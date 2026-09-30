30 сентября 2026, 06:03

Лиза Моряк (Фото: Instagram*@ moryakliza)

Актрисе Лизе Моряк, известной зрителям по ролям в сериалах «Жизнь по вызову», «Искусство соблазна» и «Здравствуйте, вам пора!», 30 сентября исполняется 31 год. Уроженка Твери, начинавшая с эпизодов и модельных кастингов, за несколько лет превратилась в одну из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-бизнеса. В последнее время её карьера неразрывно связана с именем мужа — режиссёра Сарика Андреасяна, а вокруг их союза то и дело вспыхивают скандалы и обвинения в протекционизме. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Лизы Моряк Личная жизнь Моряк Скандал с протекцией актрисы Чем занимается Моряк сейчас



Биография Лизы Моряк

Лиза Моряк (Фото: Instagram*@ moryakliza)

Личная жизнь Моряк

«Я боялась, что меня обвинят в том, что я стала причиной развода. Я поддерживала Сарика в бракоразводном процессе, была рядом, шутила и помогала с переездом. Если бы не наше чувство юмора, пережить ситуацию было бы труднее. При этом ни о какой близости речи не было», — объясняла Моряк журналистам News.ru.

Лиза Моряк с семьей (Фото: Instagram*@ moryakliza)

«Он оказал мне очень мощную поддержку», — призналась она после рождения сына изданию VOICE.

«Вообще-то я не рожала в 2024. Я рожала в 2023, в 2025, рожу в 2026. Сарик, мне говорят, что можно прекращать рожать каждый год, чтобы я перестала быть твоей рабыней».

Скандал с протекцией актрисы

Лиза Моряк (Фото: Instagram*@ moryakliza)

«Карьера у Моряк действительно пошла в гору четыре года назад, когда она стала женой Андреасяна. То есть её фраза про то, что "дала Сарику и теперь играю главные роли", как раз правдива. Другое дело — зачем она это озвучила? Моё мнение — ради хайпа. Нормальный взрослый человек так не скажет».

«Все постельные сцены, всё, что вы там видели, это не мое тело. Муж сказал: "Это тело мое, я не хочу, чтобы его кто-то видел". Я его поддерживаю. Считаю, что артист в первую очередь показывает эмоцию, а модель уже может показать свое красивое тело. И самое важное – я стесняюсь, я не готова оголиться перед зрителями. Мне дискомфортно», — делилась Моряк в беседе с Nikki Seey в шоу «Get ready with us».

Чем занимается Моряк сейчас

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram*@ moryakliza)

«Сыграть такую женщину — не значит просто быть красивой. Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный аналитический ум. Игру обаяния без души. Именно поэтому я бесконечно рад и благодарен, что на эту роль я взял Лизу Моряк».

«Мои любимые режиссёры, такие как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, всю жизнь, десятилетиями снимают одних и тех же артистов. И весь мир только восхищается этим. Я не понимаю, почему я вдруг должен оправдываться за то, что я десятый раз снимаю Павла Прилучного или восьмой раз снимаю Лизу Моряк».

«Сарик снимает меня в своём кино, а я его — в своих рилсах», — парирует Моряк хейтерам.