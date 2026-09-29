29 сентября 2026, 15:10

Вера Васильева (Фото: скриншот к/ф «Сказание о земле Сибирской»)

Вера Кузьминична Васильева — актриса, для которой кинематограф стал головокружительным трамплином, а театр — всей жизнью. Сталинская премия в двадцать лет, всесоюзная слава после «Сказания о земле Сибирской», песни, которые пела вся страна, — и при этом одна-единственная запись в трудовой книжке: Театр сатиры. Она могла бы отпраздновать свой 101-й день рождения 30 сентября, но ушла из жизни 8 августа 2023 года, за несколько недель до 98-го дня рождения. Подробности жизни легенды сцены читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Веры Васильевой Личная жизнь артистки Последние году жизни и тихий уход Наследие артистки



Биография Веры Васильевой

Вера Васильева (Фото: скриншот к/ф «Сказание о земле Сибирской»)

«Выглядит так, что ахаешь — мы младше её чуть-чуть, но всё-таки младше. За ней никогда не успеваем, потому что ритм, темп, темперамент, доброжелательность и главное — вечная молодость».

Личная жизнь артистки

Вера Васильева и Владимир Ушаков (Фото: скриншот д/ф «Как любила я и как меня любили» Первый канал)

Последние году жизни и тихий уход

Вера Васильева (Фото: скриншот д/ф «Как любила я и как меня любили» Первый канал)

Наследие артистки