Роман с рецедивистом, побег в Голливуд, связь с дядей Дмитрия Медведева: куда пропала звезда «Вора» Екатерина Редникова

09 сентября 2026, 13:37

Екатерина Редникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 24 года она покорила российское кино, а потом исчезла. Уехала в Америку, вышла замуж за родственника Дмитрия Медведева, родила сына. Снималась в Голливуде с Дэниелом Крейгом, но так и не покорила мировой олимп. Куда пропала звезда «Вора» Екатерина Редникова и как выглядит её жизнь сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Что произошло, когда ей было 17 лет? Сцена в вагоне, которую обсуждала вся страна Куда исчезла Редникова в эпоху перемен? Американский период: драма эмиграции Где сейчас звезда «Вора» и почему она не любит публичности

Что произошло, когда ей было 17 лет?

«Я перед школьными утренниками пряталась за штору и боялась выйти к доске», — рассказывала Екатерина Редникова в интервью «7 Дней».

Сцена в вагоне, которую обсуждала вся страна



Екатерина Редникова (Фото: кадр из фильма «Барышня-крестьянка»



Екатерина Редникова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Куда исчезла Редникова в эпоху перемен?

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«Из серьёзных работ у меня есть «Архангел» с Дэниелом Крэйгом. А остальные роли — просто одни из многих… Я реально смотрю на вещи и в облаках не витаю, понимаю: таких людей, как я, в Голливуде тьма», — приводит её слова «СтарХит».

Американский период: драма эмиграции



Екатерина Редникова с супругом (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Материнство изменило мою судьбу сильнее, чем любые награды и роли», — признавалась Екатерина изданию «7 Дней».

Где сейчас звезда «Вора» и почему она не любит публичности

«Мой дом там, где мой сын. Лавр живёт и учится в Америке, и я стараюсь чаще находиться с ним. У меня не было такого: раз — и уехала навсегда. Я живу на две страны», — цитирует кинодиву «СтарХит».