22 февраля 2026, 13:05

Олег Янковский прожил 65 лет, из которых почти полвека был женат на одной женщине — Людмиле Зориной. Их семья считалась образцовой, эталонной, той самой «крепкой ячейкой общества», на которую принято равняться. Но после смерти артиста завеса тайны приоткрылась: оказалось, что «аристократ советского кино» с безупречными манерами и пронзительным взглядом был далеко не так прост. Его имя связали с чередой громких романов, а в нулевых разразился скандал о внебрачном сыне, которого семья отказалась признавать. 23 февраля Олегу Ивановичу исполнился бы 82 год. «Радио 1» вспоминает, каким был этот великий актер, за что его обожали миллионы и какие тайны он унес с собой.





Биография Олега Янковского

Любовные треугольники великого романтика

«Аборт делала 2 сентября, в мой день рождения, Олег стоял под окнами больницы… Видя, как он любит, решила в одночасье положить отношениям конец. Он тоже знал, что не имеет права на вторую семью», — делилась Проклова в программе «Секрет на миллион».

«Наш настоящий роман начался спустя много лет... Он был бурный, красивый, страстный», — вспоминала Костина, отмечая, что это был как бунинский «Солнечный удар», который не предполагал продолжения и не разрушил семью.

«Отец Олежки — Янковский. Леночка назвала сына в его честь. Внук — очень способный мальчик», — заявила Федосия Леонова изданию «Экспресс газета».

Бой с невидимым врагом и вечная память