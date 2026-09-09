Роман с рецедивистом, побег в Голливуд, связь с дядей Дмитрия Медведева: куда пропала звезда «Вора» Екатерина Редникова
В 24 года она покорила российское кино, а потом исчезла. Уехала в Америку, вышла замуж за родственника Дмитрия Медведева, родила сына. Снималась в Голливуде с Дэниелом Крейгом, но так и не покорила мировой олимп. Куда пропала звезда «Вора» Екатерина Редникова и как выглядит её жизнь сегодня — в материале «Радио 1».
Что произошло, когда ей было 17 лет?Екатерина Редникова родилась 17 мая 1973 года в Москве в семье научного сотрудника и экономиста. У актрисы есть старший брат Дмитрий. В детстве Екатерина отличалась застенчивостью. Чтобы помочь дочери преодолеть стеснительность, мать начала водить девочку на кинопробы и в театральную студию.
«Я перед школьными утренниками пряталась за штору и боялась выйти к доске», — рассказывала Екатерина Редникова в интервью «7 Дней».Кинодебют актрисы состоялся в 1990 году, когда девушке было 17 лет, в социальной драме Валерия Исакова «Уроки в конце весны». К 1994 году Екатерина уже не сомневалась, что хочет связать свою жизнь с кино. Она окончила актёрский факультет ГИТИСа (мастерская Павла Хомского). После выпуска её приняли в труппу театра «Et Cetera» под руководством Александра Калягина. Одной из первых заметных сценических работ стала роль Рут в спектакле по пьесе Юджина О’Нила «За горизонтом».
Сцена в вагоне, которую обсуждала вся странаШирокая известность пришла к Екатерине в 1995 году, после выхода экранизации пушкинской «Барышни-крестьянки». Роль крепостной девушки Насти стала для актрисы удачным дебютом в кино. Критики отметили её естественность и живость, а саму картину высоко оценило жюри фестивалей «Киношок» и «Золотой витязь». Спустя два года пришёл большой успех. В 1997 году Павел Чухрай утвердил её на главную роль в драме «Вор», хотя на пробах были сотни актрис. Режиссёр искал героиню, в которой хрупкость сочеталась бы с внутренней силой. Екатерина, тогда ещё студентка ВГИКа из мастерской Сергея Соловьёва, подошла идеально.
Начинающая артистка сыграла Катю — молодую мать-одиночку, чью историю зритель видит глазами её маленького сына Сани. По сюжету, осенью 1952 года в поезде героиня знакомится с харизматичным Толяном (Владимир Машков), выдающим себя за офицера. Несмотря на изначальную настороженность, девушка всё же поддаётся его обаянию.
Сцена их сближения в вагоне стала одной из самых обсуждаемых в истории отечественного кино: актриса достоверно передала трагическую смесь наивности, отчаяния и фатальной привязанности к человеку, который в итоге окажется рецидивистом. Успех картины был оглушительным. Фильм «Вор» был номинирован на премию «Оскар» и получил Специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. За свою работу 24-летняя исполнительница была удостоена главных национальных кинонаград — «Ника» и «Золотой овен» в категории «Лучшая женская роль». К концу 90-х годов она окончательно закрепилась в статусе одной из самых востребованных актрис российского кино.
Куда исчезла Редникова в эпоху перемен?Казалось, после такого успеха предложения польются рекой. Но наступил конец 90-х годов — с экономическим кризисом и дефицитом хороших сценариев. Редникова снялась в сериалах «Самозванцы» и «Каменская», затем неожиданно появилась в турецком проекте «Балалайка» и канадско-французской картине «Виза на смерть».
Избил жену через 16 лет после развода, увёл костюмершу из семьи и не о чём не жалеет: с кем нашёл счастье ведущий «О самом главном» Михаил Полицеймако
А в 2002 году ей досталась главная роль в боевике «Русские в городе ангелов». Из-за творческого кризиса «Барышня» переехала в США для развития карьеры в американской киноиндустрии. В Голливуде она столкнулась с типичными для иностранных актёров трудностями, включая языковой барьер и ограниченный выбор ролей.
В этот период актриса снялась в ряде проектов, среди которых сериал «Русские в городе ангелов» (2001) и телевизионный фильм «Архангел».
«Из серьёзных работ у меня есть «Архангел» с Дэниелом Крэйгом. А остальные роли — просто одни из многих… Я реально смотрю на вещи и в облаках не витаю, понимаю: таких людей, как я, в Голливуде тьма», — приводит её слова «СтарХит».В интервью актриса упоминала и о знакомстве с известными голливудскими деятелями, такими как Милла Йовович и Аль Пачино.
Американский период: драма эмиграцииВ 2005 году Екатерина познакомилась с Сергеем Коновым — американским продюсером и писателем русского происхождения, старше неё на 18 лет. Конов, среди прочего, приходился двоюродным дядей Дмитрию Медведеву, что добавляло их союзу медийного шума. Свадьба состоялась в 2008 году. 23 августа 2012 года у Редниковой родился сын Лавр. На тот момент женщине было 39 лет. Роды прошли в одной из клиник Лос-Анджелеса. По её словам, с рождением малыша многое в жизни стало восприниматься иначе.
«Материнство изменило мою судьбу сильнее, чем любые награды и роли», — признавалась Екатерина изданию «7 Дней».Однако со временем брак распался — сказались расстояния и долгие разлуки. Слухи о конфликтах в семье появились в прессе ещё в 2015 году, но официально они развелись только в 2021 году. В декабре 2023 года Сергея Конова не стало — ему было 68 лет.
Где сейчас звезда «Вора» и почему она не любит публичностиЖизнь Екатерины Редниковой сегодня разделена между Америкой, где живёт её семья, и Россией, с которой связана работа.
«Мой дом там, где мой сын. Лавр живёт и учится в Америке, и я стараюсь чаще находиться с ним. У меня не было такого: раз — и уехала навсегда. Я живу на две страны», — цитирует кинодиву «СтарХит».В Россию актриса регулярно приезжает на съёмки новых кино- и телепроектов — график у артистки по-прежнему плотный. В 2022 году на телеканале «Россия 1» состоялась премьера детективного сериала «Срок давности», в котором Редникова исполнила главную роль — майора полиции Анны Светловой. В отличие от многих коллег, Екатерина не любит лишней публичности: редко даёт откровенные интервью, не ведёт светскую жизнь и почти не рассказывает о личном в соцсетях.
Для актрисы важнее семья и работа. Со временем изменился и её экранный образ. От хрупкой героини «Вора» артистка перешла к сложным ролям зрелых женщин с непростой судьбой. При этом Екатерина остаётся востребованной по обе стороны океана.