Актера из сериала «Не родись красивой» госпитализировали в Москве

20 сентября 2026, 17:28

Актера Антипенко госпитализировали в Москве из театра Вахтангова

Григорий Антипенко (Фото кадр из сериала «Не родись красивой» (2005-2006)

Актера Григория Антипенко экстренно доставили в больницу из театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.