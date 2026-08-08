08 августа 2026, 11:38

Гурам Амарян (Фото: Instagram*@ gur_am)

Стендап-комику Гураму Амаряну, известному зрителям по участию в проектах «Рассмеши комика», «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон», 9 августа исполняется 33 года. Харизматичный уроженец Тбилиси прошёл путь от участия в юмористических шоу до статуса одного из самых обсуждаемых комиков страны. Его карьера сопровождается не только аншлагами на сольных концертах, но эпатажными заявлениями о личной жизни и внушительным списком штрафов за лихачество на дорогах. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Гурама Амаряна Личная жизнь комика Скандальный имидж Амаряна Как сейчас живет артист



Биография Гурама Амаряна

Гурам Амарян (Фото: Instagram*@ gur_am)

Личная жизнь комика

Гурам Амарян и Эка Мстоян (Фото: Instagram*@ gur_am)

«Вдвоем с другом в ресторан она не пойдет, конечно. И можете говорить, что я тиран, вообще пофигу», — заявил комик, не боясь показаться абьюзером в глазах публики.

«Я сразу же, через неделю после того, как мы уже помолвились, я с ними посидел, побухал, понял, кто что. Понял, что это нормальные ребята».

Скандальный имидж Амаряна

Гурам Амарян (Фото: Instagram*@ gur_am)

Как сейчас живет артист