась её мать. Уже в детстве она проявляла незаурядные способности к фигурному катанию, и её спортивная судьба была предопределена.
Первым серьёзным партнёром Марины стал Илья Авербух. Их дуэт быстро добился значительных успехов — в 1990 году они стали чемпионами мира среди юниоров и повторили этот успех в следующем году. Карьера пары развивалась стремительно, и им прочили большое будущее во взрослом фигурном катании.
Однако в разгар сезона 1992/1993 произошло событие, которое могло бы разрушить карьеру любой фигуристки. Авербух неожиданно отказался кататься с Анисиной. Как выяснилось, он хотел выступать с Ириной Лобачевой, в которую был влюблён. Тренеры поддержали это решение, но до последнего момента скрывали его от Марины.
Узнав о предательстве партнёра, Анисина оказалась в отчаянии. Она пропустила целый сезон, потеряла готовые программы и костюмы. Однако её характер не позволил сдаться. Марина разослала предложения о сотрудничестве зарубежным фигуристам и получила ответ от француза Гвендаля Пейзера, который также остался без партнёрши.
В 17 лет Анисина переехала во Францию — в чужую страну, без знания языка и друзей. Первое время с новым партнёром часто возникали ссоры и недопонимание, но постепенно они смогли найти общий язык и создать по-настоящему сильный дуэт. На Олимпиаде в Нагано в 1998 году дуэт завоевал бронзовые медали, но этого было недостаточно для амбициозной Анисиной. Пиком её карьеры стала победа на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити, хотя она омрачилась скандалом. Победа решилась всего одним голосом, и многие говорили о возможном подкупе судей. Однако титул остался за Анисиной и Пейзером.
Личная жизнь
После завершения профессиональной карьеры Анисина переключилась на съёмки в ледовых шоу. Именно там произошла её встреча с Никитой Джигурдой. Их отношения развивались бурно и стали постоянным объектом внимания СМИ.
До встречи с Джигурдой у Марины были романы со знаменитостями. Она испытывала чувства к хоккеисту Павлу Буре, но он не ответил взаимностью. Затем у неё завязались отношения с принцем Монако Альбером, который пригласил её в жюри фестиваля спортивных фильмов после её олимпийской победы. Фигуристка не стала женой принца. Он так и не сделал ей предложение, а после того как стал правителем Монако, вовсе забыл о ней.
Роман с Джигурдой начался на шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» в 2007 году. Уже на первой тренировке актер устроил Марине допрос о её личной жизни, а затем заявил, что она должна выйти за него замуж и родить «такую же зеленоглазую богиню». Несмотря на протесты родственников Марины, в 2008 году пара сыграла свадьбу. В 2009 году Анисина родила сына Мик-Анжеля Криста Анисина-Джигурду, а в 2010 году — дочь Эву-Владу.
Отношения с Джигурдой были непростыми — они несколько раз расставались и сходились вновь. Какое-то время Анисина жила с детьми отдельно — сначала во Франции, затем в Турции. Однако в последнее время семья воссоединилась в Москве.
Жизнь после спорта
После завершения профессиональной спортивной карьеры Марина Анисина нашла себя в нескольких направлениях деятельности. Она участвует в ледовых шоу, хотя и не так регулярно, как раньше. В 2013 году она заявляла о возвращении в профессиональный спорт и планах на воссоединение с партнером Гвендалем Пейзера, но эти планы не реализовались, и коллеги назвали это пиар-ходом.
Значительную часть доходов Анисиной приносят телевизионные проекты. Она регулярно появляется на различных ток-шоу, где получает солидные гонорары. Например, за участие в программе «Секрет на миллион» ей заплатили 600 тысяч рублей. Также она снимается в других проектах, таких как «Прямой эфир», где обсуждает личную жизнь и скандальные ситуации.
Рекламная деятельность в социальных сетях — еще один источник заработка. Стоимость рекламной публикации в ее Instagram составляет 100 тысяч рублей. Анисина также пробовала себя в тренерской деятельности. Она работала хореографом у французского одиночника Адама Сяо Хим Фа, но после рождения детей полностью посвятила себя семье.
Суды за наследство подруги
В последние годы жизнь Анисиной омрачена судебными процессами вокруг наследства их с Джигурдой покойной подруги Людмилы Браташ. Бизнес-леди завещала им значительное состояние — около 800 миллионов рублей, включая недвижимость в Москве, Париже и вклады. Однако сестра Браташ оспорила завещание в суде, и в итоге оно было признано недействительным.
Основной причиной проигрыша стало то, что у Джигурды и Анисиной не было оригинала завещания. Они предоставили только копию, утверждая, что оригинал у них украли. Однако суд не счел это достаточным доказательством. Джигурда пытался оспорить решение, ссылаясь на то, что завещание было составлено во Франции и должно действовать в России. Однако Конституционный суд России отказался рассматривать эту жалобу, подтвердив правильность применения российского законодательства.
Помимо потери потенциального наследства, Джигурда и Анисина понесли значительные финансовые потери: взыскание 500 тысяч рублей на покрытие судебных расходов в 2024 году, юридические издержки за судебные процессы и потеря времени и репутационные издержки. Кроме того, многолетние судебные тяжбы стали серьезным испытанием для отношений пары. По некоторым данным, именно споры вокруг наследства стали одной из причин их временного расставания в 2017 году. Хотя они позже воссоединились, финансовые потери и эмоциональное напряжение оставили отпечаток на их отношениях.