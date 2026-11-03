«Рвотные позывы и кровь изо рта»: Андрей Малахов раскрыл, кто виновен в смерти Сергея Соседова. Связь с Пугачевой до гибели и таинственный звонок
Гибель музыкального критика Сергея Соседова 23 сентября 2026 года в якутском Нерюнгри официально признана трагическим несчастным случаем, но коллеги и друзья телеведущего отказываются верить в роковое падение с лестницы. Продюсер Леонид Дзюник заявляет об угрозах, поступавших журналисту перед смертью, а в местной больнице до сих пор не отдают родственникам его личные вещи после таинственного звонка. Почему друг «Акулы пера» считает, что легендарного «Правдоруба» намеренно вывезли из Москвы, чтобы он не вернулся живым, читайте в материале «Радио 1».
Роковая командировка на Дальний ВостокВ сентябре 58-летний Сергей Соседов отправился в якутский город Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Утром 23 сентября журналист вышел из номера и направился на завтрак, но на лестничном пролёте гостиницы произошёл трагический инцидент: критик упал, сильно ударился головой и был экстренно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — патологоанатомы зафиксировали перелом основания черепа.Официальная версия следствия гласит, что это был несчастный случай, однако в шоу-бизнесе тут же поползли слухи о криминальном характере смерти. Коллеги Соседова обратили внимание на странные нестыковки в показаниях очевидцев и медиков, что побудило Андрея Малахова начать собственное журналистское расследование в эфире канала «Россия».
«Кровь шла изо рта»: версия медсестрыВ программе «Малахов» удалось связаться с медсестрой из клиники, куда доставили шоумена, Еленой Базыль. Женщина призналась, что не дежурила в ту роковую смену, но со слов коллег знает, в каком состоянии поступил именитый пациент.
«У него была сильно разбита голова. Кровь изо рта шла, можно сказать, он даже хрипел. Дорога к нам была тяжёлая, из Благовещенска своим ходом добирались. Кто знает, как повели его сосуды в этой ситуации», — поделилась медик.По её словам, транспортировка из Благовещенска заняла около 14 часов, что само по себе стало колоссальной нагрузкой для организма 58-летнего мужчины, который до этого несколько часов провёл в сидячем положении в машине.
Противоречия друга: «Крови не было»Слова медицинского работника категорически опровергает Виктор Беззубов — организатор конкурса и близкий друг Соседова, который последним видел журналиста живым и лично сопровождал того в больницу.
«Я нёс на руках Сергея Васильевича на носилках в скорую. Крови не было, да, было тяжёлое дыхание, оно прерывалось, были рвотные позывы. Но крови не было», — заявил Беззубов.Именно Виктор после трагедии зашёл в гостиничный номер приятеля, собрал его одежду и личные вещи, которые впоследствии передал семье на похоронах в Москве. Однако, как выяснилось, при госпитализации у Соседова остались при себе банковские карты, мобильный телефон и другие важные предметы, которые до сих пор хранятся в сейфе больницы в Нерюнгри.
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Таинственный звонок и заблокированное наследствоВ конце октября племянник критика Олег Казанцев прилетел в Якутию, чтобы забрать оставшиеся вещи дяди. Поначалу медики были готовы выдать имущество родственнику, но ситуация резко изменилась после одного телефонного звонка. Как сообщили в эфире программы «Малахов», «откуда-то поступил звонок», после которого персонал больницы внезапно потребовал от Олега документально доказать родство с умершим. Поскольку оперативно предоставить такие бумаги Казанцев не смог, в выдаче вещей ему было отказано. До сих пор телефон и карты Соседова остаются в якутской клинике, что вызывает массу вопросов у следователей и журналистов.
Угрозы из-за Пугачёвой и теория заказного убийстваПродюсер Леонид Дзюник, лично знавший Соседова, уверен, что гибель критика не была случайной. По его словам, за год до трагедии он сам получал угрозы, и Сергей Васильевич также жаловался на звонки от неизвестных, требовавших от него «замолчать».
«Но он не молчал, а говорил об уехавших и обо всем остальном. Что-то было сделано такое, чтобы Сергей обратно в Москву не вернулся. Это было специально подстроено — необходимо было вывезти его за пределы, чтобы скрыть всё», — убеждённо заявил Дзюник в эфире.
По мнению продюсера, мотивом для расправы могли стать резкие и бескомпромиссные высказывания Соседова в адрес Аллы Пугачёвой и других звёзд эстрады, покинувших страну. Подруга Сергея Васильевича Соседова, продюсер Олеся Сазыкина, также подтвердила, что после одного из интервью «правдорубу» начались угрозы от уехавших звёзд.
«Он был борцом за справедливость, патриотом России. Каждый день были угрозы», — сказала пиар-директор.Дзюник не исключает, что критика намеренно выманили в отдалённый регион, где инсценировали несчастный случай на лестнице, чтобы навсегда заставить его замолчать. Пока уголовное дело по факту гибели не возбуждено, но расследование Андрея Малахова продолжает вскрывать всё новые пугающие детали этой запутанной истории.