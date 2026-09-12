Роман с Владимиром Этушем, любовь к женатому Ивченко и 20 лет борьбы с болезнью: как сложилась судьба «русской Греты Гарбо» Нинель Мышковой?
Она была самой запоминающейся «сказочной принцессой» советского кино — томная Ильмень, холодная Василиса, нежная Мария-искусница. Она же стала и одной из самых трагичных экранных «Гадюк», женщиной, потерявшей всё в огне войны и революции, ставшей жестокой, но при этом невыносимо жалкой. Актриса Нинель Мышкова оставила в истории советского кино не так много работ, но её образы запомнились надолго. А вот последние двадцать лет её жизни прошли в тишине, болезни и забвении. Умерла она 13 сентября 2003 года в Москве, не дожив четырёх месяцев до своего 78-летия. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Нинель МышковойНинель Константиновна Мышкова родилась 8 мая 1926 года в Ленинграде. Её отец, Константин Мышков, был генерал-майором артиллерии, заместителем начальника Главного артиллерийского управления Красной армии. Погиб в 1942 году, когда его самолёт был сбит во время полёта. Само имя «Нинель» — это «Ленин» наоборот. Такое имя было модным в революционные времена и считалось символом преданности идеалам. Но сама Нинель ненавидела его, поэтому часто представлялась как Ева.
В 1947 году Мышкова окончила театральное училище имени Щукина и в том же году дебютировала в кино — в фильме Александра Файнциммера «За тех, кто в море», сыграв военного врача Шабунину. Но настоящую славу принёс фильм 1952 года — «Садко». Её роль подводной царевны Ильмень, влюблённой в гусляра, который не отвечает ей взаимностью, покорила зрителей. Её красота, наполненная тоской и достоинством, сделала её иконой женской мечты советского зрителя.
Затем последовали «Илья Муромец» (1956), где она сыграла княжну Василису, и культовая «Мария-искусница» (1959) — фильм, ставший классикой советского детского кино. Её Марья была умной, доброй, умелой — идеалом женщины, сочетающей силу и нежность.
Личная жизнь МышковойЛичная жизнь Нинель Мышковой была такой же драматичной, как и её экранные роли. Первым мужем актрисы стал Владимир Этуш — будущая легенда советского театра и кино. Они познакомились в Щукинском училище, где Этуш, вернувшийся с войны после ранения, был ассистентом преподавателя. Нинель представилась ему Евой. О настоящем имени жены он узнал лишь в ЗАГСе.
Их брак оказался недолгим. Этуш позже признавался, что по молодости был очень влюбчивым, а чувства к Нинель пришли к нему позже — когда она уже влюбилась в другого. Этим другим оказался композитор Антонио Спадавеккиа, автор музыки к фильму «За тех, кто в море» и легендарной «Золушке». Спадавеккиа был старше Нинель на 19 лет. Когда бурные чувства улеглись, разница в возрасте стала сказываться, и пара разошлась.
Третьим мужем Мышковой стал кинооператор Константин Петриченко, с которым она познакомилась в 1953 году. В 1954 году у них родился сын Константин, ставший впоследствии известным дипломатом.
Но настоящей любовью всей её жизни стал режиссёр Виктор Ивченко. Они познакомились на съёмках фильма «Здравствуй, Гнат», а роковой для обоих стала работа над «Гадюкой». Ивченко был женат и воспитывал сына, но страсть оказалась сильнее. Он честно признался жене, что больше не может жить без Мышковой, и ушёл из семьи.
В жизни актрисы были шесть лет безоблачного счастья. Во всех своих последующих картинах Ивченко снимал только Мышкову. Он буквально создавал фильмы под неё, тонко чувствуя характер актрисы. Конец наступил ранней осенью 1972 года. Виктор Ивченко выехал в Ростов-на-Дону на съёмки новой картины, где его настиг четвёртый по счёту инфаркт. Нинель срочно выехала к мужу, но 7 сентября он умер у неё на руках. Для актрисы это стало страшнейшим ударом, от которого она так и не оправилась.
Скандал, о котором предпочитали молчатьУход Виктора Ивченко из семьи стал одним из самых громких скандалов в советской творческой среде. Его бывшая жена так и не простила ни мужа, ни Мышкову — она не пришла даже на похороны режиссёра. Впрочем, сама Мышкова никогда публично не комментировала эту историю. Она просто жила — так, как велело сердце.
Болезнь, забвение и последние годы актрисыПосле смерти Ивченко Мышкова ещё некоторое время снималась, но роли становились всё менее значительными. В 1982 году она в последний раз появилась на экране — в детективном сериале «Гонки по вертикали» в роли Валентины.
А затем её настиг новый удар. С 1980-х годов актриса страдала прогрессирующим рассеянным склерозом. Болезнь развивалась неумолимо: под конец жизни она не узнавала близких, но каждый день делала зарядку, причёску и макияж. Семья хранила состояние здоровья артистки в глубокой тайне, стараясь оградить её от журналистов.
В 1983 году сын Константин получил назначение в посольство Франции и забрал мать с собой. Походы по парижским врачам вердикт не изменили. Коллеги, видевшие Мышкову в те годы, были уверены, что она не вылезает от пластических хирургов — о её диагнозе никто не подозревал.
Нинель Мышкова скончалась 13 сентября 2003 года в Москве на 78-м году жизни. Она похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с родителями — Мышковыми Константином Романовичем и Натальей Васильевной.