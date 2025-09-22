«Самый уродливый победитель»: Дык Фук — кто он, на что потратит 30 млн после победы на «Интервидении» и почему у него не было девушек
Вьетнамская музыкальная звезда Дык Фук одержал победу на конкурсе «Интервидение‑2025» в столице России. Популярность артиста подтверждают многочисленные награды, победы и многомиллионные просмотры его видеоклипов. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
БиографияДык Фук родился 15 октября 1996 года в Ханое. Семья будущего музыканта не имела связей с миром искусства. Школьные годы запомнились успехами в учебе и любовью к иностранным языкам. После выпуска молодой человек поступил на архитектурный факультет университета, затем перевёлся на художественное отделение другого вуза, однако вскоре бросил учёбу.
Начало путиОн решил посвятить свою жизнь музыке. Однако первые шаги сопровождались неудачами на конкурсах. Настоящий прорыв случился в 2015 году, когда Дык Фук победил в третьем сезоне национального шоу «Голос Вьетнама».
Проблемы и изменения внешностиПобеда на телевидении вызвала негативную реакцию публики из-за нестандартной внешности. Критики даже назвали его «самым уродливым победителем за всю историю проекта». Испытав сильное давление, певец пошёл на радикальные меры: похудел, исправил кривые зубы и сделал пластическую операцию.
Успех и признаниеТеперь популярность пришла надолго. Песни Дык Фука звучат на свадьбах, завоевывая сердца поклонников по всей стране. Артист регулярно представляет новые композиции, хотя полномасштабных альбомов пока не выпустил.
Отношения и личные убежденияДо недавнего времени музыкант признавался, что не строит романтических отношений. В ранних интервью певец не раз заявлял, что никогда ни с кем не встречался, поскольку хотел сосредоточиться на работе. Но позже смягчил позицию, отметив, что друзья помогли пересмотреть взгляды на любовь.
«Мне 26 лет, и я больше не могу никого не любить. Теперь я готов открыть свое сердце и приветствовать чудесное будущее», — сказал он.
Международная карьераЛетом 2025 года появилась новость, что Дык Фук примет участие в международном конкурсе «Интервидение». В сентябре вместе с представителями разных стран, включая Россию и Беларусь, он вышел на сцену. По итогу жюри признало его лучшим исполнителем финала.
Дык Фук поделился планами после победыАртист отметил, что победа на международном конкурсе стала для него большим сюрпризом. Артист подчеркнул важность поддержки зрителей и выразил благодарность фанатам. Дык Фук выделил творчество участников из Беларуси, Казахстана и России.
«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — заявил Дык Фук в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
Напомним, что он набрал 422 балла. Второе место с 373-мя баллами занял представитель Киргизии группа Nomad, на третьем месте — артистка из Катара Дана Аль-Мир с 369-ю баллами. Вместе с денежными средствами победителю подарили хрустальный кубок.
Напомним, что певец Shaman (Ярослав Дронов), представляющий Россию на международном конкурсе «Интервидение», сделал неожиданное заявление перед своим выступлением. Артист обратился к членам жюри с просьбой не оценивать его номер, подчеркнув, что не претендует на победу.