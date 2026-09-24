У Джигана нашли секретный райдер с наркотиками
У рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) нашли секретный райдер для организаторов его концертов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как минимум с 2019 года артист требовал доставлять ему в гримерку по десять граммов марихуаны и кетамина, в противном случае он отказывался выступать.
Ранее бывший член команды Джигана рассказал журналистам, что семь лет назад перед концертом в Одессе он в порыве агрессии после откусил ухо своему менеджеру. Уточняется, что такая реакция возможна из-за сочетания этих двух веществ. В перечень побочных эффектов входит спутанность сознания, диссоциация, психоз, галлюцинации и тяжелая интоксикация.
До этого стало известно о том, что рэпер взял заложников и открыл стрельбу по собственной охране. На протяжении десяти часов, пока артист «допрашивал» персонал, его дети находились в доме и прятались в шкафах.
Читайте также: