31 августа 2026, 16:33

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram@ekaterina_mizulina)

Директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ и один из самых неоднозначных общественных деятелей современной России Екатерина Мизулина 1 сентября отмечает свой 42-й день рождения. Для одних она — борец за нравственность и главный защитник детей от развращающего влияния Сети, для других — символ ужесточения цензуры и охотник на свободу слова. Эта женщина, родившаяся в семье известного политика, прошла путь от переводчика на Олимпиаде в Пекине до главного критика рэперов и блогеров, а недавно ее имя и вовсе прогремело в светской хронике благодаря браку с певцом SHAMAN’ом. Как дочь сенатора стала главным борцом с «опасным контентом» и в чем ее обвиняют сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Екатерины Мизулиной Образование От переводчика до общественного деятеля «Защитница нравственности»: мем и символ хейта Личная жизнь контролёра Рунета



Биография Екатерины Мизулиной

Екатерина Мизулина и Елена Мизулина (Фото: Telegram@ekaterina_mizulina)

Образование

От переводчика до общественного деятеля

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram@ekaterina_mizulina)

«Защитница нравственности»: мем и символ хейта

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram@ekaterina_mizulina)

Личная жизнь контролёра Рунета