Роман с женатым режиссёром, трое детей за три года и хейт за протекцию в кино: как Лиза Моряк стала главной актрисой Андреасяна?
Актрисе Лизе Моряк, известной зрителям по ролям в сериалах «Жизнь по вызову», «Искусство соблазна» и «Здравствуйте, вам пора!», 30 сентября исполняется 31 год. Уроженка Твери, начинавшая с эпизодов и модельных кастингов, за несколько лет превратилась в одну из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. В последнее время её карьера неразрывно связана с именем мужа — режиссёра Сарика Андреасяна, а вокруг их союза то и дело вспыхивают скандалы и обвинения в протекционизме. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Лизы МорякЕлизавета Моряшина, взявшая позже звучный псевдоним Моряк, родилась в Твери в семье командира воздушного судна и домохозяйки. В детстве она занималась бальными танцами, посещала драматический кружок при Тверском ТЮЗе и даже становилась чемпионкой города по хореографии. Семья не имела отношения к искусству, но именно отец, по признанию актрисы, подтолкнул её к актерской фотосессии.
После школы Моряк отправилась покорять Москву. Попытка поступить в ГИТИС провалилась — художественный руководитель Владимир Андреев не взял девушку на курс. Зато Высшее театральное училище имени Щепкина приняло её: мастерами будущей звезды стали народные артисты Виктор Коршунов и Владимир Сафронов. Параллельно с учёбой она прошла обучение в Gogol School и РГГУ, а практику проходила в Малом театре.
Кинодебют Моряк состоялся в 2015 году в эпизоде фильма «Москва, я терплю тебя». Первую заметную роль Моряк получила в 2020-м в сериале «Любовь в нерабочие недели», но настоящая известность пришла после съёмок у Сарика Андреасяна — сначала в комедии «Девушки бывают разные», а затем в «Гудбай, Америка!» и «Чикатило». Сегодня её фильмография насчитывает более тридцати работ, включая «Артек. Большое путешествие», «На солнце вдоль рядов кукурузы», «Здравствуйте, вам пора!», «Жизнь по вызову» и «Мендельсон».
Личная жизнь МорякРоман Лизы Моряк и Сарика Андреасяна начался в 2019 году на съёмках фильма «Девушки бывают разные». На тот момент режиссёр был женат — у него уже подрастали двое сыновей от первого брака с журналистом Алёной Тимченко. Актриса неоднократно подчёркивала, что не разрушала семью: по её словам, близости с Андреасяном не было до тех пор, пока в его паспорте не появился штамп о разводе.
«Я боялась, что меня обвинят в том, что я стала причиной развода. Я поддерживала Сарика в бракоразводном процессе, была рядом, шутила и помогала с переездом. Если бы не наше чувство юмора, пережить ситуацию было бы труднее. При этом ни о какой близости речи не было», — объясняла Моряк журналистам News.ru.Свадьбу пара сыграла 17 ноября 2022 года. В феврале 2023-го родилась дочь Элизабет, в мае 2025-го — Шарлиз. А уже 3 сентября 2026 года Моряк подарила мужу сына — первого мальчика в их семье. Сарик присутствовал на вторых и третьих родах, что сама актриса называет проявлением настоящего партнёрства.
«Он оказал мне очень мощную поддержку», — призналась она после рождения сына изданию VOICE.Хейтеры не раз обвиняли Моряк в том, что она «рожает каждый год». Актриса отвечала в личном блоге с присущей ей прямотой:
«Вообще-то я не рожала в 2024. Я рожала в 2023, в 2025, рожу в 2026. Сарик, мне говорят, что можно прекращать рожать каждый год, чтобы я перестала быть твоей рабыней».
Скандал с протекцией актрисыСамый громкий скандал вокруг Лизы Моряк разразился летом 2026 года. Актриса записала короткое видео, в котором с присущей ей иронией раскрыла «секрет» стремительного карьерного взлёта. Фраза «Мама дала мне красоту, папа — характер. А я дала Сарику. И теперь живу как у Христа за пазухой и играю главные роли» мгновенно разлетелась по сети.
Реакция публики оказалась неоднозначной. Хейтеры возликовали: «Ну вот и доказательство!», «Оказывается, зачем ГИТИС, ВГИК, Щепкинское… Надо просто дать!». Защитники парировали: все режиссёры снимают своих жён — вспомнили Герасимова, Александрова, Соловьёва. Сама Моряк позже уточняла, что это была шутка, но осадок, как говорится, остался.Психолог и писательница Юлия Шилова в комментарии для «Мира новостей» оценила ситуацию жёстко:
«Карьера у Моряк действительно пошла в гору четыре года назад, когда она стала женой Андреасяна. То есть её фраза про то, что "дала Сарику и теперь играю главные роли", как раз правдива. Другое дело — зачем она это озвучила? Моё мнение — ради хайпа. Нормальный взрослый человек так не скажет».Другой болезненной темой Моряк стали откровенные сцены. В сериале «Жизнь по вызову» Моряк играла эскортницу, но, как выяснилось, обнажалась в кадре не она.
«Все постельные сцены, всё, что вы там видели, это не мое тело. Муж сказал: "Это тело мое, я не хочу, чтобы его кто-то видел". Я его поддерживаю. Считаю, что артист в первую очередь показывает эмоцию, а модель уже может показать свое красивое тело. И самое важное – я стесняюсь, я не готова оголиться перед зрителями. Мне дискомфортно», — делилась Моряк в беседе с Nikki Seey в шоу «Get ready with us».
Чем занимается Моряк сейчасНесмотря на беременность и роды, Лиза Моряк продолжает активно сниматься. В 2025 году на экраны вышли сериал «Искусство соблазна» и военная драма «Война и музыка». В 2026-м состоялись премьеры семейных картин «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане».
Главный проект текущего года — экранизация «Войны и мира» Сарика Андреасяна, в которой Моряк досталась роль Элен Курагиной. Режиссёр объяснил выбор жены на эту роль весьма витиевато:
«Сыграть такую женщину — не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный аналитический ум. Игру обаяния без души. Именно поэтому я бесконечно рад и благодарен, что на эту роль я взял Лизу Моряк».Сам Андреасян не считает обвинения в протекционизме критикой:
«Мои любимые режиссёры, такие как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, всю жизнь, десятилетиями снимают одних и тех же артистов. И весь мир только восхищается этим. Я не понимаю, почему я вдруг должен оправдываться за то, что я десятый раз снимаю Павла Прилучного или восьмой раз снимаю Лизу Моряк».Сама актриса, отвечая на упрёки, напоминает, что зарабатывает наравне с коллегами: «Безусловно, получаю гонорары, как и все артисты!». А ещё у неё полтора миллиона подписчиков в соцсетях и репутация человека, который не лезет за словом в карман.
«Сарик снимает меня в своём кино, а я его — в своих рилсах», — парирует Моряк хейтерам.