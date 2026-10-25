25 октября 2026, 14:23

Елена Дудина (Фото: Telegram @dudinaelen)

Актриса Елена Дудина знакома зрителям по ролям в картинах «Вчера закончилась война», «Земский доктор», «Людмила» и десяткам других телевизионных мелодрам. Её творческий и жизненный путь — история яркой метаморфозы: от чемпионки по плаванию из Комсомольска-на-Амуре до звезды федеральных каналов. 26 октября актрисе исполняется 38 лет. О том, как сложилась судьба артистки и что составляет главный фокус её жизни сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Елены Дудиной Личная жизнь Дудиной до замужества Брак с Анатолием Руденко: любовь, несмотря ни на что Возвращение в родной город и рождение сына Что сейчас происходит в карьере актрисы



Биография Елены Дудиной

Елена Дудина (Фото: Telegram @dudinaelen)

Личная жизнь Дудиной до замужества

Елена Дудина (Фото: Telegram @dudinaelen)

Брак с Анатолием Руденко: любовь, несмотря ни на что

Анатолий Руденко и Елена Дудина (Фото: Telegram @dudinaelen)

Возвращение в родной город и рождение сына

«Толя, моя любовь, я от всего сердца благодарю тебя за эти 9 месяцев, за твою бесконечную поддержку и любовь. И за то, что вчера ты был со мной с самого начала до самого конца, разделяя все этапы встречи с нашим сыном. Это бесценно», — писала она мужу в социальных сетях, демонстрируя, что семейные бури остались позади.

Анатолий Руденко и Елена Дудина с сыном Леоном (Фото: Instagram* / @ to100nado)

Что сейчас происходит в карьере актрисы