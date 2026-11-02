02 ноября 2026, 14:28

Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)

Александр Градский — это имя, которое для нескольких поколений меломанов ассоциируется с чем-то большим, чем просто музыка. Певец, обладавший уникальным по силе и тембру голосом, мультиинструменталист, автор песен, поэт и композитор, он стоял у истоков отечественного рока и оставил после себя наследие, которое невозможно переоценить. 3 ноября артист мог бы отпраздновать свой 77-й день рождения. О творческом пути, личной жизни и последних днях легенды отечественной сцены читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Градского Личная жизнь Градского Молодая супруга музыканта Последний аккорд ДНК-тесты и война за наследство



Биография Александра Градского

Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)

Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)

Личная жизнь Градского

Анастасия Вертинская и Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)

Молодая супруга музыканта

Марина Коташенко и Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)

«Встретил Марину на улице. Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил, если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу. И тогда я сказал сакраментальную фразу: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории», — делился артист в книге журналиста Евгения Додолева «The Голос».

«Александр Борисович не мог сидеть, он лежа зарегистрировался. Когда это случилось, я отошла своими делами заниматься, а затем меня позвали. Марина сидела в кресле, Градский как лежал, так и лежал. Я захожу, он говорит: "Нигора, не хочешь меня поздравить? Мы зарегистрировались"».

Последний аккорд

Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)

ДНК-тесты и война за наследство

Александр Градский (Фото: скриншот д/ф «Александр Градский. Обернитесь!» Первый канал)

«В это же время у папы начали возникать сомнения по поводу Вани. Я хочу знать правду. И всё», — приводил его слова Super.ru.