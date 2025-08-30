«Разобраться с каждым»: Раскрыты детали скандала с извинениями перед Катей Гордон

30 августа 2025, 16:28

Катя Гордон прокомментировала извинения за вброс о её связи с Товстиком

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Издание StarHit принесло публичные извинения юристу Екатерине Гордон за публикацию недостоверной информации. Речь идёт о новости, в которой утверждалось о её близкой связи с бизнесменом Романом Товстиком, являющимся мужем её клиентки Елены Товстик и фигурантом истории с Полиной Дибровой.





В своём Telegram-канале Гордон прокомментировала данную ситуацию.

«Я рада, что скорость урегулирования конфликта со СМИ вышла на новый уровень, а качество работы пиара Полины Дибровой и лже-адвоката зловинского вы теперь видите все. Жизненные принципы соответствуют методам работы», — написала Екатерина.