03 июня 2026, 17:42

Гарик Бурито (фото: Instagram* / buritogarik)

4 июня российский музыкант, автор песен, режиссер, телеведущий и фронтмен группы «Burito» Игорь Бурнышев, известный также как Гарик Бурито, отмечает день рождения. За годы творческой деятельности артист сумел проявить себя сразу в нескольких направлениях — от музыки и танцев до режиссуры и продюсирования. Подробнее о его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Игоря Бурнышева: детство и семья Образование Игоря Бурнышева и переезд в Москву Карьера Игоря Бурнышева Работа в группе «Банд’Эрос» Как появилась группа Burito Личная жизнь Гарика Бурито Игорь Бурнышев сегодня

Биография Игоря Бурнышева: детство и семья

Гарик Бурито (фото: Instagram* / buritogarik)

Потеряла одного ребёнка, скрывала второго, а теперь крутит роман с Бондарчуком: за что Викторию Исакову назвала «дурой» Вера Алентова

Образование Игоря Бурнышева и переезд в Москву

Гарик Бурито (фото: Instagram* / buritogarik)

Карьера Игоря Бурнышева

Гарик Бурито (фото: Instagram* / buritogarik)

Работа в группе «Банд’Эрос»

Гарик Бурито (фото: Instagram* / buritogarik)

Как появилась группа Burito

Гарик Бурито (фото: Instagram* / buritogarik)

Первые неудачи и долгожданный успех Burito

Гарик Бурито (фото: Instagram* / buritogarik)

Новые альбомы и развитие творческого проекта

Гарик Бурито (фото: Instagram* / buritogarik)

Личная жизнь Гарика Бурито

Гарик Бурито с сыном (фото: Instagram* / buritogarik)

Игорь Бурнышев сегодня