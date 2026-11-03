03 ноября 2026, 16:00

Сергей Cоседов (Фото: Инстаграм* @sosedov.official)

Гибель музыкального критика Сергея Соседова 23 сентября 2026 года в якутском Нерюнгри официально признана трагическим несчастным случаем, но коллеги и друзья телеведущего отказываются верить в роковое падение с лестницы. Продюсер Леонид Дзюник заявляет об угрозах, поступавших журналисту перед смертью, а в местной больнице до сих пор не отдают родственникам его личные вещи после таинственного звонка. Почему друг «Акулы пера» считает, что легендарного «Правдоруба» намеренно вывезли из Москвы, чтобы он не вернулся живым, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Роковая командировка на Дальний Восток «Кровь шла изо рта»: версия медсестры Противоречия друга: «Крови не было» Таинственный звонок и заблокированное наследство Угрозы из-за Пугачёвой и теория заказного убийства

Роковая командировка на Дальний Восток



Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Кровь шла изо рта»: версия медсестры

«У него была сильно разбита голова. Кровь изо рта шла, можно сказать, он даже хрипел. Дорога к нам была тяжёлая, из Благовещенска своим ходом добирались. Кто знает, как повели его сосуды в этой ситуации», — поделилась медик.

Противоречия друга: «Крови не было»

«Я нёс на руках Сергея Васильевича на носилках в скорую. Крови не было, да, было тяжёлое дыхание, оно прерывалось, были рвотные позывы. Но крови не было», — заявил Беззубов.

Предательство отца, развод и второй шанс в 45 лет: непростая судьба наследницы легендарной актрисы Веры Глаголевой Анны Нахапетовой

Таинственный звонок и заблокированное наследство



Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Угрозы из-за Пугачёвой и теория заказного убийства

«Но он не молчал, а говорил об уехавших и обо всем остальном. Что-то было сделано такое, чтобы Сергей обратно в Москву не вернулся. Это было специально подстроено — необходимо было вывезти его за пределы, чтобы скрыть всё», — убеждённо заявил Дзюник в эфире.

«Он был борцом за справедливость, патриотом России. Каждый день были угрозы», — сказала пиар-директор.