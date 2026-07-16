Роскошь и ни одной женщины: шокирующая правда об одиночестве главного секс-символа 80-х Юрия Антонова в особняке за $10 млн

16 июля 2026, 13:49

Несмотря на всенародную любовь и статус первого артиста-миллионера в СССР, признание коллег и чиновников далось ему с трудом. Юрия Антонова долгие годы не пускали на телевидение, не давали званий, а в Союз композиторов приняли лишь в зрелом возрасте. Сегодня 81-летний маэстро живёт в роскошном особняке в компании десятков кошек и собак, признаваясь, что животные ему гораздо ближе и понятнее, чем люди. Почему кумир миллионов, написавший десятки хитов о любви, так и не нашёл счастья в личной жизни и предпочёл общество четвероногих, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как жил и сколько зарабатывал главный романтик советской эстрады? За что маститые коллеги не любили главного романтика эстрады? Скандал в гримёрке, лысый бунт и рождение легенды Кто вдохновляет знаменитого композитора? Какой статус закрепил за собой поэт и композитор в личной жизни? С кем и где сейчас живёт и кого спасает маэстро?

Как жил и сколько зарабатывал главный романтик советской эстрады?



Юрий Антонов (Фото: Инстаграм* @yuryantonov_official)

За что маститые коллеги не любили главного романтика эстрады?

«Когда появилась моя песня «Маки», против нее восстал Эдуард Колмановский. Его возмутило, что я вторгался в его идеологическое русло. Он решил, что его песня «Хотят ли русские войны?» должна быть чуть ли не единственной песней о войне. И Никита Богословский, почувствовав во мне конкурента, тоже всячески старался перечеркнуть сделанное мной. Их критика была не просто словесной: они были членами многих худсоветов, имели влияние в разных инстанциях, вредили мне практически всюду. Потому и в Союз композиторов меня долго не принимали…», — рассказывал Юрий Антонов «Комсомольской правде».

Скандал в гримёрке, лысый бунт и рождение легенды



Юрий Антонов (Фото: Инстаграм* @yuryantonov_official)

Кто вдохновляет знаменитого композитора?

Какой статус закрепил за собой поэт и композитор в личной жизни?



Юрий Антонов (Фото: Инстаграм* @yuryantonov_official)

С кем и где сейчас живёт и кого спасает маэстро?

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