«С утра молюсь на неё»: как Алексей Воробьёв покорил неприступную оперную диву Аиду Гарифуллину после её романа с Сафиным?
Аида Гарифуллина — имя, которое стало символом успеха российского искусства на мировой сцене. Сегодня она заслуженная артистка России, обладательница редкого сопрано, покорившая Венскую оперу, Ла Скала и Метрополитен-оперу. Но за блистательной карьерой скрывается не менее драматичная личная история: роман с Маратом Сафиным, рождение дочери от неизвестного мужчины и тайная свадьба с Алексеем Воробьёвым, о которой не знали даже коллеги. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство и юность Аиды ГарифуллинойАида Гарифуллина родилась 30 сентября 1987 года в Казани в творческой и интеллигентной семье. Ее мать, Ляйля Гарифуллина, — дирижер хора и директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной, оказала огромное влияние на музыкальное развитие дочери. Именно она стала первым учителем и главным поддержкой Аиды. Отец, Эмиль Гарифуллин, — предприниматель, занимающийся ландшафтным дизайном и эко-туризмом.
Приобщение к музыке началось для Аиды очень рано — в три года она уже пела и записывала себя на магнитофон. В пять лет состоялся ее дебют на сцене — она стала самой юной участницей телевизионного вокального конкурса в Москве. В 13 лет она вышла на сцену московского Концертного зала имени Чайковского с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан в рамках программы «Одаренные дети Татарстана».
Получив грант от мэра Казани, 17-летняя Аида отправилась в Германию, где поступила в Высшую школу музыки в Нюрнберге. Через два года она, уже самостоятельно и тайно от родных, сдала экзамены в Венский университет музыки и исполнительского искусства, где продолжила обучение в классе профессора Клаудии Виски.
Путь к мировой сцене супруги Алексея ВоробьеваКарьера Гарифуллиной развивалась стремительно. Еще во время учебы в Вене в 2009 году она дебютировала в опере Моцарта «Так поступают все» в партии Деспины. Однако настоящий прорыв произошел в 2013 году, когда она стала победителем престижного международного конкурса оперных певцов «Опералия», основанного Пласидо Доминго. Эта победа открыла перед ней двери лучших оперных театров мира.
Аида Гарифуллина сотрудничала с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Зубин Мета и Пласидо Доминго. Ее репертуар включает партии в операх Верди, Пуччини, Моцарта, Римского-Корсакова. Особенно критики отмечают ее исполнение партии Виолетты в «Травиате» Верди, которая стала одной из ее визитных карточек. Аида Гарифуллина имеет звание заслуженной артистки Республики Татарстан (2013), заслуженной артистки Российской Федерации (2020), премию ECHO Klassik за лучший сольный альбом «AIDA» (2017) и номинацию на премию «Грэмми» за запись оперы «Золотой петушок».
Личная жизнь Аиды ГарифуллинойЛичная жизнь певицы всегда вызывала живой интерес, однако она старается оградить ее от излишнего внимания прессы. Известно, что в 2016-2017 годах она встречалась с известным российским теннисистом Маратом Сафиным, но их отношения не переросли в крепкий союз.
«Мы действительно больше не вместе. Отношения с Маратом, эти дни, проведенные вдвоем, я никогда не забуду. Он большой романтик, настоящий идеал мужчины. Очень изысканно ухаживал, устраивал неповторимые свидания при свечах, с цветами. Мы остались хорошими друзьями — такого человека я не могу позволить себе потерять. Конечно, я знакомила любимого с мамой, она тепло его приняла, Марат произвел на Ляйлю Ильдаровну прекрасное впечатление», — делилась певица со «СтарХитом».В 2016 году у Аиды родилась дочь, которую назвали Оливией. Личность отца ребенка певица публично не раскрывала. Поговаривали, что отцом ребёнка может быть Сафин. Однако сам спортсмен не комментирует их отношения и категорически отрицает наличие у него детей.
Зимой 2024 года на съемках музыкального шоу «Фантастика» произошла судьбоносная встреча Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной. В этом проекте Аида выступала в качестве участницы, демонстрируя свой оперный талант, а Алексей входил в состав жюри, оценивавшего выступления. По словам очевидцев, между ними практически сразу пробежала искра. Несмотря на то, что их профессиональные вселенные — оперное искусство мирового уровня и российская эстрада — кажутся совершенно разными, это не помешало зарождению чувств.
После знакомства пара выбрала тактику максимальной скрытности. Они не появлялись вместе на светских раутах, не выкладывали совместные фото в социальных сетях и тщательно оберегали свою личную жизнь от посторонних глаз. Их осторожность была настолько велика, что даже в марте 2025 года Алексей в интервью заявлял, что все еще находится в поиске спутницы жизни. Однако, как выяснилось позже, к тому моменту их отношения были в самом разгаре.
В апреле 2025 года молодые люди тайно поженились. Церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы без лишних глаз, белого платья и лимузина. Тайное стало явным лишь в мае, когда информация о браке просочилась в прессу от источников, близких к окружению артистов.
После нескольких месяцев скрытности пара решила больше не прятаться. В августе 2025 года они впервые появились вместе на публике, посетив фестиваль «Новая волна» в Казани, родном городе Аиды. Там же Алексей сделал трогательное публичное признание в любви своей жене со сцены:
«С утра молюсь на нее, без цветов домой вообще не захожу. У меня жена — потрясающая артистка, самая лучшая женщина на свете, и я ее очень люблю».
Как живёт Гарифуллина сегодняСегодня Аида Гарифуллина — одна из самых востребованных оперных певиц мира. В апреле 2026 года она получила премию Bravo в номинации «Мировая звезда».
«С премией мы дружим уже очень-очень много лет, и я всегда рада поддержать и присутствовать на прекрасном концерте. Это важно для любого артиста. Премия и награда — это такое признание. А признание — самый лучший подарок для артиста. Это же любовь, признание публики», — сказала она со сцены Большого театра.
Осенью 2026 года Аида вернулась в качестве наставницы в шоу «Голос. Дети» на Первом канале — причём в семейном сплит-кресле вместе с мужем Алексеем Воробьёвым. Свободное время супруги проводят вместе: путешествуют по Европе, посещают театры, публикуют шутливые совместные фото.
Сейчас Аида Гарифуллина живёт между Москвой, Веной и гастрольными городами — там, где её ждёт сцена. А дома её ждут муж, дочь Оливия и, кажется, та самая «любовь всей жизни», о которой они с Алексеем пишут в совместных подписях к фотографиям.