12 сентября 2026, 14:53

Нинель Мышкова (Фото: скриншот д/ф «Нинель Мышкова. До и после «Гадюки»»)

Она была самой запоминающейся «сказочной принцессой» советского кино — томная Ильмень, холодная Василиса, нежная Мария-искусница. Она же стала и одной из самых трагичных экранных «Гадюк», женщиной, потерявшей всё в огне войны и революции, ставшей жестокой, но при этом невыносимо жалкой. Актриса Нинель Мышкова оставила в истории советского кино не так много работ, но её образы запомнились надолго. А вот последние двадцать лет её жизни прошли в тишине, болезни и забвении. Умерла она 13 сентября 2003 года в Москве, не дожив четырёх месяцев до своего 78-летия. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Нинель Мышковой Личная жизнь Мышковой Скандал, о котором предпочитали молчать Болезнь, забвение и последние годы актрисы



Биография Нинель Мышковой

Нинель Мышкова (Фото: скриншот д/ф «Нинель Мышкова. До и после "Гадюки"»)

Личная жизнь Мышковой

Нинель Мышкова (Фото: скриншот д/ф «Нинель Мышкова. До и после "Гадюки"»)

Скандал, о котором предпочитали молчать

Болезнь, забвение и последние годы актрисы