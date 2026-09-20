Актера из сериала «Не родись красивой» госпитализировали в Москве
Актера Григория Антипенко экстренно доставили в больницу из театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, причиной госпитализации стали резкие и мучительные боли в животе. Артиста увезли на машине скорой помощи в состоянии средней тяжести. В настоящее время его самочувствие стабилизировалось.
Григорий Антипенко наиболее известен широкой публике по роли Андрея Жданова, начальника главной героини Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». В его фильмографии более 30 работ, включая проекты «Торгсин», «Возмездие», «Черная метка», «Весна в декабре» и «Человек без пистолета». Актер выступал на сценах театра Маяковского, «Et cetera», театра Ермоловой, театра на Малой Бронной и театра Вахтангова.
Ранее актера Александра Збруева госпитализировали в Москве. Подробности — в нашем материале.
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