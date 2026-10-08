Жизнь с матерью в 44 года и слухи об ориентации: что скрывает вечный холостяк Борис Корчевников и почему на самом деле до сих пор не женился

08 октября 2026, 12:24

Борис Корчевников (Фото: Инстаграм* @b.korchevnikov)

В детстве он остался без отца, в 24 сыграл 15-летнего кадета, а позже возглавил главный православный телеканал страны. Он всегда подкупал интеллигентной манерой говорить: не давил на гостей, а слушал так, что в его студии плакали и признавались в том, о чём молчали годами. Но за этой чуткостью скрывалась собственная борьба: тяжёлое испытание в 33 года и ежедневное преодоление. Со временем зрители заметили, как изменились его голос и внешность, — и тут же поползли мрачные слухи. Что известно о карьере Бориса Корчевникова, его неудачах в личной жизни, непростых отношениях с отцом и серьезных проблемах со здоровьем, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Между МХАТом и МГУ: путь к «Кадетству» Шоумен с канала «Спас»: цена успеха Испытание тишиной: цена каждого слова Между слухами и верой: загадка личной жизни

Между МХАТом и МГУ: путь к «Кадетству»

«Моя мама говорила мне беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: «Папа ушёл, потому что ты плохо себя вёл», — поделился собственной историей телеведущий в своей программе «Судьба человека».



Борис Корчевников (фото: кадр из фильма «Кадетство»)

«Он ходил и смотрел на меня издалека годами. Лет десять, наверное. Бог его знает. Мужчины, которые когда-то отказались от своих детей... что у них там внутри — на сердце и на душе», — вздыхая, проговорил Корчевников.

Шоумен с канала «Спас»: цена успеха



Борис Корчевников (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Испытание тишиной: цена каждого слова

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Борис Корчевников (Фото: Инстаграм* @b.korchevnikov)

«Различает звуки Корчевников действительно плохо, этого он и сам не скрывает. Общаться с гостями ему помогает способность читать по губам. Этот навык Борис развил мастерски. Не обходится, конечно, и без современных технических средств», — цитирует Виталия Гогунского «ЭГ».

«Я практически каждый день прошу Бога об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно», — поведал ведущий в шоу «Не Пруст».

Между слухами и верой: загадка личной жизни

«Не сложилось. Значит, просто прописан другой сценарий. Этот человек сделал очень много, чтобы приблизить меня к Богу. Она мне задала планку», — делился Борис.



Борис Корчевников (Фото: Инстаграм* @b.korchevnikov)

«Она не даёт ему ни с кем встречаться даже сейчас», — приводит слова Одеговой «Рамблер».



