«С этим парнем я буду сегодня целоваться»: жила с пьяницей и тунеядцем, терпела измены и мечтала об «алых парусах». Откровения Ларисы Рубальской
«Напрасные слова», «Угонщица», «Свет в твоём окне» — эти строки на слуху у миллионов. А за ними — судьба женщины, которая всю жизнь хотела детей, но так и не стала мамой. К своему призванию Лариса Рубальская пришла далеко не сразу: много лет она работала переводчиком с японского, пока после 40 лет не занялась поэзией. Пережила неудачный брак и безнадёжную любовь. Однако настоящее счастье автор песен всё же нашла с человеком, которого поначалу не восприняла всерьёз. Сейчас народной артистке 81 год. Как складывалась судьба поэтессы — читайте в материале «Радио 1».
Вместо уроков – книги и стихиЛариса Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве. Детство прошло в деревянном трёхэтажном доме в Грохольском переулке. Жили скромно. По её словам, в школе она училась плохо. Ежедневная зубрёжка и выполнение домашних заданий казались невыносимо скучными, поэтому и успеваемость оставляла желать лучшего. Львиную долю свободного времени девочка посвящала чтению. Стихосложение было её забавой с малых лет: написанные строчки она тут же накладывала на музыку популярных песен. Первые поэтические опыты будущая звезда с гордостью читала со сцены на школьных вечерах и различных творческих конкурсах.
Раниие годы и признаниеЛариса окончила Московский педагогический институт по специальности «преподаватель русского языка и литературы», а затем получила диплом переводчика с японского. Много лет работала в качестве референта в московских представительствах японской телекомпании NTV и газеты «Асахи».
Тем не менее все попытки жить «как все» не могли заглушить истинное призвание Рубальской. Лишь перешагнув 40-летний рубеж, Лариса окончательно осознала, что её главное предназначение — поэзия. С этого момента талант поэтессы начал стремительно раскрываться: за годы творчества из-под пера сочинительницы вышло более 600 стихотворений, значительная часть которых превратилась в золотые хиты российской эстрады.
Испытание чувством: цена иллюзийГлавными источниками душевных терзаний для Рубальской всегда оставались мужчины. Любовные разочарования пришли к ней рано — ещё в юности. С самого детства заслуженный деятель искусств РФ была увлечённой и начитанной девочкой: Лариса буквально «проглатывала» книги одну за другой и, вдохновлённая романтическими образами, мечтала о собственных «алых парусах». Любовь, которой поэт-песенник посвящала свои самые проникновенные строки, в реальной жизни оказалась к ней сурова.
Первый раз сочинительница вышла замуж совсем молодой, когда работала машинисткой в газете «Смена». Однажды, увидев на лестнице незнакомца в строгом сером пиджаке, она влюбилась с первого взгляда.
«Было мне 19 лет, был у меня жених, я обещала хранить верность, но очень быстро про обещание своё забыла. Годы идут, мне уже скоро 20, стоит мне его ждать? Вдруг вижу существо в сером пиджаке с телефоном в руках. Я другим машинисткам говорю: «Вот с этим парнем я буду сегодня целоваться». И так началась идиотская история», — цитирует звезду «СтарХит».Их роман развивался стремительно, но вскоре выяснилось, что возлюбленный скрывал от неё наличие законной жены и ребёнка. Оправившись от потрясения, она призналась во всём родителям.
«Мне пришлось сказать маме и отцу, что у меня с ним «дело было», — приводит слова поэтессы издание.Ради неё мужчина расторг первый брак.
«Он развёлся, мы поженились», — рассказала телеведущая в программе «Секрет на миллион».Однако совместная жизнь обернулась новым разочарованием.
«Жили очень плохо. Он был тунеядец, пьяница, денег не было», — призналась стихотворница в беседе.Несмотря на трудности, прожили супруги четыре года. Развязка наступила, когда Лариса узнала, что муж тайком навещает бывшую жену и она ждёт от него второго ребёнка. Несмотря на его отчаянные угрозы покончить с собой, Лариса нашла в себе силы поставить точку, навсегда закрыв эту болезненную главу своей жизни.
«Я собрала все вещи и ушла. Он так страдал по мне. Дура я, конечно, была. А любви… Ну, физическое влечение было. Я думаю, что его давно на свете нет», — откровенничала Рубальская.
Шокирующее признание РубальскойТо, что она пережила в юности, оставило на сердце глубокие, болезненные шрамы. Едва залечив душевные раны после неудачного брака, молодая женщина вновь наступила на те же грабли. Лариса влюбилась в мужчину, который даже не пытался скрывать, что до сих пор до безумия любит свою бывшую жену.
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Их встречи превратились в настоящую пытку: он приходил на свидания, и все его разговоры сводились к другой женщине, той, что занимала все его мысли. Рубальская страдала, теряла голову и совершала отчаянные, безрассудные поступки.
«В один день я пришла к нему с ножом — думала, он с ней. Я хотела убить кого-нибудь. Расковыряла ножом дверной замок, влетела. А он там один. Тогда он мне сказал, что не хочет больше меня видеть», — поделилась автор песен с Борисом Корчевниковым.
Любовь, начавшаяся с разочарованияВ 30 с небольшим лет друзья познакомили Ларису со стоматологом Давидом Розенблатом. Поначалу этот мужчина не произвёл на молодую женщину особого впечатления.
«У меня же тоже было представление о моем герое. Во-первых, он должен был быть из мира искусства. Я ещё не была сама в этом мире, но мне хотелось, чтобы он был режиссёр, поэт, что-нибудь такое. Не исполнитель, а создатель. А тут стоматолога привели... Но потом оказалось, что кличка у зубного доктора — «Мейерхольд». И он всё знает о театре. И так потихонечку я попала к нему в плен», — цитирует сочинительницу «РБК».Спустя всего несколько месяцев они сыграли свадьбу. Вместе они прожили в мире и согласии больше 30 лет. В 2009 году мужа не стало. Общих детей у пары не появилось. У Давида осталась лишь наследница от первого брака. А дочь для Рубальской заменила её племянница Светлана. Когда родственница повзрослела и сама стала матерью, Лариса Алексеевна с головой ушла в заботу о детях Светланы. Для них она — самая любимая «бабушка».