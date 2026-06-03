Тайный брак и счастье с бывшей солисткой группы «Стрелки» Оксаной Устиновой: жизнь и творчество лидера группы «Burito» Игоря Бурнышева
4 июня российский музыкант, автор песен, режиссер, телеведущий и фронтмен группы «Burito» Игорь Бурнышев, известный также как Гарик Бурито, отмечает день рождения. За годы творческой деятельности артист сумел проявить себя сразу в нескольких направлениях — от музыки и танцев до режиссуры и продюсирования. Подробнее о его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Игоря Бурнышева: детство и семьяИгорь Юрьевич Бурнышев родился 4 июня 1977 года в Ижевске в семье рабочих. Его отец, Юрий Константинович Бурнышев, трудился фрезеровщиком на заводе, а мать, Надежда Федоровна Бурнышева, работала монтажником.
В одном из интервью артист рассказывал, что по материнской линии его род восходит к староверам, носившим фамилию Русских. По словам музыканта, прабабушка строго придерживалась религиозных традиций: она носила исключительно темную одежду и не садилась за один стол с внуками, поскольку они не разделяли ее вероисповедание.
Еще в школьные годы Бурнышев активно участвовал в творческой жизни учебного заведения. Он регулярно выходил на сцену, принимал участие в спектаклях и различных культурных мероприятиях. Большое влияние на подростка оказал учитель географии. Именно благодаря ему Игорь заинтересовался туризмом и скалолазанием.
Вместе с туристическими группами он посещал Алтай и Тянь-Шань. Во время походов будущий музыкант часто исполнял песни у костра для друзей и единомышленников. Именно тогда у него начал формироваться серьезный интерес к музыке.
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Первые стихи Игорь начал писать в десятом классе. Однако свои тексты он предпочитал никому не показывать из-за природной застенчивости. Позже к его увлечениям добавился брейк-данс, который на долгие годы занял важное место в жизни будущего артиста.
Образование Игоря Бурнышева и переезд в МосквуКак и многие советские мальчишки, в детстве Игорь мечтал стать космонавтом. Однако ближе к окончанию школы он определился с будущей профессией и решил связать жизнь с творчеством. После получения аттестата Бурнышев поступил в Удмуртский республиканский колледж культуры, где осваивал специальность режиссера драматического театра.
Тем не менее обучение в колледже он не завершил. Со временем молодой человек понял, что не видит себя в театральной сфере и решил сменить направление профессионального развития. Параллельно с учебой Игорь работал ведущим прямого эфира на радиостанции «Радуга».
После второго курса он переехал в Москву, а в 1996 году Бурнышев поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Во время учебы молодой человек активно подрабатывал: по вечерам он преподавал детям брейк-данс в одной из местных школ.
В 2001 году Игорь успешно окончил вуз и получил диплом режиссера театрализованных представлений и шоу-программ. Наставником будущего артиста выступал советский актер и режиссер Владимир Маганет.
Карьера Игоря БурнышеваПервые шаги в музыкальной индустрии Бурнышев сделал в качестве диджея. В тот период он выступал под творческим псевдонимом DMCB. Одновременно Игорь пробовал себя в самых разных профессиях. Он работал хореографом в экстремальном шоу Urbans, занимался постановкой концертных номеров, снимал видеоролики и обучал танцам начинающих артистов.
В дальнейшем судьба свела его с продюсером Александром Дуловым. Именно через него Бурнышев познакомился с музыкантами, которые впоследствии сформировали группу «Банд’Эрос». В 2005 году Игорь занимался постановкой хореографии для дебютного клипа коллектива «Бум-сеньорита». После выхода второго видеоклипа под названием «Не зарекайся» он уже вошел в состав группы как полноценный участник и солист.
Работа в группе «Банд’Эрос»Период работы в «Банд’Эросе» стал для Бурнышева важным этапом профессионального становления. Получив первые серьезные гонорары от концертной деятельности, музыкант решил реализовать давнюю мечту и занялся созданием собственной студии звукозаписи.
К 2012 году проект удалось завершить. Именно тогда Игорь вместе с музыкантом Игорем Бледным вернулся к развитию собственного коллектива Burito. В этот же период состоялось знакомство команды с будущими продюсерами — Лианой Меладзе и Аленой Михайловой.
Коллеги по «Банд’Эросу» знали о стремлении Бурнышева развивать собственный проект. Музыкант регулярно показывал им свои новые композиции и идеи. Поэтому решение Игоря покинуть коллектив в 2015 году ради полноценной работы над Burito не стало неожиданностью для его коллег.
Как появилась группа BuritoХотя широкая известность пришла к группе Burito после возвращения Бурнышева в коллектив в 2012 году, история проекта началась значительно раньше. Группу создали еще в 2000 году. По некоторым данным, коллектив появился годом ранее.
Инициаторами создания стали Игорь Бурнышев, Игорь Бледный, Андрей Щеглов и Сергей Захаров. В тот период Бурнышев совмещал работу сразу в нескольких проектах, поэтому не мог полностью сосредоточиться на развитии собственной группы. После возвращения в Burito он взял на себя обязанности основного вокалиста, автора песен и идейного вдохновителя коллектива.
Название группы придумал сам Игорь Бурнышев. Многие поклонники долгое время считали, что оно связано с популярным мексиканским блюдом, однако музыкант объяснял происхождение названия совершенно иначе. По его словам, слово Burito объединяет значения трех японских иероглифов: «Бу» означает воина, «Ри» переводится как истина, а «То» символизирует меч. Вместе эти понятия формируют философию борьбы за справедливость.
Первые неудачи и долгожданный успех Burito
Первую композицию группа представила слушателям в начале 2000-х годов. Тогда публика встретила дебютную работу довольно сдержанно и вместо масштабных концертных площадок музыкантам приходилось довольствоваться выступлениями в московских клубах.
Однако ситуация кардинально изменилась в 2015 году. Именно тогда Burito представили совместную композицию с певицей Ёлкой под названием «Ты знаешь». Песня быстро завоевала популярность и стала настоящим прорывом для коллектива.
Следом музыканты выпустили композиции «Мама» и «Пока город спит», которые также получили широкую известность среди слушателей. Артисты также приняли участие в создании рекламного проекта компании «Мегафон» под названием «Начинается с тебя».
Новые альбомы и развитие творческого проекта
В 2020 году Игорь Бурнышев активно пополнял дискографию новыми композициями. В этот период он представил публике песни «Сны наяву», «Потерянный рай», «Небеса Суринама» и ряд других работ. Год спустя группа выпустила масштабный альбом «Небесный ампир». В этой пластинке музыкант объединил лирические композиции, электронное звучание и элементы речитатива.
После этого последовала серия концептуальных релизов. Мини-альбом «Гранатовый сок», вышедший в 2022 году, объединил характерную для Burito меланхолию, элементы синтвейва и философскую тематику. В 2023 году музыкант представил альбом «Псевдопанк», в котором сделал акцент на гитарном звучании и обратился к музыкальным влияниям конца 1990-х годов.
В 2024 году поклонники услышали EP «Ночь и рассвет» и «Эклектика». Обе работы оказались тематически связаны между собой и раскрывали тему двойственности человеческой природы. В том же году дискография коллектива пополнилась сборником «FEAT.NA», объединившим многочисленные совместные проекты Бурнышева с другими российскими артистами.
В 2025 году группа представила полноформатный альбом «Прометей». Музыкант позиционировал эту работу как результат многолетних размышлений о духовном развитии человека, внутреннем свете и постоянном поиске жизненного смысла.
Помимо музыкальной карьеры, Бурнышев активно занимается режиссурой. Профессиональное образование позволяет ему самостоятельно разрабатывать сценарии, заниматься постановкой и снимать музыкальные видеоклипы. Артист работает как над проектами Burito, так и над видеоработами для других российских исполнителей.
Личная жизнь Гарика БуритоВ молодости у музыканта были отношения с участницей «Фабрики звезд» Ириной Тоневой, однако их роман завершился расставанием. Позже Бурнышев познакомился с певицей Оксаной Устиновой. На тот момент она уже успела поработать в группе «Стрелки», а затем стала солисткой коллектива «Девушки Эйнштейна».
Знакомство артистов произошло во время благотворительного мероприятия в детском доме. Интересно, что в тот момент оба состояли в отношениях. Тем не менее спустя месяц после знакомства они уже жили вместе.
Три года Игорь и Оксана находились в гражданском браке, а в августе 2014 года пара официально зарегистрировала отношения. 17 февраля 2017 года в семье музыканта произошло важное событие — Оксана Устинова родила сына, которого назвали Лукой.
В 2019 году артист рассказал еще об одном своем ребенке. Выяснилось, что у музыканта есть дочь Софья, которая появилась на свет в 1999 году от первой жены. О первом браке Бурнышева известно крайне мало, так как эти отношения относятся к периоду его жизни до широкой известности, поэтому подробности музыкант практически никогда не раскрывал.
Игорь Бурнышев сегодняВ настоящее время Burito продолжают активно гастролировать по стране и выпускать новые композиции. Осенью 2025 года коллектив анонсировал работу над новым музыкальным релизом. На официальных площадках группы также появилось расписание концертов, охватившее города юга России, Урала, Сибири и две столицы.
Кроме того, артист продолжает участвовать в телевизионных проектах. Осенью на Первом канале стартовал новый сезон шоу «Две звезды», в котором соревновались семейные дуэты. Одним из участников проекта стал Игорь Бурнышев, выступавший вместе со своей супругой Оксаной Устиновой.