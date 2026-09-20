20 сентября 2026, 18:19

Виктор Вержбицкий (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Актеру Виктору Вержбицкому, чье лицо миллионы зрителей ассоциируют с абсолютным злом, 21 сентября исполняется 67 лет. Завулон из «Ночного дозора», жестокий Комов из «Волчицы», беспринципный полковник Лукан в «Турецком гамбите» — его экранные персонажи шли к цели по головам, не оглядываясь на мораль. Однако за этим пугающим амплуа скрывается человек с аристократической фамилией польского происхождения, заслуженной славой, двумя браками и сыном, который выбрал совсем другую страну и другую жизнь. О творческой и личной жизни артиста. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Вержбицкого Личная жизнь Вержбицкого Проклятие Завулона Новые роли Виктора Вержбицкого



Биография Виктора Вержбицкого

Виктор Вержбицкий (Фото: скриншот к/ф «Ёлки 1914»)

Личная жизнь Вержбицкого

Виктор Вержбицкий (Фото: скриншот к/ф «Наша Russia: Яйца судьбы»)

«Как вы понимаете, любой роман — секрет. Безусловно, я увлекаюсь в работе своими партнёршами. Очень искренние и эмоциональные воспоминания остались от работы с Аленой Хмельницкой в фильме «Остановка по требованию», с Алёной Бондарчук в «Бедной Насте», с Жанной Фриске в «Дозоре». <...> Все эти встречи касаются только работы», — цитирует Вержбицкого издание 78.ru.

«Чаще я приезжаю к сыну, стараюсь поддерживать с ним связь. За моими премьерами он, конечно, следит. Там тоже смотрят все наши фильмы», — рассказывал актер журналистам News.ru в 2024 году.

Проклятие Завулона

Виктор Вержбицкий (Фото: скриншот к/ф «Ночной дозор»)

«Было очень неприятно, когда после "Дозоров" мне в спину кричали: "Смотри, князь Тьмы пошел!" На моем доме появилась красочная надпись: "Здесь живет Завулон"», — вспоминал он.

«Смиряюсь с тем, что в кино это мой крест. Завулон и амплуа злодеев преследуют меня. Первое время переживал по этому поводу, а потом понял, что есть определенные законы, по которым живет кино. И даже хорошо, что все сложилось именно так. Значит, у меня есть своя ниша», — делился артист в интервью изданию «Новый очаг».

Новые роли Виктора Вержбицкого