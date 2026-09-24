У Джигана нашли секретный райдер с наркотиками

24 сентября 2026, 17:11

Mash: Джиган с 2019 года требовал наркотики в гримерку

Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

У рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) нашли секретный райдер для организаторов его концертов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.