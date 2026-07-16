Роскошь и ни одной женщины: шокирующая правда об одиночестве главного секс-символа 80-х Юрия Антонова в особняке за $10 млн
Несмотря на всенародную любовь и статус первого артиста-миллионера в СССР, признание коллег и чиновников далось ему с трудом. Юрия Антонова долгие годы не пускали на телевидение, не давали званий, а в Союз композиторов приняли лишь в зрелом возрасте. Сегодня 81-летний маэстро живёт в роскошном особняке в компании десятков кошек и собак, признаваясь, что животные ему гораздо ближе и понятнее, чем люди. Почему кумир миллионов, написавший десятки хитов о любви, так и не нашёл счастья в личной жизни и предпочёл общество четвероногих, читайте в материале «Радио 1».
Как жил и сколько зарабатывал главный романтик советской эстрады?Поэт, композитор, певец — Юрий Антонов стал символом эпохи 80-х. Его песни о любви знают и помнят до сих пор. Спустя десятилетия певец по‑прежнему кумир миллионов, а его хиты регулярно звучат в эфире главных радиостанций страны. Творческое наследие легендарного гитариста насчитывает десятки композиций, которые остаются в сердцах поклонников уже почти 50 лет. «От печали до радости», «Крыша дома твоего», «Как прекрасен этот мир», «Поверь в мечту», «Маки», «Лунная дорожка», «Анастасия», «Море» — это лишь малая часть легендарных произведений кинокомпозитора. В своё время маэстро получил статус официального миллионера СССР и считался самым высокооплачиваемым артистом страны. Удивительно, но и сегодня его гонорары остаются на впечатляющем уровне.
По слухам, ещё недавно за новогодний корпоратив музыкант запрашивал в среднем 15 миллионов рублей. И что примечательно — даже при таких ценах очередь из желающих пригласить поп-рок-исполнителя не становилась меньше. Однако в последние годы из-за проблем со здоровьем Юрий Антонов крайне редко выходит на сцену, отказываясь от выступлений даже ради крупных гонораров. При этом творческая активность поэта не угасает: композитор продолжает неустанно сочинять новые песни. В его гастрольной истории были по-настоящему рекордные времена. В 1985 году в Ленинграде музыкант дал 28 концертов всего за 15 дней. Залы были переполнены: на каждом выступлении присутствовало по 14 тысяч человек. Только авторские отчисления приносили ему до 15 тысяч рублей ежегодно. Помимо официальных 30 рублей, артист получал ещё 400 рублей за каждый выход на сцену. Для сравнения: средняя зарплата по стране тогда составляла около 100 рублей. Именно так на банковском счёте маэстро образовалась миллионная сумма. Ходили слухи, что певец даже хранил золотые слитки под кроватью в своей скромной московской «двушке».
Потратить такие огромные деньги в СССР было крайне сложно. Одним из самых крупных приобретений стало авто «Вольво» за 14 тысяч рублей, доставшееся по большому блату. Закон ограничивал жилплощадь 24 квадратными метрами, поэтому создатель группы «Аэробус» довольствовался двухкомнатной квартирой. Оставшиеся средства уходили на брендовые вещи, визиты в рестораны и дорогую музыкальную аппаратуру.
За что маститые коллеги не любили главного романтика эстрады?Несмотря на всенародную любовь и высокие гонорары, Юрий Антонов долгие годы не имел официального признания. В 80-е годы музыканта не допускали на телевидение и не выпускали за границу. Композитор считал, что маститые коллеги просто завидовали его успеху.
«Когда появилась моя песня «Маки», против нее восстал Эдуард Колмановский. Его возмутило, что я вторгался в его идеологическое русло. Он решил, что его песня «Хотят ли русские войны?» должна быть чуть ли не единственной песней о войне. И Никита Богословский, почувствовав во мне конкурента, тоже всячески старался перечеркнуть сделанное мной. Их критика была не просто словесной: они были членами многих худсоветов, имели влияние в разных инстанциях, вредили мне практически всюду. Потому и в Союз композиторов меня долго не принимали…», — рассказывал Юрий Антонов «Комсомольской правде».В результате звание «народного» Юрий Михайлович получил лишь в 1997 году. Из-за этого противостояния фирма «Мелодия» выпускала хиты композитора только на маленьких гибких пластинках, но их тиражи все равно исчислялись миллионами.
Скандал в гримёрке, лысый бунт и рождение легендыЕщё в юности будущая звезда эстрады отличался вспыльчивым нравом и регулярно оказывался в центре скандалов. В 1969 году он перешёл из белорусского коллектива Виктора Вуячича в ленинградский ВИА «Поющие гитары». Однако его карьера в новом ансамбле продлилась недолго. Причиной стал неприятный инцидент. В гримёрке между музыкантом и одной из поклонниц вспыхнула ссора. Девушка заявила, что артист её ударил, и пригрозила судебным иском. Руководству «Ленконцерта» не оставалось ничего другого, кроме как уволить скандалиста. Юрию вновь пришлось искать коллектив. Однако именно этот период стал отправной точкой для легенды советской эстрады. Песня композитора «Для меня нет тебя прекрасней» впервые прозвучала в исполнении ВИА «Поющие гитары» и быстро стала одним из самых заметных хитов Юрия Антонова. Именно она принесла ему широкую всенародную известность. Перейдя в ансамбль «Добры молодцы» уже популярным на тот момент музыкантом, Юрий Антонов продолжил конфликтовать с руководством. Когда художественный совет потребовал от артистов состричь длинные волосы, в знак протеста он и его коллеги налысо обрили головы. Этот бунт усугубил разногласия внутри коллектива и привёл к уходу композитора. Однако это событие стало поворотным: создав собственную группу «Магистраль», Антонов окончательно закрепил за собой статус всенародного кумира.
Кто вдохновляет знаменитого композитора?Песни Юрия Антонова о любви уже почти полвека остаются неотъемлемой частью жизни соотечественников: под них влюблялись, создавали семьи и воспитывали детей. Однако собственное сердце композитора по-настоящему так никому и не удалось покорить. Несмотря на три брака и бесчисленные романы, у артиста никогда не было той самой музы, которая вдохновляла бы его на творчество или серьёзные жизненные перемены.
Сам композитор честно признавался: «Любовь – штука непостоянная: когда всё хорошо, она тебя возвышает, а возникли проблемы – сразу наступает угнетённое состояние. Кого-то, наверное, удивлю признанием, но любовная муза меня никогда не вдохновляла на сочинение». Сложный, непредсказуемый характер народного артиста России ничуть не мешает ему жить в гармонии с четвероногими. Юрий Михайлович живёт уже много лет в большом доме и совершенно не чувствует себя одиноким. Собаки, кошки и другие питомцы стали главными спутниками в жизни легендарного исполнителя.
Какой статус закрепил за собой поэт и композитор в личной жизни?В молодости Юрий Антонов славился многочисленными романами, о которых ходили настоящие легенды. Вокруг талантливого красавца всегда были толпы поклонниц, официальные жены и любовницы, но всё это давно осталось в прошлом. Сегодня музыкант крайне неохотно обсуждает свою личную жизнь с журналистами. Певец чётко даёт понять, что не интересуется судьбой бывших жён, с которыми расставался легко и без сожалений, а жизнь его детей не должна быть предметом постороннего любопытства. У артиста двое детей: дочь Людмила от третьего брака и сын Михаил, рождённый в гражданском союзе. Примерно 15 лет назад появились слухи о том, что маэстро наконец обрёл своё счастье. Аккордиониста часто видели в компании симпатичной блондинки Ирины, которая работала администратором в театре «Сатирикон» и была младше композитора на 30 лет. Близким друзьям музыкант представлял избранницу как свою любимую женщину, а в прессе даже поговаривали о скорой свадьбе. Однако бракосочетание так и не состоялось. С того времени Юрий Антонов окончательно и бесповоротно закрепил за собой статус убеждённого холостяка.
С кем и где сейчас живёт и кого спасает маэстро?Место жительства Юрия Антонова всегда интересовало поклонников не меньше его творчества. Долгое время композитор жил в небольшой квартире в Москве, а в зрелом возрасте перебрался на дачу в Ново-Переделкино, где содержал кошек и собак. Однако со временем скромный участок, ранее окружённый соснами, оказался плотно застроен соседскими особняками. Такая теснота и шум не подошли музыканту-отшельнику, и мужчина решил найти для себя ещё более уединённый и удалённый от города уголок.
С 2011 года Юрий Антонов обосновался на Минском шоссе. Его резиденция находится всего в 12 километрах от столицы, в престижном посёлке Грибово. Выбор места был долгим и осознанным. Здесь соседями музыканта стали высокопоставленные чиновники и знаменитые артисты.
Особняк в классическом дворянском стиле с колоннами строился почти пять лет и обошёлся примерно в десять миллионов долларов. Архитекторы учли все требования маэстро, однако дизайном интерьеров артист занимался самостоятельно, лично контролируя каждый этап возведения дома. В результате получился величественный особняк, напоминающий усадьбу русского барина, внешний вид которого подчёркивают декоративная кирпичная облицовка и резные заборчики.
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Роскошное поместье Юрия Антонова площадью в несколько гектаров гармонично вписано в сосновый бор. Территория включает не только главный особняк с фисташковым фасадом, но и гостевой дом, хозяйственные постройки, утеплённые вольеры для питомцев и декоративный пруд. Всё это скрыто за высоким деревянным забором. Интерьер первого этажа выдержан в классическом стиле: здесь преобладает мебель из тёмного дерева и натуральной кожи, шёлковые обои, картины и позолоченная лепнина.
Отдельное пространство в доме композитор отвёл под личную студию звукозаписи. Интерьер дома Юрия Антонова сочетает классическую строгость с яркими акцентами, а сам особняк оснащён всем необходимым для комфорта и творчества: от спортзала и бассейна до личного концертного зала. Сегодня музыкант ведёт уединённую жизнь за городом вместе с сестрой Жанной и огромным количеством пушистых членов семьи. На его участке обитают десятки кошек и собак, белки, птицы и рыбы.
Артист регулярно спасает бездомных животных, поэтому состав этого «зверинца» постоянно меняется. Чтобы избежать конфликтов, для питомцев оборудованы специальные вольеры, а их содержание обходится в солидную сумму (только белкам требуется 750 кг семечек в год). По словам маэстро, именно мохнатые друзья помогают ему справляться со стрессом и жизненными трудностями. Основную часть своего душевного тепла исполнитель дарит многочисленным четвероногим обитателям загородной усадьбы. Композитор прекрасно знает повадки каждого зверя и понимает их характеры. Имена есть только у самых любимых. Главным достоинством своих подопечных Юрий Михайлович считает безграничную преданность. Поэтому общение с ними приносит ему гораздо больше радости, чем контакты с людьми.
Примечательно, что артист принципиально отказывается от стерилизации животных, а большинство его кошек отличаются рыжим окрасом. Злые языки иногда шутят, что к живности музыкант относится лучше, чем к окружающим. «Есть в этом доля истины. Небольшая, но есть. За свою жизнь я несколько разочаровался в людях. Может, и сам в чём-то виноват. Я жёсткий человек, угождать никому не собираюсь. Я делаю только то, что считаю нужным. И не иначе», — согласился Юрий Михайлович в интервью «Аргументам и фактам».