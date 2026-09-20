Романы с Хмельницкой, Бондарчук и Фриске, тайная жена-бизнесвумен и «проклятие» Завулона: Виктору Вержбицкому 67 лет
Актеру Виктору Вержбицкому, чье лицо миллионы зрителей ассоциируют с абсолютным злом, 21 сентября исполняется 67 лет. Завулон из «Ночного дозора», жестокий Комов из «Волчицы», беспринципный полковник Лукан в «Турецком гамбите» — его экранные персонажи шли к цели по головам, не оглядываясь на мораль. Однако за этим пугающим амплуа скрывается человек с аристократической фамилией польского происхождения, заслуженной славой, двумя браками и сыном, который выбрал совсем другую страну и другую жизнь. О творческой и личной жизни артиста. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Виктора ВержбицкогоВиктор Вержбицкий родился в Ташкенте, в семье, где театр был не абстрактным искусством, а ежедневной реальностью. Его бабушка работала костюмером в местном театре, и мальчик буквально вырос за кулисами — среди пыльных декораций, бархатных занавесов и актеров, которые казались ему существами из другого мира. Своей необычной фамилией он обязан польским предкам: прадед был родом из Кракова и, по семейному преданию, близко знал Сергея Есенина. Отец в жизни Виктора практически не участвовал — родители расстались, когда он был маленьким, и воспитанием занимались мать-медсестра и бабушка.
Окончив Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского в 1983 году, Вержбицкий больше десяти лет служил в Ташкентском академическом театре драмы имени Горького. Там он играл Треплева в «Чайке», Сципиона в «Калигуле», Обольянинова в «Зойкиной квартире» — классический репертуар, который дал ему школу, но не дал всесоюзной известности. Судьбоносной оказалась встреча с Тимуром Бекмамбетовым. Они познакомились еще в Ташкенте, и именно Бекмамбетов позже откроет Вержбицкого для российского зрителя.
В 1996 году, в возрасте 37 лет, Вержбицкий перебрался в Москву. Этот переезд дался ему тяжело: чужой город, отсутствие связей, возраст, в котором «предлагать себя даже как-то неловко», как признавался он сам. Первым спасительным кругом стала небольшая роль адъютанта великого князя в «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова. Картина вышла в 1998 году и дала Вержбицкому первую строчку в биографии российского актера. Параллельно он поступил в Новый драматический театр, затем перешел в «Et cetera» к Александру Калягину, а с 2007 года обосновался в Театре имени Пушкина.
Настоящая слава обрушилась на него в 2004 году, когда на экраны вышел «Ночной дозор» Бекмамбетова. Роль Завулона — древнего темного мага, элегантного и безжалостного, — сделала Вержбицкого иконой жанра. «Дневной дозор», «Турецкий гамбит», «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение», «Елки» — его фильмография насчитывает более 110 работ. В 2004 году он получил звание заслуженного артиста России, в 2011-м — народного. А в январе 2026 года президент Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги в культуре и искусстве».
Личная жизнь ВержбицкогоО личной жизни Вержбицкого известно до обидного мало. Актер никогда не блистал на светских мероприятиях с женами, не давал интервью о семейных драмах и не подтверждал ни одного из приписываемых ему романов.
«Как вы понимаете, любой роман — секрет. Безусловно, я увлекаюсь в работе своими партнёршами. Очень искренние и эмоциональные воспоминания остались от работы с Аленой Хмельницкой в фильме «Остановка по требованию», с Алёной Бондарчук в «Бедной Насте», с Жанной Фриске в «Дозоре». <...> Все эти встречи касаются только работы», — цитирует Вержбицкого издание 78.ru.Его первая жена, имя которой до сих пор не раскрывается, подарила ему сына Александра. Брак распался, но без скандалов и взаимных обвинений: бывшая супруга вместе с сыном перебралась в Израиль, и Вержбицкий сохранил с ними теплые отношения. Александр отслужил в израильской армии, в России практически не бывает, но отец регулярно летает к нему.
«Чаще я приезжаю к сыну, стараюсь поддерживать с ним связь. За моими премьерами он, конечно, следит. Там тоже смотрят все наши фильмы», — рассказывал актер журналистам News.ru в 2024 году.Второй брак Вержбицкий заключил с женщиной, далекой от актерской среды — бывшей актрисой, которая ушла в бизнес. Ее имя также остается тайной.
Проклятие ЗавулонаРоль Завулона не просто сделала Вержбицкого знаменитым — она стала его проклятием. После «Ночного дозора» актер столкнулся с тем, что зрители перестали разделять экранный образ и реального человека.
«Было очень неприятно, когда после "Дозоров" мне в спину кричали: "Смотри, князь Тьмы пошел!" На моем доме появилась красочная надпись: "Здесь живет Завулон"», — вспоминал он.Незнакомые люди бросались к нему на шею с восторгом — и тут же высказывали нелестные слова. Слава злодея оказалась настолько липкой, что Вержбицкий перестал сопротивляться.
«Смиряюсь с тем, что в кино это мой крест. Завулон и амплуа злодеев преследуют меня. Первое время переживал по этому поводу, а потом понял, что есть определенные законы, по которым живет кино. И даже хорошо, что все сложилось именно так. Значит, у меня есть своя ниша», — делился артист в интервью изданию «Новый очаг».
Новые роли Виктора ВержбицкогоСегодня Виктор Вержбицкий продолжает работать с интенсивностью, которой позавидуют молодые. В 2025 году на экраны вышли сразу несколько проектов с его участием: фэнтези-сериал «Этерна», где Вержбицкий исполнил роль Адриана, фильм «Декоратор», а также комедийно-мелодраматическое фэнтези «Неземная». В этом году в производстве находится историческая драма «Арсеньев», а также многосерийная мелодрама «Следы на песке».
Что касается театра, Вержбицкий по-прежнему занят в спектаклях Театра имени Пушкина и продолжает выходить на сцену МХТ имени Чехова, где его партнерами становятся ведущие актеры страны.