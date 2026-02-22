Романы с партнёршами, непризнанный сын и разбитое сердце Елены Прокловой. Как на самом деле жил «тот самый Мюнхгаузен» Олег Янковский?
Олег Янковский прожил 65 лет, из которых почти полвека был женат на одной женщине — Людмиле Зориной. Их семья считалась образцовой, эталонной, той самой «крепкой ячейкой общества», на которую принято равняться. Но после смерти артиста завеса тайны приоткрылась: оказалось, что «аристократ советского кино» с безупречными манерами и пронзительным взглядом был далеко не так прост. Его имя связали с чередой громких романов, а в нулевых разразился скандал о внебрачном сыне, которого семья отказалась признавать. 23 февраля Олегу Ивановичу исполнился бы 82 год. «Радио 1» вспоминает, каким был этот великий актер, за что его обожали миллионы и какие тайны он унес с собой.
Биография Олега ЯнковскогоБудущий эталон аристократизма появился на свет в совершенно не подходящей для титулов обстановке — в казахском городе Джезказган, куда в 1930-х сослали его семью. Отец, Ян (Иван) Янковский, был потомственным дворянином, штабс-капитаном Семеновского полка, и знакомство с Тухачевским сыграло с ним злую шутку. О своем происхождении в советское время Янковские предпочитали молчать — даже фамильные награды пришлось уничтожить. Возможно, именно эта кровная память о былом величии и сформировала ту неуловимую породу, которая позже покорила всю страну.
В 14 лет Олег уехал к старшему брату Ростиславу в Минск и впервые вышел на сцену, но всерьез об актерстве не думал — собирался становиться медиком. Но судьба распорядилась иначе, причем с долей мистики. По семейной легенде, когда Олег пришел узнавать правила приема в Саратовское театральное училище, он обнаружил свою фамилию в списках уже зачисленных. Оказалось, что экзамены сдал его средний брат Николай, но уступил место младшему. Так в профессию вошел тот, кому суждено было стать легендой. После училища была служба в Саратовском драмтеатре, куда его, кстати, пристроила будущая жена Людмила Зорина, уже игравшая там главные роли.
Всесоюзная слава обрушилась на Янковского после дебюта в кино. Режиссер Владимир Басов, увидев молодого актера на гастролях, без проб утвердил его на роль Генриха Шварцкопфа в эпопею «Щит и меч». 1968 год стал судьбоносным — следом вышли «Служили два товарища», где его партнером был Высоцкий. Дальше была череда ролей, превративших Янковского в главного интеллектуала советского экрана: «Зеркало» Тарковского, «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен» Захарова, «Влюблен по собственному желанию», «Полеты во сне и наяву», «Крейцерова соната». Его фильмография насчитывает более 100 картин. В 1973 году Марк Захаров переманил его в московский «Ленком», где Янковский прослужил до конца дней, создав плеяду блестящих образов на сцене.
Любовные треугольники великого романтикаОфициально личная жизнь Олега Янковского — это история вечной любви к одной женщине. С Людмилой Зориной они познакомились студентами и прожили вместе 47 лет. Но, как это часто бывает с красивыми мужчинами, реальность оказалась сложнее. После смерти Янковского коллеги одна за другой начали раскрывать тайны, которые хранили десятилетиями.
Имя Елена стало роковым для актера. Первой громкой историей стал роман с Еленой Прокловой. Их отношения продлились около двух лет и были настолько серьезны, что Проклова забеременела. Но, будучи здравомыслящей женщиной и общаясь с законной супругой Янковского, она приняла мучительное решение.
«Аборт делала 2 сентября, в мой день рождения, Олег стоял под окнами больницы… Видя, как он любит, решила в одночасье положить отношениям конец. Он тоже знал, что не имеет права на вторую семью», — делилась Проклова в программе «Секрет на миллион».
Лишь спустя годы, на похоронах Александра Абдулова, они смогли поговорить и поблагодарить друг друга за тот давний выбор.
Второй «Еленой» стала актриса Елена Костина. Их знакомство произошло на съемках фильма «Полеты во сне и наяву», где Костина играла любовницу героя Янковского. Как признавалась сама актриса, она влюбилась в партнера искренне и безоглядно. Но тогда они сдержали чувства. Взрыв произошел спустя 10 лет, когда оба встретились на съемках в Греции.
«Наш настоящий роман начался спустя много лет... Он был бурный, красивый, страстный», — вспоминала Костина, отмечая, что это был как бунинский «Солнечный удар», который не предполагал продолжения и не разрушил семью.
Но самым скандальным оказался роман с третьей Еленой — актрисой театра «Сатирикон» Еленой Войновской. В начале 2000-х поползли слухи, что у Янковского родился внебрачный сын. Сама Войновская хранила молчание, но тайну раскрыла ее мать.
«Отец Олежки — Янковский. Леночка назвала сына в его честь. Внук — очень способный мальчик», — заявила Федосия Леонова изданию «Экспресс газета».
По словам подруг актрисы, их роман продлился около пяти лет, но Олег Иванович так и не ушел из семьи. Ребенок родился, когда актеру было уже за 60. После смерти артиста Войновская, жившая скромно в обычной хрущевке, не получила от Янковских ничего.
Бой с невидимым врагом и вечная памятьПоследние годы жизни Янковского стали тяжелым испытанием, которое он прошел с удивительным достоинством. В 2007 году актер стал жаловаться на боли, но врачи долго не могли поставить диагноз, списывая все на ишемию. В канун 2008 года его госпитализировали прямо со съемочной площадки с сильным кровотечением — и тогда выяснилось страшное: рак поджелудочной железы в последней стадии.
Это одно из самых коварных заболеваний, которое до последнего момента может никак не проявляться. Лечили Олега Ивановича в Москве и Германии, но спасти не смогли. 20 мая 2009 года его не стало. Прощание прошло в родном «Ленкоме». Марк Захаров назвал смерть артиста «убийственным ударом для театра и потерей для всей национальной культуры». Похоронили Янковского на Новодевичьем кладбище в Москве. Его уход подвел черту под целой эпохой в искусстве.
Олег Янковский после себя оставил сотни ролей, разобранных на цитаты, и великую актерскую династию. Сын Филипп стал известным режиссером и актером, внуки Иван и Елизавета Янковские сегодня — одни из самых востребованных молодых артистов России.