Жизнь с матерью в 44 года и слухи об ориентации: что скрывает вечный холостяк Борис Корчевников и почему на самом деле до сих пор не женился
В детстве он остался без отца, в 24 сыграл 15-летнего кадета, а позже возглавил главный православный телеканал страны. Он всегда подкупал интеллигентной манерой говорить: не давил на гостей, а слушал так, что в его студии плакали и признавались в том, о чём молчали годами. Но за этой чуткостью скрывалась собственная борьба: тяжёлое испытание в 33 года и ежедневное преодоление. Со временем зрители заметили, как изменились его голос и внешность, — и тут же поползли мрачные слухи. Что известно о карьере Бориса Корчевникова, его неудачах в личной жизни, непростых отношениях с отцом и серьезных проблемах со здоровьем, читайте в материале «Радио 1».
Между МХАТом и МГУ: путь к «Кадетству»Борис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. Его родители были хорошо известны в театральных кругах, но полноценной семьи у мальчика не было. Мать, заслуженный работник культуры Ирина Леонидовна Корчевникова, прошла путь от помощника Олега Ефремова и замдиректора МХАТ имени Чехова до руководителя музея МХАТ и Театра кукол имени Образцова. Она воспитывала сына одна, став для него безусловным авторитетом и главным человеком в жизни.
Детство Бориса прошло за кулисами: среди декораций, репетиций и великих актёров. Никто тогда и представить не мог, что этот мальчик однажды сам станет звездой экрана. Отец, Вячеслав Евгеньевич Орлов, более 30 лет руководил Театром имени Пушкина, но ушёл из семьи ещё до рождения сына. Папы рядом не было — и эта пустота преследовала Бориса годами. Он сам признавался: порой казалось, что в этом есть и его вина.
«Моя мама говорила мне беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: «Папа ушёл, потому что ты плохо себя вёл», — поделился собственной историей телеведущий в своей программе «Судьба человека».Первая встреча с родителем состоялась лишь в 13 лет, когда подросток сам пришёл к нему в театр. Отношения не сложились — тепла между ними так и не возникло. Вячеслав Орлов держался на расстоянии: влиятельный, замкнутый мужчина много лет боролся с зависимостью от алкоголя.
«Он ходил и смотрел на меня издалека годами. Лет десять, наверное. Бог его знает. Мужчины, которые когда-то отказались от своих детей... что у них там внутри — на сердце и на душе», — вздыхая, проговорил Корчевников.В 1998 году, сразу после школы, перед Борисом встал серьёзный выбор. Юноша подал документы в два престижных вуза — Школу-студию МХАТ и на факультет журфака МГУ — и успешно прошёл в оба. Совмещать учёбу было невозможно, и он сделал ставку на журналистику. Университет он окончил в 2003 году. Ещё будучи студентом, с 2001 года, Борис начал карьеру на НТВ в качестве внештатного корреспондента. Он готовил репортажи для легендарных программ «Намедни», «Сегодня» и «Страна и мир».
Репутация серьёзного журналиста закрепилась за ним быстро. Параллельно в 2002–2003 годах молодой специалист снялся в эпизодических ролях в сериалах «Воровка-2», «Другая жизнь» и «Марш Турецкого-3». Но всерьёз к этому не относился — скорее, как к увлечению. Главным для него оставалась работа на ТВ.
Поворотным моментом стал 2006 год, когда на канале СТС объявили кастинг в сериал «Кадетство». Агент буквально настоял на том, чтобы Борис сходил на пробы. Продюсеры искали на роль подростков 15–16 лет актёров из числа молодых, перспективных, но малоузнаваемых лиц, а Корчевникову на тот момент уже исполнилось 24 года: за плечами был диплом МГУ и пять лет репортёрского стажа на четвёртой кнопке.
Однако миловидная, мальчишеская внешность журналиста и типаж «идеального честного парня» позволили ему обойти сотни конкурентов. Он был утверждён на роль Ильи Синицына. Ради съёмок пришлось взять длительный отпуск на НТВ и переехать в Тверь. Съёмочный день длился по 12 часов, и Борис позже признавался, что поначалу чувствовал себя зажатым рядом с молодыми коллегами, которые держались куда увереннее.
Шоумен с канала «Спас»: цена успехаУспех сериала «Кадетство» обрушил на Корчевникова шквал зрительской любви, но сам он довольно быстро охладел к актёрской профессии. После громкой роли Борис появился на экранах лишь эпизодически: в 2008 году в новогодней комедии «Тариф «Новогодний» и сериале «Десантный батя», а в 2009 году — в драме «Чёрный баран».
Вскоре он осознал, что актёрство требует постоянной эмоциональной отдачи, а взамен рискуешь застрять в одном образе и наскучить даже самому себе. Его тянуло к реальной, острой журналистике. Примерно с 2009 года он перестал принимать предложения о съёмках и полностью сосредоточился на телевидении.
Сначала он запустил авторский документальный проект «Хочу верить!», а затем перешёл к формату больших интервью. В 2013 году Корчевников стал ведущим ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Образ тихого интеллигентного юноши сменился ролью ведущего, погружённого в жёсткие телевизионные разборки, семейные драмы и тайны шоу-бизнеса. Именно в этот период напряжённой работы начали сказываться первые серьёзные проблемы со здоровьем, кульминацией которых стала операция по удалению опухоли мозга в 2015 году и последующие осложнения со слухом. В 2017 году «Кадет» уступил кресло ведущего «Прямого эфира» Андрею Малахову и запустил свой главный и самый искренний проект — «Судьба человека» (позже превратившийся в «Жизнь и судьба»). Именно здесь мягкий, эмпатичный и почти исповедальный стиль пропагандиста раскрылся в полной мере: гости плакали в его студии, доверяя хозяину эфира то, о чём молчали годами. В мае 2017 года Борис неожиданно для многих возглавил телеканал «Спас», став его генеральным директором и продюсером. Со стороны этот шаг казался странным, но для самого Корчевникова он был абсолютно логичным.
Под руководством телеведущего канал прошёл масштабную перезагрузку: стал современным, значительно поднял рейтинги и вышел на качественно новый уровень. Так Борис окончательно утвердился в статусе глубоко верующего человека и одного из тех, к чьему мнению прислушиваются православные. Однако поздние успехи впечатляют не только масштабом. Поражает другое: то, какой ценой ему всё это доставалось.
Испытание тишиной: цена каждого словаЗдоровье Бориса Корчевникова было подорвано ещё в самом начале жизненного пути. В младенчестве, по его словам, он перенёс тяжелейшую форму менингита, которая дала серьёзное осложнение: уже к трём годам мальчик полностью оглох на одно ухо. Эту тайну он хранил долгие годы, молча преодолевая съёмочные будни и первые репортёрские годы на НТВ. Окружающие даже не подозревали, что шоумен живёт в мире, где звук приглушён.
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В 2015 году, на пике работы в изматывающем ток-шоу «Прямой эфир», его начали мучить нестерпимые головные боли, в результате чего резко ухудшилось самочувствие. Обследование выявило доброкачественную опухоль головного мозга. Корчевникову было всего 33 года. Ситуация усугублялась тем, что новообразование располагалось в крайне опасной зоне — прямо у слухового нерва его единственного слышащего уха. Времени на раздумья не оставалось.
Борис прошёл через сложнейшую операцию — трепанацию черепа. Реабилитация давалась невероятно тяжело. После вмешательства он надолго лишился способности передвигаться самостоятельно, и это ощущение беспомощности было невыносимым. Чтобы предотвратить осложнения, врачи назначили подопечному мощный курс гормональной терапии. Зрители быстро заметили перемены: всегда подтянутый ведущий резко набрал вес, что породило мрачные слухи о рецидиве болезни. Актёру пришлось публично объяснять, что это следствие приёма гормонов. Со временем он смог сбросить лишние килограммы. Однако чуда не произошло. Операция нанесла серьёзный урон слуховому нерву, и надежды на восстановление не оправдались. Работать в студии «Судьбы человека» становилось всё сложнее — он попросту перестал слышать ответы своих гостей. Коллеги замечали: чтобы понять собеседника, ему приходится всматриваться в его лицо.
«Различает звуки Корчевников действительно плохо, этого он и сам не скрывает. Общаться с гостями ему помогает способность читать по губам. Этот навык Борис развил мастерски. Не обходится, конечно, и без современных технических средств», — цитирует Виталия Гогунского «ЭГ».Чтобы продолжать работу, была выстроена целая система поддержки: редакторы в реальном времени транслируют речь гостей в текст через специальное приложение для слабослышащих, выводя субтитры на экран планшета, а сам Борис использует мощный слуховой аппарат. Опорой в этой борьбе для него стала глубокая вера. Корчевников молится каждый день, находя в своих испытаниях не наказание, а особый промысел Божий.
«Я практически каждый день прошу Бога об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно», — поведал ведущий в шоу «Не Пруст».
Между слухами и верой: загадка личной жизниЧеловеку, который борется с тяжёлой болезнью и прогрессирующей потерей слуха, жизненно необходима постоянная поддержка. Для Бориса этой опорой стала мама. Но были в его жизни и другие чувства. Сначала молодой человек встречался с однокурсницей и моделью Анной Одеговой — та позже рассказывала о сложных отношениях с его родительницей. А первый серьёзный роман случился у наследника Ирины Леонидовны Корчевниковой с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Они познакомились в храме. В основу этих отношений легли традиционные православные устои. Борис и Анна-Сесиль были вместе восемь лет.
«Не сложилось. Значит, просто прописан другой сценарий. Этот человек сделал очень много, чтобы приблизить меня к Богу. Она мне задала планку», — делился Борис.После расставания с ней личная жизнь ведущего будто остановилась. На первый план вышли работа и ежедневная борьба за здоровье, а главным человеком в его жизни снова оказалась мама. Борис открыто говорит, что хочет семью и детей. Но тут же делает важную оговорку: его жизненный уклад слишком специфичен. Близкие и наблюдатели давно отмечают: сильная и властная мать, воспитывавшая сына в одиночку, привыкла контролировать каждый его шаг. Бывшая возлюбленная Корчевникова публично заявляла, что их отношения распались из-за вмешательства и ревности его матери. Девушка заявляла в беседе с «kp.ru», что так происходит до сих пор.
«Она не даёт ему ни с кем встречаться даже сейчас», — приводит слова Одеговой «Рамблер».К 44 годам у него так и не появилось ни официального брака, ни детей. В мире шоу-бизнеса такое положение дел неизбежно порождает слухи о нетрадиционной ориентации**. Профессия диктует свои стереотипы: если успешный мужчина долго остаётся один, публика автоматически решает, что он что-то скрывает. Полная закрытость журналиста лишь подливает масла в огонь: «Главный по судьбам» принципиально не комментирует сплетни и не реагирует на информационные вбросы.
Однако те, кто любит теории заговора, тут же нашли объяснение: молчит — значит, согласен. Близкое окружение утверждает: Борис по-прежнему ищет спутницу жизни, но его критерии крайне высоки. Как и многие известные российские мужчины, обращающиеся к традиционным ценностям, Борис ищет женщину не по внешности или статусу, а по вере — ту, которая разделит его строгие духовные ориентиры и будет готова принять его непростой жизненный уклад.