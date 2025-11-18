Ровные отношения с Аллой Пугачевой, парик и вставные зубы: как сейчас живет звезда «Самоцветов» Елена Преснякова?
Елена Преснякова — легенда советской и российской эстрады, чья биография стала отражением целой эпохи. 19 ноября артистка отмечает свой 79-й день рождения. Её путь на большую сцену, уникальный творческий союз с мужем Владимиром Пресняковым-старшим и испытание славой — всё это составляет историю не только одной семьи, но и частичку истории отечественной музыки. О том, как сложилась судьба певицы, о перипетиях её личной жизни и о том, как сегодня выстраиваются отношения с родными, сбежавшими за границу, — в материале «Радио 1».
Творческий путь: от гимнастки до звезды «Самоцветов»Елена Преснякова появилась на свет 19 ноября 1946 года в городе Свердловск. В детстве Елена была настоящей «пацанкой» и серьезно увлекалась художественной гимнастикой, добившись звания мастера спорта уже в 14 лет. Однако карьера спортсменки не сложилась из-за серьезной травмы колена, полученной во время тренировки.
Оставив спорт, Елена сделала акцент на музыке и стала солисткой эстрадного ансамбля Свердловской филармонии. Руководителем коллектива тогда являлся Владимир Пресняков-старший. Вскоре он стал ее мужем. Путь к всесоюзной славе начался для Елены и Владимира непросто. Они успели поработать в коллективе певицы Гюлли Чохели и молдавском ВИА «Норок», чей хит «О чём плачут гитары» был очень популярен. Однако в 1973 году группу «Норок» распустили по указанию Министерства культуры за «поклонение западной культуре». После этого Пресняковы оказались в опале, и их новый коллектив «О чём поют гитары» также был расформирован после разгромной статьи в газете «Правда».
Спасением для семьи стало приглашение от основателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова. С 1975 года Елена Преснякова стала солисткой этого прославленного ансамбля. В её исполнении прозвучали хиты «Всё, что в жизни есть у меня», «Мой адрес — Советский Союз» и «Не повторяется такое никогда». Елена была настоящей жемчужиной коллектива, а ее спортивное прошлое позволяло ей украшать выступления акробатическими номерами, вроде сальто или шпагата.
Личная жизнь Елены Пресняковой: одна любовь, испытания и потеряЕлена Преснякова утверждает, что за всю жизнь у нее был только один мужчина — ее супруг Владимир Пресняков-старший. Они познакомились в довольно юном возрасте, а в ноябре 1967 года поженились. 29 марта 1968 года у пары родился сын Владимир, который продолжил музыкальную династию.
В программе «Судьба человека» супруги рассказали о тяжелом эпизоде своей молодости. В 19 лет Елена забеременела, но пара еще не была расписана. Владимир уехал в другой город для работы в новом ансамбле, и Елена, не выдержав разлуки, решилась на аборт. Впоследствии они оба глубоко сожалели об этом поступке.
На протяжении всего брака Владимира Преснякова-старшего неоднократно обвиняли в изменах. По слухам, у него были романы с молодыми певицами и журналистками. Сама Елена научилась относиться к таким сплетням спокойно, предпочитая не обращать на них внимания и сохранять семью.
Парик и вставные зубыНа протяжении многих лет ухоженные светлые локоны стали неотъемлемой частью сценического образа артистки. Однако такой причёски у певицы не было в начале карьеры — тогда она носила тёмные волосы средней длины, от природы не отличавшиеся особой густотой. В погоне за модой Елена активно пользовалась средствами для укладки и делала химическую завивку. Агрессивные составы, распространённые в то время, часто вредили волосам, и многим женщинам, включая Преснякову, в итоге пришлось сменить натуральные волосы на парик. Сама певица открыто говорит, что носит его уже давно, ведь с годами проблемы с волосами лишь усугубились.
Ещё одной заметной деталью её нынешнего имиджа стали новые зубы. Поклонники заметили изменения в улыбке артистки около трёх лет назад. Преснякова не стала скрывать этого и подтвердила, что действительно обратилась к специалисту и обновила улыбку.
Елена Преснякова сейчас: здоровье, семья и сценаНесмотря на солидный возраст, Елена Преснякова полна энергии и продолжает выступать. Она никогда не делала пластических операций, объясняя свою сохранность любовью к долгому сну и позитивным характером. Однако годы берут свое: в октябре 2025 года стало известно, что певице предстоит операция по замене хрусталика глаза. Сама она относится к этому философски, отмечая, что любая процедура нужна, «лишь бы доработать».
Елена Преснякова поддерживает ровные отношения с Аллой Пугачевой, с которой они связаны через общих внуков. Что касается Никиты Преснякова, уехавшего в США, то бабушка говорит, что у него «все нормально», он работает и даже исполняет песни из репертуара «Самоцветов», но возвращаться в Россию пока не планирует. Елена скучает по внуку и сама бы с радостью навестила его, но столкнулась с проблемами при получении американской визы.