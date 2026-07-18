18 июля 2026, 17:15

Василий Ливанов (Фото: скриншот д/ф «Три кита Василия Ливанова» Первый канал)

Народному артисту РСФСР, актёру, режиссёру и мультипликатору Василию Ливанову 19 июля исполняется 91 год. Этот легендарный артист, известный зрителям по роли Шерлока Холмса в культовом телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также голосу Карлсона, Крокодила Гены и Удава из «38 попугаев», прошёл долгий путь до статуса признанного мастера с мировым именем. Однако его жизнь за экраном всегда была далека от идеала: за фасадом интеллигентного аристократа скрывались семейные трагедии, скандалы и борьба с зависимостями. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Василия Ливанова Роковые женщины и потерянные дети Скандалы и цена алкоголя Как сейчас живет Ливанов



Биография Василия Ливанова

Василий Ливанов (Фото: скриншот д/ф «Три кита Василия Ливанова» Первый канал)

«Если бы папа видел русского Шерлока, он был бы счастлив».

Роковые женщины и потерянные дети

Василий Ливанов и Елена Балабанова (Фото: скриншот д/ф «Три кита Василия Ливанова» Первый канал)

Скандалы и цена алкоголя

Василий Ливанов и Игорь Масленников (Фото: скриншот д/ф «Три кита Василия Ливанова» Первый канал)

Как сейчас живет Ливанов

Василий Ливанов (Фото: скриншот д/ф «Три кита Василия Ливанова» Первый канал)

«Живи вместе со временем, не спеши — беду нагонишь, и не отставай — беда нагонит».