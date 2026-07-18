Рукоприкладство в семье, сын, осужденный за убийство, и орден от британской королевы: где сейчас русский Шерлок Холмс Василий Ливанов?
Народному артисту РСФСР, актёру, режиссёру и мультипликатору Василию Ливанову 19 июля исполняется 91 год. Этот легендарный артист, известный зрителям по роли Шерлока Холмса в культовом телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также голосу Карлсона, Крокодила Гены и Удава из «38 попугаев», прошёл долгий путь до статуса признанного мастера с мировым именем. Однако его жизнь за экраном всегда была далека от идеала: за фасадом интеллигентного аристократа скрывались семейные трагедии, скандалы и борьба с зависимостями. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Василия ЛивановаВасилий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве, в семье, где искусство было воздухом. Его отец, Борис Ливанов, — легенда МХАТа, народный артист СССР, а дед — известный актёр Николай Извольский. Дом на Арбате посещали Борис Пастернак, Александр Довженко, Василий Качалов, и мальчик с детства впитывал эту творческую атмосферу. Однако, как это ни парадоксально, отец был категорически против актёрской карьеры сына, боясь, что у того не хватит таланта. Не послушав родителей, Ливанов поступил в Щукинское училище, где оставалось одно свободное место. Узнав об этом, Борис Ливанов потребовал устроить сыну прослушивание у друга — худрука театра Вахтангова, рассчитывая, что провал станет поводом для отчисления. Однако прослушивание показало, что у юноши есть задатки настоящего таланта.
В кино Ливанов попал в 1959 году, сыграв геолога Андрея в фильме Михаила Калатозова «Неотправленное письмо». Съёмки оказались невероятно тяжёлыми: озвучивание зимних сцен проходило на 40-градусном морозе, актёры перекрикивали ветер, и Ливанов сорвал голос. Эта хрипотца, которую он поначалу считал трагедией, стала его «фирменной» визитной карточкой и открыла дорогу в мир озвучивания сотен мультфильмов. Его голосом говорят Карлсон, Крокодил Гена и Удав в «38 попугаях». На его счету более 40 ролей в кино и около 300 озвученных анимационных персонажей.
Мировая слава настигла его с образом Шерлока Холмса. Режиссёр Игорь Масленников, увидев Ливанова в «Ярославне, королеве Франции», утвердил его на главную роль. За восемь лет было снято пять фильмов, ставших классикой. В 2006 году британская королева наградила актёра почётным званием «Командор Ордена Британской империи». Как выразилась дочь Конан Дойля:
«Если бы папа видел русского Шерлока, он был бы счастлив».
Роковые женщины и потерянные детиЛичная жизнь Ливанова — череда взлётов и падений. Его первой женой стала Алина Энгельгардт, дочь академика, в которую он был влюблён ещё со школы. Она была старше на два года, её выдали замуж за другого, но в 1959 году судьба свела их вновь, она ушла от мужа с двумя детьми к Ливанову. Однако брак, продлившийся до 1970 года, разрушила алкогольная зависимость актёра. По словам Алины, Ливанов злоупотреблял спиртным и поднимал на неё руку. Однажды он избил её сына Митю, когда тот попытался заступиться за мать. Сам актёр утверждал, что они просто «не сошлись характерами». После развода бывшая жена запретила их общей дочери Анастасии общаться с отцом.
Второй брак с художницей-мультипликатором Еленой Балабановой, с которой он обвенчался только через 25 лет совместной жизни, принёс ему двоих сыновей — Бориса и Николая. Но именно старший сын, Борис, стал источником главной трагедии семьи. Не найдя себя в профессии и страдая от недостатка внимания, Борис женился на девушке, которую родители не одобряли.
У них родилась глухая дочь Ева. Жена Бориса, Екатерина, пристрастилась к алкоголю, и в канун Нового 2009 года в ходе пьяной ссоры Борис убил человека. Сам он утверждал, что ничего не помнит. Борис провёл в тюрьме несколько лет, а Василий Ливанов с женой забрали внучку, чтобы та не жила с пьющей матерью.
Борис вышел на свободу по УДО в 2014 году и присоединился к воспитанию дочери. Сейчас внучка Ливанова делает карьеру в кино. В 15 лет она дебютировала в эпизоде фильма дедушки «Медный всадник России».
Скандалы и цена алкоголяГромче всего в карьере Ливанова звучал скандал с режиссёром Игорем Масленниковым. Несмотря на общий триумф, актёр и режиссёр разошлись во взглядах. Ливанов резко критиковал Масленникова, называя его бездарным, а успех приписывал себе, оператору и Виталию Соломину. Масленников, в свою очередь, говорил, что актёра подвела алкогольная зависимость, из-за которой тот срывал графики съёмок. Эта обида длилась десятилетиями.
Также проблемным проектом стал Театр «Детектив», созданный Ливановым в 1988 году. В 1992 году Центральный дом офицеров МВД расторг с театром контракт, обвинив худрука в срыве работы из-за проблем с алкоголем: актёр в это время лечился в клинике неврозов.
Как сейчас живет ЛивановСегодня Василий Ливанов живёт в Москве с женой Еленой. В последние годы здоровье артиста вызывает серьёзные опасения. Он перенёс несколько инсультов, у него диагностировано поражение сосудов головного мозга и анемия. В феврале 2025 года его госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инсульт, врачи удалили опасный тромб. Супруга актёра опровергала слухи о критическом состоянии, называя его «относительно хорошим», а также негативно высказывалась о новостях о деменции, заявляя, что с памятью у мужа всё в порядке.
Однако бывшая невестка Екатерина утверждает обратное: по её словам, актёр страдает провалами в памяти, «не помнит недавних событий», почти всё время сидит дома у телевизора и не выходит на улицу.
Сам же Василий Борисович в редком интервью ТАСС к своему 90-летнему юбилею заявил, что его главные правила жизни — «стараться жить по заповедям Христа» и не делить время на лучшее и худшее. На вопрос о советах двадцатилетнему себе он остроумно ответил: «Я не идиот, чтобы писать себе письма!».
Он также поделился наставлением, которое запомнил с молодых лет:
«Живи вместе со временем, не спеши — беду нагонишь, и не отставай — беда нагонит».