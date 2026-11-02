Роман с Вертинской, чужие дети и война за наследство в 2 миллиарда: как 19-летняя модель покорила Александра Градского?
Александр Градский — это имя, которое для нескольких поколений меломанов ассоциируется с чем-то большим, чем просто музыка. Певец, обладавший уникальным по силе и тембру голосом, мультиинструменталист, автор песен, поэт и композитор, он стоял у истоков отечественного рока и оставил после себя наследие, которое невозможно переоценить. 3 ноября артист мог бы отпраздновать свой 77-й день рождения. О творческом пути, личной жизни и последних днях легенды отечественной сцены читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра ГрадскогоАлександр Борисович Градский (настоящая фамилия — Фрадкин) родился в Копейске Челябинской области, но вырос в Москве. Музыкальный талант проявился рано: в девять лет поступил в музыкальную школу по классу скрипки. Уже в школьные годы увлёкся западной музыкой и в 13 лет начал сочинять стихи и песни. В 1963 году, в 14 лет, после смерти матери, Александр взял её фамилию — Градский — в память о ней. Несколько лет жил у бабушки в деревне Расторгуево.
В 1963 году Александр Борисович солировал в ансамбле из польских студентов МГУ под названием «Тараканы». Позже основал группу «Славяне» (одна из первых советских рок-групп, в репертуаре — в основном англоязычные композиции). А в 1966 году создал «Скоморохи» — здесь он уже делал акцент на русскоязычной лирике и собственных композициях. В 1971 году «Скоморохи» ярко выступили на фестивале «Серебряные струны», взяв большинство призов. Параллельно Градский участвовал в коллективах «Скифы», «Лос Панчос» и «Весёлые ребята».
В 1974 году Александр Градский окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, получив специальность «оперный и концертно-камерный певец». Учёбу он проходил под руководством Любови Котельниковой и Нины Вербовой. В период с 1975 по 1976 годы Градский продолжил своё образование в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где был учеником у Тихона Хренникова.
В начале 1970-х режиссёр Андрей Кончаловский пригласил Градского поработать над фильмом «Романс о влюблённых» (1974). Музыкант написал инструментальное сопровождение и исполнил ряд песен. Эта работа принесла ему широкую известность, а зарубежное издание Billboard назвало его звездой года. В 1976 году прозвучала песня «Как молоды мы были» (музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова) в фильме «Моя любовь на третьем курсе». В исполнении Градского она стала его главным хитом и визитной карточкой.
В период с 1976 по 1979 годы создал вокально-инструментальную сюиту под названием «Русские песни» — концептуальный альбом, где народные мотивы получили современную рок-обработку. Это событие стало важным этапом в развитии советского рока. В 1985 году он завершил работу над первой советской рок-оперой под названием «Стадион». В 1988 году состоялся его дебют в Большом театре, где он исполнил партию Звездочёта в опере «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Впоследствии он сочинил музыку для нескольких балетов и создал ещё одну масштабную рок-оперу — «Мастер и Маргарита», завершённую в 2009 году. Также он написал музыку более чем к сорока фильмам и десяткам мультфильмов.
За свою жизнь артист был удостоен звания Народного артиста России, Государственной премии и множества других наград. Но настоящую народную любовь ему принесло наставничество в телепроекте «Голос», где он воспитал плеяду молодых звезд.
Личная жизнь ГрадскогоПервой супругой Александра Градского стала его однокурсница Наталья. Их брак был заключён в начале творческого пути музыканта. Градский впоследствии описывал этот союз как «молодёжный брак», который распался спустя три месяца после свадьбы. В этом браке не было детей.
Гораздо более серьезным и бурным стал роман с актрисой Анастасией Вертинской. Их отношения длились почти четыре года, и Градский впоследствии признавался, что, возможно, не стоило жениться — «такой роман иногда лучше брака». Вертинская же была более категорична в своих воспоминаниях, заявив однажды, что «просто по дурости» жила с этим человеком. Этот союз двух сильных творческих личностей оказался недолговечным: амбиции обоих не позволяли им уступить друг другу. Детей у пары также не появилось.
Третьей женой Градского стала Ольга Фартышева, с которой он прожил двадцать лет — с 1980 по 2001 год. Именно в этом браке музыкант впервые познал радость отцовства: Ольга подарила ему сына Даниила и дочь Марию. Дети получили блестящее образование: Даниил учился в британской школе-интернате, а затем окончил Лондонскую школу экономики, вернувшись помогать отцу в развитии театра «Градский Холл». Мария также училась в Англии, а позже окончила факультет искусств МГУ и пробовала себя в журналистике.
Развод произошел по инициативе Ольги: по словам близких к семье источников, она влюбилась в другого мужчину и ушла от Градского. При этом, как вспоминал позже Даниил, между бывшими супругами существовала устная договоренность: Ольга не претендует на раздел имущества при жизни музыканта, но ее доля должна была остаться за ней. Дети после развода остались жить с отцом.
Молодая супруга музыкантаСамой большой любовью и главным испытанием в жизни Градского стала Марина Коташенко, модель и актриса, приехавшая в Москву из Украины. Их встреча произошла в 2003 году на улице, когда музыканту было уже 54 года, а его будущей избраннице — всего 19. Разница в возрасте составляла 35 лет. Сам Градский вспоминал это знакомство с иронией и нежностью:
«Встретил Марину на улице. Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил, если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу. И тогда я сказал сакраментальную фразу: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории», — делился артист в книге журналиста Евгения Додолева «The Голос».Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала артиста в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла телефон. Музыкант подчеркивал, что далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать такая женщина, и предпочитал думать, что ей нравится быть рядом именно с ним.
Пара прожила вместе 17 лет в гражданском браке, прежде чем официально зарегистрировать отношения. В этом союзе родились двое сыновей: Александр в 2014 году и Иван в 2018-м. Для 60-летнего Градского рождение первенца от Марины стало событием, растрогавшим его до слез, а присутствие на родах второго сына потрясло настолько, что он признавался: женщинам после таких переживаний можно простить всё.
Официальный брак Градский и Коташенко зарегистрировали лишь за месяц до смерти артиста, когда он уже был тяжело болен и не мог самостоятельно передвигаться. Церемония проходила в домашних условиях при минимальном количестве свидетелей. Сиделка музыканта Нигора вспоминала:
«Александр Борисович не мог сидеть, он лежа зарегистрировался. Когда это случилось, я отошла своими делами заниматься, а затем меня позвали. Марина сидела в кресле, Градский как лежал, так и лежал. Я захожу, он говорит: "Нигора, не хочешь меня поздравить? Мы зарегистрировались"».
Последний аккордОсень 2021 года стала роковой для артиста. В сентябре он перенес коронавирусную инфекцию, которая серьезно подорвала его здоровье. Несмотря на слабость, Градский продолжал работать и строил планы. Однако 26 ноября его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Врачи боролись за его жизнь, но чуда не произошло: в ночь на 28 ноября Александр Борисович скончался от ишемического инсульта.
Прощание с музыкантом прошло 1 декабря в созданном им театре «Градский Холл». Церемония была закрытой для прессы, семья попросила журналистов уважать их горе. Первоначально сообщалось, что артист хотел быть похороненным рядом с родителями на Кузьминском кладбище, однако в итоге местом упокоения было выбрано Ваганьковское кладбище — место, где нашли покой многие великие деятели культуры.
ДНК-тесты и война за наследствоПосле ухода Градского разразилась настоящая война за нажитое артистом имущество. Музыкант не оставил завещания, и это спровоцировало затяжной конфликт между двумя семьями. Старшие дети — Даниил и Мария — и третья жена Ольга Фартышева вступили в борьбу за наследство, оцениваемое примерно в 2 миллиарда рублей, с вдовой Мариной Коташенко и ее двумя сыновьями.
Самым громким эпизодом этой войны стало требование Даниила Градского провести ДНК-тест для младших братьев. Он заявил, что хочет «узнать правду», поскольку Коташенко «регулярно обманывает в суде», и напомнил историю о том, как его отец почти 50 лет считал своей дочерью женщину, которая позже, после ДНК-теста, оказалась ему не родной.
«В это же время у папы начали возникать сомнения по поводу Вани. Я хочу знать правду. И всё», — приводил его слова Super.ru.При этом Даниил категорически отверг идею эксгумации тела отца, назвав ее ненужной: по его мнению, для установления родства достаточно анализов живых родственников.
Самой Марины Коташенко коснулась и другая скандальная история: в январе 2022 года она стала жертвой разбойного нападения, лишившись около 100 миллионов рублей. Позже суд включил эти средства в состав наследства, разделив их между всеми наследниками, поскольку вдова не смогла доказать, что деньги были ее личными. 18 марта 2026 года Второй кассационный суд Москвы окончательно определил доли родственников: 70% имущества достались бывшей жене артиста Ольге Градской, его детям от первого брака — Даниилу и Марии, 30% перешли вдове Марине Коташенко и её сыновьям — Александру и Ивану.