09 июня 2025, 12:00

Елена Панова (Фото: Instagram* @el_panova)

Сегодня, 9 июня, свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино Елена Панова. Ей исполняется 48 лет. Артистка полюбилась публике, сыграв яркие роли в картинах «Граница. Таёжный роман», «Бой с тенью» и «Метро». О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Личная жизнь Актриса сейчас



Ранние годы

Елена Панова (Фото: Instagram* @el_panova)



Работа в кино

Елена Панова (Фото: Instagram* @el_panova)



Личная жизнь

Елена Панова и Антоно Мегердичев (Фото: Instagram* @el_panova)



«Рождение дочерей открывает совершенно новые грани любви. Хочется сделать всё, чтобы они были счастливы», — цитирует актрису издание starhit.ru.



Актриса сейчас

Елена Панова (Фото: Instagram* @el_panova)



«Не могу сказать, что я проявляла себя в театре как человек, который хотел бы в нем существовать. Когда этот вопрос только возник, у меня состоялась беседа с Олегом Павловичем, и мы решили вернуться к разговору чуть позже. А потом я подумала, зачем это всё, если не складывается. МХТ — большое производство, завод, а я могла уехать на съемки, которые для меня тогда были приоритетны. Случались моменты, когда меня по полгода не было в театре, и про меня стали забывать», — объяснила актриса в беседе с «МК».