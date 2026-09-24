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У Джигана нашли секретный райдер с наркотиками

Mash: Джиган с 2019 года требовал наркотики в гримерку
Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

У рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) нашли секретный райдер для организаторов его концертов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Как минимум с 2019 года артист требовал доставлять ему в гримерку по десять граммов марихуаны и кетамина, в противном случае он отказывался выступать.

Ранее бывший член команды Джигана рассказал журналистам, что семь лет назад перед концертом в Одессе он в порыве агрессии после откусил ухо своему менеджеру. Уточняется, что такая реакция возможна из-за сочетания этих двух веществ. В перечень побочных эффектов входит спутанность сознания, диссоциация, психоз, галлюцинации и тяжелая интоксикация.

До этого стало известно о том, что рэпер взял заложников и открыл стрельбу по собственной охране. На протяжении десяти часов, пока артист «допрашивал» персонал, его дети находились в доме и прятались в шкафах.

Лидия Пономарева

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