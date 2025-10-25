Романы с Ефремовым и Говорухиным, разоблачение мужа в наркомании и второй ребенок: как сейчас живет Елена Дудина?
Елена Дудина — одна из самых узнаваемых и востребованных актрис отечественного кинематографа. Её творческий и жизненный путь — история яркой метаморфозы: от чемпионки по плаванию из Комсомольска-на-Амуре до звезды федеральных каналов. 26 октября актрисе исполняется 37 лет. О том, как сложилась судьба Елены и что составляет главный фокус её жизни сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Биография артистки
Елена Дудина родилась 26 октября 1988 года в Комсомольске-на-Амуре. С детства она проявляла разнообразные интересы и добилась серьезных успехов в плавании. В 11-летнем возрасте Лена стала чемпионкой Хабаровского края по этому виду спорта. Однако ее творческая натура тяготела к искусству.
В школьные годы она занималась в театральном классе под руководством народной артистки Грузинской ССР Ирины Подкопаевой, которая первой разглядела в девочке актерский талант и посоветовала ей поступать в московский театральный вуз. Елена прислушалась к совету, и с первой попытки поступила в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина.
После блестящего окончания Школы-студии МХАТ в 2009 году Елена Дудина была принята в труппу Театра имени Владимира Маяковского, где прослужила до 2011 года. На его сцене она играла в спектаклях «Карамазовы», «Мертвые души», «Золотой ключик» и «Рубеж», демонстрируя способность к перевоплощению в самых разных героинь.
Дебют Дудиной в кино состоялся в 2008 году в сериале «Закон и порядок». Известность пришла к актрисе после роли Нелли в популярном сериале «Земский доктор». Однако настоящей звездной ролью актрисы стала Галина Конюхова в драме «Вчера закончилась война», которая принесла ей широкое признание и открыла двери в мир большого кино.
В настоящее время фильмография Елены Дудиной насчитывает более 40 работ в кино, в число которых входят ленты «Сделано в СССР», «Я подарю тебе любовь», «Три истории любви», «Паромщица» и «Перезвоню позже».
Личная жизнь Дудиной до замужества
Личная жизнь Елены Дудиной всегда вызывала живой интерес у публики. Еще будучи студенткой, Елена встречалась с харизматичным и талантливым сыном Михаила Ефремова. Их бурный роман, однако, продолжался недолго и завершился, когда Никита обратил внимание на другую актрису — Анну Чиповскую.
Наиболее обсуждаемыми в СМИ стали отношения Дудиной с легендарным режиссёром Станиславом Говорухиным который был старше её на 52 года. Познакомились они в 2011 году на одном из московских кастингов, где Говорухин, очарованный внешностью Елены, напоминавшей ему молодую Ирину Алфёрову, сразу предложил ей роль.
Впервые вместе их увидели на кинофестивале в Киеве, где пара демонстрировала нежные чувства: режиссёр не отпускал актрису от себя, целовал ей руки, а она в ответ клала голову ему на плечо. В интервью Дудина восхищалась Говорухиным, называя его уникальным человеком, джентльменом и отличным профессионалом. По словам источников, именно общение с мэтром помогло карьере молодой актрисы, и ей начали предлагать главные роли.
Брак с Анатолием Руденко: любовь, несмотря ни на что
Знакомство Елены Дудиной с Анатолием Руденко случилось на съёмочной площадке фильма «Вчера закончилась война» в 2011 году. На момент их знакомства Руденко находился в отношениях с актрисой Дарьей Поверенновой, и пара даже планировала свадьбу, да и Елена была в отношениях. Однако вспыхнувшее между Анатолием и Еленой чувство оказалось сильнее — Руденко расстался с невестой, и уже через год, в 2012-м, они с Дудиной сыграли свадьбу в Италии.
Их союз благословила мать Анатолия, актриса Любовь Руденко, которая сама познакомила молодых людей на съёмках и была рада, что её сын-«ловелас» наконец-то остепенится. В том же 2012 году у пары родилась дочь Милена.
В начале 2024 года брак столкнулся с серьёзным испытанием. Анатолий Руденко был задержан сотрудниками ГИБДД, и у него обнаружили пакетик с мефедроном. Актер сначала утверждал, что нашёл пакетик на улице, и предположил, что это может быть яд для животных. Однако суд установил, что он осознанно подобрал и хранил наркотик. Руденко признал вину, активно сотрудничал со следствием, и суд приговорил его к обязательным работам, не став применять более строгое наказание. Этот инцидент, несмотря на его огласку, не разрушил отношения внутри семьи.
Новое счастье и жизнь сегодня
Оказалось, испытания лишь укрепили отношения Дудиной и Руденко. 13 октября 2025 года у пары родился второй ребёнок — сын, которого назвали Леон. Елена делилась, что вторая беременность протекала легко, без токсикоза, и она продолжала активно работать почти до самых родов. Анатолий присутствовал на родах и поддерживал жену на протяжении всех девяти месяцев, что они в шутку называли совместной «беременностью». Рождение сына стало для пары долгожданным чудом и воплощением мечты, к которой они шли более десяти лет.