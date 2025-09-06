Романы со знаменитыми мужчинами, отсутствие образования и скандал с наркотиками: жизнь и карьера Аглаи Тарасовой
Имя Аглаи Тарасовой обычно ассоциируется с яркими ролями в кино. Но 28 августа к нему добавилась иная, криминальная слава. При попытке пройти таможенный контроль в «Домодедово» в багаже артистки нашли вейп с наркотическим содержимым. Этот инцидент не только бросает тень на ее репутацию, но и имеет серьезные юридические последствия — возбуждено уголовное дело о контрабанде. О том, чем известна артистка и с какой целью она перевозила запрещенное вещество через границу, читайте в материале «Радио 1».
Детство и семья
Аглая (при рождении — Дарья-Аглая Викторовна Тарасова) родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в творческой семье. Мама девочки, Ксения Раппопорт, народная артистка России, известная по фильмам «Незнакомка», «Итальянец» и многим другим, а отец, Виктор Тарасов, предприниматель. Родители расстались вскоре после рождения дочери, но отец продолжал участвовать в её жизни. Вскоре после развода мама связала свою жизнь с актером Юрием Колокольниковым, и в 2011 году у Аглаи родилась единокровная сестра Софья.
Семья Аглаи по материнской линии была тесно связана с интеллигенцией: дедушка был архитектором, бабушка — инженером, а прадед — известным историком древнерусского зодчества. С детства Аглая занималась балетом, музыкой, теннисом и изучала иностранные языки. Несмотря на погружённость в творческую атмосферу, Аглая изначально не планировала становиться актрисой. После школы её выбор пал на факультет политологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), куда она поступила в 2012 году. В интервью она признавалась, что тогда её двигало «повышенное стремление к справедливости».
Однако учёба длилась недолго. Уже через месяц после начала занятий её пригласили на съёмки в Москву, а затем в Таллин. Совмещать работу и учёбу стало невозможно, и Аглая приняла решение бросить университет. В 2013 году она попыталась получить другую профессию, поступив в Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена на специальность «преподаватель иностранных языков». Но история повторилась: новое предложение о съёмках в сериале «Гетеры майора Соколова» заставило её сделать окончательный выбор в пользу актёрской профессии.
В итоге Аглая Тарасова так и не получила профессионального образования, что впоследствии не раз становилось поводом для разговоров о «блате». Недостаток формального актёрского образования она компенсировала мастер-классами у американских педагогов и работой с коучами в Нью-Йорке.
Карьера в кино
Карьера Аглаи в кино началась почти случайно. Её дебютом стала короткометражка «Конфетки» (2010), которую снял отчим Юрий Колокольников. Затем последовала эпизодическая роль в фильме «После школы» (2012).
Настоящая известность пришла к ней в 2014 году с ролью Софьи Калининой в популярном ситкоме «Интерны». Эта роль сразу же сделала её узнаваемой, но и породила первые слухи о «блате» и протекции со стороны знаменитой матери. Сама Аглая тяжело переживала эти разговоры:
«Конечно, писали про маму, про то, что я попала в кино по блату, про отсутствие образования. Много лет было тяжело и обидно, я пыталась что-то о себе читать и расстраивалась, от этого еще больше в себя не верила. Многое меня задевает, но я знала, что путь будет не всегда легким, я стараюсь сохранить в себе доброту и честно делать то, что мне нравится», — цитирует Sobaka.ru Тарасову.
Переломным моментом в её карьере и общественном восприятии стала главная роль в спортивной мелодраме «Лёд» (2018), где она сыграла фигуристку Надежду Лапшину. Фильм имел оглушительный кассовый успех (собрал более 1,4 млрд рублей), а игра Тарасовой была высоко оценена критиками и удостоена премии «Золотой орёл» за лучшую женскую роль. Успех сиквела «Лёд 2» (2020) лишь закрепил её статус не просто «дочери знаменитости», а самостоятельной и кассовой актрисы.
С тех пор она стала одной из самых востребованных актрис своего поколения, снимаясь в нескольких проектах в год. Среди её известных работ «Беспринципные», «Холоп», «Казнь» и «Воздух». В настоящий момент ее фильмография насчитывает более 50 ролей в кино.
Личная жизнь
Личная жизнь Аглаи Тарасовой всегда была объектом пристального внимания прессы и поклонников. Первые серьезные отношения, замеченные прессой, были у Тарасовой с Ильей Глинниковым. Роман с коллегой по сериалу «Интерны» был бурным и эмоциональным. Пара несколько раз расставалась и сходилась, а окончательный разрыв сопровождался публичными намёками Глинникова на измену.
В 2017 году появилась информация об отношениях актрисы с сербским актёром, партнёром по фильму «Лёд» Милошем Биковичем. Пара казалась счастливой. Аглая даже начала учить сербский язык. Однако через полтора года они расстались, официальной причиной были названы «бешеные графики и постоянные разъезды». Несмотря на расставание, они сохранили дружеские и профессиональные отношения и позже снялись вместе в «Холопе-2».
Следующим избранником Аглаи стал знаменитый американский режиссёр Даррен Аронофски («Чёрный лебедь», «Реквием по мечте»). Их роман подтвердился после совместного выхода на красную дорожку кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 2019 году. Пара предпочитала не афишировать отношения, а сама Тарасова позже называла их «спокойными и взрослыми». Причины расставания не были раскрыты, однако источники намекали на занятость обоих партнеров и трудности, связанные с расстоянием.
В настоящее время актриса встречается с коллегой по цеху Антоном Филипенко. Их отношения не афишируются, но пару нередко видят вместе на светских мероприятиях.
Скандал в Домодедово и его последствия
28 августа имя Аглаи Тарасовой оказалось в центре скандала. Актрису задержали в аэропорту Домодедово, когда она вернулась из Израиля. При досмотре в её багаже обнаружили вейп с гашишным маслом массой около 0,4 грамма. В отношении Тарасовой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»), предусматривающее наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.
5 сентября актриса предстала перед судом. Аглая пришла в суд в серой кофте, надвинув капюшон на лицо и скрыв глаза за чёрными очками. Она сразу попросила удалить прессу из зала и закрыть процесс, чтобы «не допустить попадания личных и важных вещей в камеру». Судья не удовлетворил её просьбу, посчитав причины недостаточно вескими для проведения закрытого заседания.
Аглая Тарасова объяснила свои действия на суде медицинскими нуждами тяжелобольного близкого родственника. Хотя актриса не назвала конкретно, кому именно было предназначено вещество, она упомянула, что на её полном иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка. Тарасова подчеркнула, что не хочет «выносить сор из избы» из-за диагноза этого родственника, что может указывать на желание сохранить в тайне подробности семейной медицинской ситуации. Она также добавила, что именно этот диагноз «заставил её провезти запрещенные вещества в Россию».
На суде актриса раскаивалась и просила не применять к ней строгую меру пресечения, так как ей необходимо работать, чтобы содержать семью, включая оплату сиделки и других расходов для престарелых родственников.
«Я хотела попросить вас, ваша честь, обойтись без домашнего ареста, так как я добровольно сдала все паспорта. Прошу избрать наказание в виде запрета определенных действий. Мне нужно работать, чтобы содержать семью. Я работаю одна. Я раскаиваюсь, никуда не собираюсь уезжать и признаю, что совершила ошибку. 12 сентября у меня начинаются съемки в трех картинах. Я полностью оплачиваю бабушке и дедушке сиделку, еду, всю жизнь. Ваша честь, прошу дать мне возможность работать», — цитирует Аглаю издание aif.ru.
Аргументы актрисы были услышаны судом. Домодедовский городской суд Московской области отказал следствию в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте обвиняемой и избрал более мягкую меру пресечения — запрет определённых действий. Срок действия меры — до 3 ноября 2025 года. Наложенные ограничения включают запрет покидать место жительства в ночное время (с 00:00 до 06:00), запрет пользоваться средствами связи (телефон, интернет, электронная почта) за исключением вызова экстренных служб, связи с контролирующими органами и общения со следователем по делу, а также обязанность являться к следователю по первому требованию.