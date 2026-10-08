«С этим парнем я буду сегодня целоваться»: жила с пьяницей и тунеядцем, терпела измены и мечтала об «алых парусах». Откровения Ларисы Рубальской

08 октября 2026, 16:13

Лариса Рубальская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«Напрасные слова», «Угонщица», «Свет в твоём окне» — эти строки на слуху у миллионов. А за ними — судьба женщины, которая всю жизнь хотела детей, но так и не стала мамой. К своему призванию Лариса Рубальская пришла далеко не сразу: много лет она работала переводчиком с японского, пока после 40 лет не занялась поэзией. Пережила неудачный брак и безнадёжную любовь. Однако настоящее счастье автор песен всё же нашла с человеком, которого поначалу не восприняла всерьёз. Сейчас народной артистке 81 год. Как складывалась судьба поэтессы — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Вместо уроков – книги и стихи Раниие годы и признание Испытание чувством: цена иллюзий Шокирующее признание Рубальской Любовь, начавшаяся с разочарования

Вместо уроков – книги и стихи

Раниие годы и признание



Лариса Рубальская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Испытание чувством: цена иллюзий

«Было мне 19 лет, был у меня жених, я обещала хранить верность, но очень быстро про обещание своё забыла. Годы идут, мне уже скоро 20, стоит мне его ждать? Вдруг вижу существо в сером пиджаке с телефоном в руках. Я другим машинисткам говорю: «Вот с этим парнем я буду сегодня целоваться». И так началась идиотская история», — цитирует звезду «СтарХит».



Лариса Рубальская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«Мне пришлось сказать маме и отцу, что у меня с ним «дело было», — приводит слова поэтессы издание.

«Он развёлся, мы поженились», — рассказала телеведущая в программе «Секрет на миллион».

«Жили очень плохо. Он был тунеядец, пьяница, денег не было», — призналась стихотворница в беседе.

«Я собрала все вещи и ушла. Он так страдал по мне. Дура я, конечно, была. А любви… Ну, физическое влечение было. Я думаю, что его давно на свете нет», — откровенничала Рубальская.

Шокирующее признание Рубальской

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«В один день я пришла к нему с ножом — думала, он с ней. Я хотела убить кого-нибудь. Расковыряла ножом дверной замок, влетела. А он там один. Тогда он мне сказал, что не хочет больше меня видеть», — поделилась автор песен с Борисом Корчевниковым.

Любовь, начавшаяся с разочарования



Лариса Рубальская (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«У меня же тоже было представление о моем герое. Во-первых, он должен был быть из мира искусства. Я ещё не была сама в этом мире, но мне хотелось, чтобы он был режиссёр, поэт, что-нибудь такое. Не исполнитель, а создатель. А тут стоматолога привели... Но потом оказалось, что кличка у зубного доктора — «Мейерхольд». И он всё знает о театре. И так потихонечку я попала к нему в плен», — цитирует сочинительницу «РБК».