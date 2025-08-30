«Разобраться с каждым»: Раскрыты детали скандала с извинениями перед Катей Гордон
Катя Гордон прокомментировала извинения за вброс о её связи с Товстиком
Издание StarHit принесло публичные извинения юристу Екатерине Гордон за публикацию недостоверной информации. Речь идёт о новости, в которой утверждалось о её близкой связи с бизнесменом Романом Товстиком, являющимся мужем её клиентки Елены Товстик и фигурантом истории с Полиной Дибровой.
В своём Telegram-канале Гордон прокомментировала данную ситуацию.
«Я рада, что скорость урегулирования конфликта со СМИ вышла на новый уровень, а качество работы пиара Полины Дибровой и лже-адвоката зловинского вы теперь видите все. Жизненные принципы соответствуют методам работы», — написала Екатерина.Девушка заявила, что намерена отстаивать свою репутацию и разбираться с каждым случаем в правовом поле. Редакция объяснила распространение фейка тем, что журналистов ввели в заблуждение их источники и окружение героев. Кроме того, перед публикацией издание запросило комментарии у всех причастных, но никто не опроверг предоставленную информацию.
Ранее Елена Товстик рассказала о чувствах к Диброву.