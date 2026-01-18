«С каких пор ты стал сутенёром?»: скандальный разрыв с Айзеншписом и дело о похищении человека. Как сейчас живет Влад Сташевский?
Владу Сташевскому — певцу, имя которого в середине девяностых знала каждая школьница, а плакаты с его изображением украшали миллионы комнат, 19 января исполняется 52 года. Он стал воплощением мечты и примером того, как быстро шоу-бизнес создает кумиров из ниоткуда. Однако его карьера, вспыхнув ярким пламенем, столь же стремительно угасла, оставив за собой след из громких скандалов, болезненных утрат и нерешенных вопросов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Влада СташевскогоЕго путь к славе начался не в консерватории, а в столичном клубе «Мастер» и больше напоминал сценарий голливудской комедии, чем реальную жизнь. В июне 1993 года студент Владислав Твердохлебов (именно такова его настоящая фамилия) с друзьями отмечал сдачу сессии. Студент торгово-коммерческого колледжа, спортсмен, отлично окончивший музыкальную школу по классу фортепиано, он сел за рояль в вестибюле и запел.
В этот момент мимо проходил продюсер Юрий Айзеншпис. По одной из легенд, там же был и Бари Алибасов, и между продюсерами якобы возникло пари: сможет ли Айзеншпис сделать звезду из первого попавшегося человека. Им оказался Влад. Так или иначе, но Айзеншпис, по дошедшим до нас сведениям, оценил, как юноша поет «блатные» песни, и предложил сотрудничество.
Через неделю была записана первая песня — «Дороги, по которым мы идем» Владимира Матецкого, а уже 31 августа того же года на фестивале в Батуми публика впервые увидела Влада Сташевского. Айзеншпис вкладывал огромные ресурсы в певца, и уже в 1994-м мир получил альбом «Любовь здесь больше не живёт». К 1996 году хит «Позови меня в ночи» крутили по всем телеканалам, а сам Сташевский был признан «лучшим певцом года» и самым пиратируемым артистом.
Продюсер не просто создал продукт — он создал миф. Он придумал певцу звучный псевдоним сознательно лепил из скромного парня из Тирасполя образ неприступного секс-символа, романтического принца, чьи романы с Натальей Ветлицкой и другими красавицами тут же попадали в прессу.
«Он мне часто говорил, что не надо ходить с девушками и объявлять какую-то из них своей невестой. Иначе женская аудитория отвернётся», — вспоминал позднее сам артист в эфире ток-шоу «Судьба человека».
Личная жизнь артистаЛичная жизнь Сташевского всегда была на виду, но истинные её перипетии стали известны лишь годы спустя. Его первым серьёзным романом, подтверждённым им самим, были отношения с уже звездной Натальей Ветлицкой.
«Я был очарован этим образом певицы. У нас были теплые отношения», — рассказывал Влад.
Однако всё разбилось о «чистый бизнес»: конфликт директоров привел к тому, что они «крепко рассорились» и перестали общаться.
Но настоящим социальным лифтом и одновременно будущей трагедией стал его брак с Ольгой Алёшиной, дочерью миллионера, гендиректора «Лужников» Владимира Алёшина. Их свадьба в 1997 году стала событием года: на ней присутствовали Лужков, Пугачёва, Кобзон. Это был союз, выгодный со всех сторон, но, как оказалось, лишённый прочного фундамента.
В 1998 году родился сын Даниил, но к 2002 году семья распалась. Этот развод, по признаниям окружения, стал для артиста тяжелейшим ударом, выбившим его из колеи и едва не приведшим к пропасти.
Спасением стала встреча с психологом Ириной Мигулей. Они поженились в 2006 году, а в 2008-м родился сын Тимофей. Именно Ирина, по общему мнению, вернула Влада к жизни. «Она сделала из него другого человека», — говорили близкие. Сегодня его личная жизнь — это тихая гавань, надежный тыл, которого ему так не хватало в годы бешеной популярности.
Тёмная сторона Олимпа: скандалы, угрозы и судебные искиЗа блестящим фасадом популярности Влада Сташевского скрывалась изнанка, которая в итоге и погубила карьеру звезды. Конфликт с Айзеншписом назревал давно. Артист устал быть марионеткой. Кульминацией, по словам самого Сташевского, стало откровенно циничное предложение продюсера: провести ночь с двумя обеспеченными поклонницами за 10 тысяч долларов.
«Я спросил Юру: "С каких пор ты стал сутенером? Тебе надо, ты и иди"», — с горечью вспоминал певец.
В 1999 году он разорвал контракт с продюсером, что стало роковой ошибкой. Без «бригады адвокатов Айзеншписа», как называли его команду, Сташевский остался беззащитен перед прессой и индустрией.
Попытка стать сомостоятельным артистом провалилась: альбом «Лабиринты» (2000) публика не приняла. А в 2004 году грянул самый громкий скандал. Во время гастролей в Хабаровске Сташевский вместе со Спартаком Мишулиным были обвинены в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением. Дело было в том, что организатор отказался выплатить гонорар артистам, после чего они силой усадили его в автомобиль и заявили, что не выпустят, пока не получат все заработанные деньги.
В СМИ пестрели заголовки: «Карлсон разбушевался», «Спартаку Мишулину и Владу Сташевскому грозит три года». Дело в итоге замяли, но репутации был нанесён колоссальный урон.
«Небытие» и попытки возвращения Влада СташевскогоСегодня Влад Сташевский существует в своеобразном измерении «бывшей славы». Он не исчез, но и не вернулся на сцену. После провала в музыке и неудачной попытки заняться бизнесом (его фирма по утилизации отходов была ликвидирована), он нашел свою нишу. Основной доход, по оценкам экспертов, ему приносят выступления на корпоративах и частных мероприятиях, где гонорар может достигать миллиона рублей.
Периодически он напоминает о себе, участвуя в ностальгических телепроектах: «Суперстар! Возвращение» на НТВ (2020, 2021), «Маска» в образе Морского царя (2023) и «Аватар» в образе Перуна (2024). Он выглядит потрясающе молодо, чем шокирует зрителей, и объясняет это философски:
«Я давно пришел к такой формуле, что возраста нет. Есть наше отношение к нему».
Слухи о тяжёлой болезни, которые иногда всплывают в сети, он не комментирует, демонстрируя отличную физическую форму, подаренную годами занятий спортом.