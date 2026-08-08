Роскошная свадьба, штрафы за нарушение ПДД и подарок жене за 30 млн рублей: как Гурам Амарян покорил сцену и с кем нашел счастье?
Стендап-комику Гураму Амаряну, известному зрителям по участию в проектах «Рассмеши комика», «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон», 9 августа исполняется 33 года. Харизматичный уроженец Тбилиси прошёл путь от участия в юмористических шоу до статуса одного из самых обсуждаемых комиков страны. Его карьера сопровождается не только аншлагами на сольных концертах, но эпатажными заявлениями о личной жизни и внушительным списком штрафов за лихачество на дорогах. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Гурама АмарянаГурам Амарян родился 9 августа 1993 года в Тбилиси. Его родители — езиды, этническая группа, исторически проживающая на территории Ирака, Турции и Армении. В 2001 году, когда Гураму было восемь лет, семья переехала в Россию. Первым городом стал Новосибирск — отец комика, музыкант, много выступал в России и в итоге решил перевезти туда семью. Однако суровый сибирский климат не подошёл: из-за развивающейся у Гурама астмы родители приняли решение сменить обстановку и перебрались в Нижний Новгород. Именно там прошло детство и юность будущего стендапера.
Творческий путь Амаряна начался на сцене КВН. Выступая за школьную команду, а затем и возглавив университетскую сборную, он не только блистал в роли игрока, но и писал шутки и сценарии для выступлений. После окончания Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского он продолжил выступать в КВН.
Судьбоносный поворот случился во время гастролей команды КВН в Минске — выступление Амаряна привлекло внимание продюсеров шоу «Рассмеши комика», в котором он в итоге одержал победу. Полученный гонорар комик потратил на покупку автомобиля. Затем последовали «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон», окончательно утвердившие его статус профессионального стендапера.
Личная жизнь комикаЛичная жизнь Гурама Амаряна всегда была окутана ореолом скандальной романтики. Однако в мае 2025 года комик остепенился, сыграв роскошную свадьбу, которая, по слухам, обошлась примерно в 20 миллионов рублей. Избранницей стала 22-летняя выпускница РАНХиГС Эка Мстоян, которая младше его на 11 лет. Торжественная церемония собрала около 500 гостей, включая звёзд шоу-бизнеса — Басту, Сосо Павлиашвили, Зару и коллег по стендапу.
Оказывается, Гурам знал свою будущую жену ещё в детстве: когда ему было 8 лет, он вместе с отцом присутствовал на свадьбе родителей Эки, где его отец работал музыкантом. Оба супруга принадлежат к этнической группе езидов. Семья жены, как и его собственная, имеет схожий менталитет, что, по словам комика, помогает в отношениях.
В отношениях с женой Амарян придерживается традиционных взглядов. В интервью Иде Галич он честно признался, что запрещает супруге ходить в ресторан наедине с мужчинами-друзьями.
«Вдвоем с другом в ресторан она не пойдет, конечно. И можете говорить, что я тиран, вообще пофигу», — заявил комик, не боясь показаться абьюзером в глазах публики.При этом он отмечает, что разрешает общаться с друзьями детства, которых лично проверил:
«Я сразу же, через неделю после того, как мы уже помолвились, я с ними посидел, побухал, понял, кто что. Понял, что это нормальные ребята».Семейная жизнь, по его словам, наладилась, и артист не жалеет денег на супругу. Дорогим презентом стал его собственный Mercedes-Benz G-Class, который он подарил жене, а себе купил более скромный минивэн.
Скандальный имидж АмарянаСкандалы преследуют Амаряна не только из-за его провокационных шуток и заявлений о доминировании в семье. В марте 2025 года в СМИ попала информация, которая превратила образ комика в настоящего «гонщика» на дорогах общего пользования. По данным Telegram-канала Mash, с июля 2024 года Гурам Амарян получил 147 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма взысканий превысила 193 тысячи рублей.
Его «послужной список» впечатляет даже видавших виды автомобилистов: 68 раз он превысил скорость, 44 раза проигнорировал оплату платных дорог, а также регулярно нарушал правила парковки и требования знаков. Получается, что комик нарушал ПДД практически ежедневно.