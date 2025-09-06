06 сентября 2025, 18:40

Имя Аглаи Тарасовой обычно ассоциируется с яркими ролями в кино. Но 28 августа к нему добавилась иная, криминальная слава. При попытке пройти таможенный контроль в «Домодедово» в багаже артистки нашли вейп с наркотическим содержимым. Этот инцидент не только бросает тень на ее репутацию, но и имеет серьезные юридические последствия — возбуждено уголовное дело о контрабанде. О том, чем известна артистка и с какой целью она перевозила запрещенное вещество через границу, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Карьера в кино Личная жизнь Скандал в Домодедово и его последствия



Детство и семья

Карьера в кино

«Конечно, писали про маму, про то, что я попала в кино по блату, про отсутствие образования. Много лет было тяжело и обидно, я пыталась что-то о себе читать и расстраивалась, от этого еще больше в себя не верила. Многое меня задевает, но я знала, что путь будет не всегда легким, я стараюсь сохранить в себе доброту и честно делать то, что мне нравится», — цитирует Sobaka.ru Тарасову.

Личная жизнь

Скандал в Домодедово и его последствия

«Я хотела попросить вас, ваша честь, обойтись без домашнего ареста, так как я добровольно сдала все паспорта. Прошу избрать наказание в виде запрета определенных действий. Мне нужно работать, чтобы содержать семью. Я работаю одна. Я раскаиваюсь, никуда не собираюсь уезжать и признаю, что совершила ошибку. 12 сентября у меня начинаются съемки в трех картинах. Я полностью оплачиваю бабушке и дедушке сиделку, еду, всю жизнь. Ваша честь, прошу дать мне возможность работать», — цитирует Аглаю издание aif.ru.