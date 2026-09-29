Сталинская премия и любовь длиною в жизнь к женатому Равенских: почему Вера Васильева так и не стала матерью и кому досталась её квартира?
Вера Кузьминична Васильева — актриса, для которой кинематограф стал головокружительным трамплином, а театр — всей жизнью. Сталинская премия в двадцать лет, всесоюзная слава после «Сказания о земле Сибирской», песни, которые пела вся страна, — и при этом одна-единственная запись в трудовой книжке: Театр сатиры. Она могла бы отпраздновать свой 101-й день рождения 30 сентября, но ушла из жизни 8 августа 2023 года, за несколько недель до 98-го дня рождения. Подробности жизни легенды сцены читайте в материале «Радио 1».
Биография Веры ВасильевойВера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Девочка из рабочей семьи с детства бредила сценой. Когда в Доме пионеров открылась театральная студия, вопрос о выборе пути был решён. Война едва не перечеркнула мечту. Семья оказалась разбросана по эвакуациям, а шестнадцатилетняя Вера осталась в Москве с отцом и пошла работать фрезеровщицей на завод, чтобы получить рабочую карточку. Но в 1943 году, когда враг был отброшен от столицы, она поступила в театральную студию при Театре Революции, которую успешно окончила в 1948 году.
В кино Васильева попала почти случайно. На репетиции ей предложили эпизодическую роль в картине «Близнецы», но настоящий дебют случился в 1947 году — её утвердили на главную роль Насти в музыкальной комедии Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской». Двадцатилетняя студентка мгновенно проснулась знаменитой. За эту работу она получила Сталинскую премию, став самой молодой обладательницей премии I степени среди актрис.
Казалось бы, путь в большое кино открыт. Но Васильева выбрала иное. В 1948 году, окончив театральное училище, она пришла в Театр сатиры — и осталась там навсегда. «Просто я однолюб», — объясняла она своё решение, навсегда связавшее её с одним коллективом.
Следующая громкая кинороль — Ольга Степанова в «Свадьбе с приданым» — принесла ей вторую Сталинскую премию и всенародную любовь, песни из фильма распевала вся страна. Но кинематограф так и остался для неё скорее увлечением, чем призванием. Всего в её фильмографии более сорока картин, тогда как на театральной сцене она сыграла свыше семидесяти ролей.
Александр Ширвиндт, многолетний художественный руководитель Театра сатиры, говорил о ней с неизменным восхищением:
«Выглядит так, что ахаешь — мы младше её чуть-чуть, но всё-таки младше. За ней никогда не успеваем, потому что ритм, темп, темперамент, доброжелательность и главное — вечная молодость».
Личная жизнь артисткиВ 1949 году, в процессе работы над спектаклем «Свадьба с приданым» в Театре сатиры, 24-летняя Вера Васильева испытала сильные чувства к 37-летнему режиссёру Борису Равенских. Несмотря на то что он был женат на актрисе Лилии Гриценко, их роман завязался и продолжался около шести лет. Но в итоге Васильева решила разорвать отношения, осознав, что не хочет занимать в сердце Равенских ту роль, которую он ей отводил. Эту любовь она пронесла через всю жизнь.
Единственным мужем Васильевой стал актёр Владимир Ушаков, её партнёр всё по тому же спектаклю «Свадьба с приданым». Их брак продлился более полувека, до смерти Ушакова в 2011 году. Со стороны этот союз выглядел образцовым. Однако в кулуарах поговаривали, что характер у Ушакова был непростым, вспыльчивым и ревнивым. Васильева никогда не выносила сор из избы, но близким признавалась, что семейная жизнь стала для неё не только счастьем, но и крестом.
Детей у них не было. Актриса объясняла это по-разному: в юности боялась, что материнство помешает карьере, что театр заменил ей ребёнка. Но существовала и другая версия, о которой говорили в окружении: Ушаков не мог иметь детей. Так или иначе, Васильева никогда не жаловалась на судьбу и говорила о своём выборе философски: «Я никогда не жалею о том, чего нет и быть не могло».
Настоящее материнство пришло к ней поздно, уже на пороге нового века. Однажды незнакомая женщина по имени Дарья Милославская помогла пожилой актрисе донести тяжёлые сумки. Случайное знакомство переросло в дружбу, а затем — в отношения, которые обе называли отношениями матери и дочери. Дарья, юрист по образованию, заботилась о Вере Кузьминичне и её больном муже, а когда у неё родилась дочь Светлана, актриса наконец почувствовала себя бабушкой. Она ходила на школьные утренники, баловала девочку и называла её своей внучкой.
В 2011 году Владимира Ушакова не стало. После его смерти именно Дарья осталась для Васильевой главным человеком — опорой, собеседницей, семьёй.
Последние году жизни и тихий уходВера Васильева ушла из жизни 8 августа 2023 года на подмосковной даче, в окружении самых близких людей. Ей было 97 лет. Дарья Милославская вспоминала, что ничто не предвещало беды: ещё за три дня до смерти Вера Кузьминична выходила в сад, качалась на качелях, дышала воздухом.
В ночь на 9 августа актрисе резко стало плохо. Врачи приехали быстро, но спасти её не удалось. Официальной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Прощание с Верой Васильевой прошло 12 августа в Театре сатиры, которому она отдала 75 лет. После отпевания актрису похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Наследие артисткиВера Васильева оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и вполне материальное — квартиру в Арбатском переулке в самом центре Москвы и загородный дом в Подмосковье. Официальных наследников у неё не было: детей в браке с Ушаковым не появилось, а дальние родственники — сёстры и брат — ушли из жизни раньше.
Всё своё имущество актриса завещала Дарье Милославской — женщине, которую считала своей дочерью. Это решение было оформлено ещё при жизни, и все юридические условия были соблюдены. Дарья не только вступила в права наследства, но и исполнила последнюю волю Веры Кузьминичны — передала её украшения коллегам по Театру сатиры.
Творческое наследие Васильевой — это десятки ролей на сцене и в кино, две Сталинские премии, звание народной артистки СССР, «Золотая маска» за честь и достоинство и орден «За заслуги перед Отечеством». Но главное, что она оставила, — это память о редком качестве: верности. «Наша вселяющая веру Вера» — так называли её в театре. Она верила в сцену, в своих партнёров, в людей, которые её окружали. И эта вера оказалась сильнее времени.