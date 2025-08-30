Роман с замужней девушкой, скандал с Первым каналом и прокурорские проверки. Телеведущему Тимуру Кизякову — 58 лет
Тимур Кизяков — человек, чье имя стало синонимом уютного воскресного утра для миллионов россиян. Его программа «Пока все дома» (ныне «Когда все дома») на протяжении десятилетий дарила зрителям тепло семейного общения, знакомила с жизнью знаменитостей и помогала детям-сиротам обрести новых родителей. Но за кадром телевизионной идиллии оказалась жизнь, полная неожиданных поворотов, творческих поисков и громких скандалов. Как военный летчик стал любимым телеведущим страны? Почему он покинул Первый канал и как сумел сохранить верность своему делу — читайте в материале «Радио 1».
Детство, юность и путь на телевидение
Тимур Борисович Кизяков родился 30 августа 1967 года в подмосковном Реутове в семье военного. Его отец, Борис Кизяков, был полковником, а мать, Валентина Александровна, работала инженером. С детства Тимур мечтал о военной карьере, особенно его привлекала авиация. После школы он поступил в Егорьевский авиационный учебный центр ДОСААФ, который окончил в 1986 году по специальности «Пилот вертолета Ми-2».
Однако из-за изменений в стране и падения престижа военной профессии Кизяков решил изменить свой путь. Он поступил в Московский энергетический институт (МЭИ), где в 1992 году получил специальность «Автоматика и телемеханика». Но его ждала совсем иная судьба.
Путь на телевидение
На телевидение Тимур попал совершенно случайно. Его друг, учившийся во ВГИКе, рассказал о конкурсе на сценарий для новой детской программы. Кизяков решил попробовать и предложил свою идею руководителям проекта «С утра пораньше». Его концепция понравилась, и с 1988 года он начал работать в Главной редакции программ для детей и юношества ЦТ СССР — сначала как соавтор сценариев, а затем и как ведущий.
Через четыре года ему предложили рассмотреть идею создания семейной программы, которую он сам будет вести. По задумке продюсеров, новая передача должна привлекать к экранам всю семью, независимо от возраста, и быть интересной для всех её членов. И Кизяков придумал.
8 ноября 1992 года на телеканале ОРТ вышел первый выпуск программы «Пока все дома». Идея была простой и гениальной: приходить в гости к знаменитостям и общаться с ними в кругу их семей. Первым гостем стал легендарный актер Олег Табаков. Формат сразу же полюбился зрителям — программа казалась продолжением семейного воскресного завтрака.
Кизяков был не просто ведущим, но и автором идеи, продюсером и даже дизайнером — именно он нарисовал световым пером на графической станции Quantel Paintbox знаменитую заставку программы.
Программа быстро стала узнаваемой благодаря постоянным рубрикам: «Очумелые ручки», «У вас будет ребенок» и «Зверье мое». За годы существования передачи ее гостями стали более тысячи известных семей.
Скандал с финансированием и уход с Первого канала
В 2017 году разразился громкий скандал. СМИ сообщили, что компании, принадлежавшие создателям передачи, получали бюджетные средства на производство видеороликов о детях-сиротах — по 100 000 рублей за один видеопаспорт. Одновременно Кизяков критиковал благотворительные организации, которые делали подобные ролики с затратами около 3000 рублей.
Параллельно выяснилось, что правообладатель товарного знака «Видеопаспорт» (компания Кизякова) подавал судебные иски против других благотворительных организаций, снимавших подобные видео. Это вызвало волну возмущения в обществе. В августе 2017 года Первый канал расторг контракт с производителем программы — компанией ООО «Дом», совладельцем которой был Кизяков. Официальной причиной назвали падение рейтингов и скомпрометированную репутацию программы.
Сам Кизяков утверждал, что уход с Первого канала был его инициативой, а скандал стал поводом для канала «сохранить лицо». Генеральная прокуратура провела проверку, но в апреле 2018 года объявила, что нарушений не выявила.
С сентября 2017 года программа стала выходить на телеканале «Россия-1» под названием «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». Формат остался прежним — визиты к знаменитостям, душевные беседы и любимые рубрики. Первым гостем обновленной программы стал телеведущий Борис Корчевников.
Личная жизнь
Со своей будущей женой Еленой Ляпуновой (ныне Кизяковой) Тимур познакомился в 1997 году в телецентре «Останкино». Елена была профессиональной журналисткой, выпускницей историко-филологического факультета Российского университета дружбы народов, и работала редактором программы «Вести» на РТР.
По словам Кизякова, это была любовь с первого взгляда, хотя на момент знакомства Елена была замужем.
«Я не уводил чужую жену, а забирал свою», — говорил телеведущий в одном из интервью.
Она развелась, и в том же 1997 году они поженились. В браке появились трое детей: дочери Елена (1998) и Валентина (2003), сын Тимур (2012). С 2006 года Елена Кизякова участвовала в программе мужа, ведя рубрику «У вас будет ребёнок». Сегодня семья Кизяковых живёт в просторном коттедже в Подмосковье.
«Для меня настоящее счастье — знать, что ты богат родными для тебя людьми, для которых и ты тоже самый родной и самый близкий. И я даже представить себе не могу, какая невообразимая пустота царит в душе человека, у которого этого счастья нет. Потому что для меня моя семья — это большая часть меня самого. Это мое настоящее и мое будущее», — цитирует Кизякова издание 78.ru.