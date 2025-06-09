Роман с женатым режиссером, тайный брак и уход из театра: Звезде сериала «Граница. Таёжный роман» Елене Пановой — 48 лет
Сегодня, 9 июня, свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино Елена Панова. Ей исполняется 48 лет. Артистка полюбилась публике, сыграв яркие роли в картинах «Граница. Таёжный роман», «Бой с тенью» и «Метро». О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Елена Панова появилась на свет 9 июня 1977 года в Архангельске. Родители девочки были людьми искусства. Отец, занимал должность художественного руководителя в молодёжном театре Архангельска, а мама, работала преподавателем фортепиано в музыкальной школе. В детстве Елена часто бывала за кулисами театра, но её больше привлекали танцы. Она мечтала стать великой балериной, как Галина Уланова и Майя Плисецкая. К окончанию обучения в средней школе Панова всё же решила связать свою жизнь с актерским ремеслом и попробовала поступить в Школу-студию МХАТ, но экзамены провалила.
Только спустя год, после усердной работы, ей удалось стать студенткой этого знаменитого учебного заведения. В 1999 году Елена Панова завершила обучение и стала частью коллектива Московского Художественного театра имени А.П.Чехова.
Работа в кино
Дебют Елены Пановой в кино случился в 1997 году с небольшой роли в картине «Новогодняя история». Спустя два года она сыграет звездную роль в швейцарской комедии «Березина, или Последние дни Швейцарии», но большой славы эта работа актрисе не принесет, в отличие от следующей картины. В 2000 году на экраны выйдет сериал «Граница. Таёжный роман», где Панова исполнит роль медсестры Галины Жгут. Этот фильм принес актрисе большую известность, а также первую награду — Государственную премию России.
Сейчас фильмография Елены Пановой насчитывает более 75 работ, среди которых «Лебединый рай», «Девичник», «Темный мир», «Бой с тенью», «Метро», «Челночницы», «Спросите медсестру» и «Шифр», где она сыграла главные роли.
Личная жизнь
В начале своей карьеры Елена Панова не была замечена в амурных делах, да и сама актриса позже признавалась, что долгое время была одна и полностью концентрировалась на работе. Со своим супругом, режиссером и сценаристом Антоном Мегердичевым, актриса познакомилась в 2007 году на съемках второй части картины «Бой с тенью». Роман долгое время был тайным, потому что Антон на тот момент еще состоял в браке, в котором подрастало двое детей. Спустя некоторое время Мегердичев оставил семью и втайне от всех заключил брак с Еленой Пановой. В 2012 году у них появилась на свет дочь Марианна, а весной 2016-го — вторая дочь, которую назвали Лидией.
Супруги выстроили гармоничные отношения как дома, так и на рабочей площадке. Пара работала совместно на съёмках фильмов «Метро», «Сердце Пармы» и других. С появлением детей в жизни актрисы произошли серьезные изменения. Стало ясно, что семья — это самое важное, независимо от того, чем ты занимаешься.
«Рождение дочерей открывает совершенно новые грани любви. Хочется сделать всё, чтобы они были счастливы», — цитирует актрису издание starhit.ru.
Актриса сейчас
В конце 2022 года Елена Панова объявила о решении покинуть МХТ имени А. П. Чехова, так как работа в кино стала для неё приоритетной.
«Не могу сказать, что я проявляла себя в театре как человек, который хотел бы в нем существовать. Когда этот вопрос только возник, у меня состоялась беседа с Олегом Павловичем, и мы решили вернуться к разговору чуть позже. А потом я подумала, зачем это всё, если не складывается. МХТ — большое производство, завод, а я могла уехать на съемки, которые для меня тогда были приоритетны. Случались моменты, когда меня по полгода не было в театре, и про меня стали забывать», — объяснила актриса в беседе с «МК».
Сейчас Панова продолжает активно сниматься в кино. В 2024 году на экраны вышли ленты «Шифр-4», «Дашкина любовь», «Маня и Груня». В 2025 с участием актрисы стартовал показ фильма «Спросите медсестру-2», а также в производстве находятся картины «Плагиатор», «Порода» и «Самое безопасное место».