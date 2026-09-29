29 сентября 2026, 12:02

Аида Гарифуллина (Фото: Instagram*@ aidagarifullina)

Аида Гарифуллина — имя, которое стало символом успеха российского искусства на мировой сцене. Сегодня она заслуженная артистка России, обладательница редкого сопрано, покорившая Венскую оперу, Ла Скала и Метрополитен-оперу. Но за блистательной карьерой скрывается не менее драматичная личная история: роман с Маратом Сафиным, рождение дочери от неизвестного мужчины и тайная свадьба с Алексеем Воробьёвым, о которой не знали даже коллеги. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Аиды Гарифуллиной Путь к мировой сцене супруги Алексея Воробьева Личная жизнь Аиды Гарифуллиной Как живёт Гарифуллина сегодня



Детство и юность Аиды Гарифуллиной

Аида Гарифуллина (Фото: Instagram*@ aidagarifullina)

Путь к мировой сцене супруги Алексея Воробьева

Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Личная жизнь Аиды Гарифуллиной

Аида Гарифуллина (Фото: Instagram*@ aidagarifullina)

«Мы действительно больше не вместе. Отношения с Маратом, эти дни, проведенные вдвоем, я никогда не забуду. Он большой романтик, настоящий идеал мужчины. Очень изысканно ухаживал, устраивал неповторимые свидания при свечах, с цветами. Мы остались хорошими друзьями — такого человека я не могу позволить себе потерять. Конечно, я знакомила любимого с мамой, она тепло его приняла, Марат произвел на Ляйлю Ильдаровну прекрасное впечатление», — делилась певица со «СтарХитом».

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram*@ mr.alexsparrow)

«С утра молюсь на нее, без цветов домой вообще не захожу. У меня жена — потрясающая артистка, самая лучшая женщина на свете, и я ее очень люблю».

Как живёт Гарифуллина сегодня

«С премией мы дружим уже очень-очень много лет, и я всегда рада поддержать и присутствовать на прекрасном концерте. Это важно для любого артиста. Премия и награда — это такое признание. А признание — самый лучший подарок для артиста. Это же любовь, признание публики», — сказала она со сцены Большого театра.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: Instagram*@ aidagarifullina)

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