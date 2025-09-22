Достижения.рф

«Самый уродливый победитель»: Дык Фук — кто он, на что потратит 30 млн после победы на «Интервидении» и почему у него не было девушек

Дык Фук (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Вьетнамская музыкальная звезда Дык Фук одержал победу на конкурсе «Интервидение‑2025» в столице России. Популярность артиста подтверждают многочисленные награды, победы и многомиллионные просмотры его видеоклипов. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».



Биография

Дык Фук родился 15 октября 1996 года в Ханое. Семья будущего музыканта не имела связей с миром искусства. Школьные годы запомнились успехами в учебе и любовью к иностранным языкам. После выпуска молодой человек поступил на архитектурный факультет университета, затем перевёлся на художественное отделение другого вуза, однако вскоре бросил учёбу.

Дык Фук (Фото: Instagram* @nguyenducphuc_)

Начало пути

Он решил посвятить свою жизнь музыке. Однако первые шаги сопровождались неудачами на конкурсах. Настоящий прорыв случился в 2015 году, когда Дык Фук победил в третьем сезоне национального шоу «Голос Вьетнама».

Проблемы и изменения внешности

Победа на телевидении вызвала негативную реакцию публики из-за нестандартной внешности. Критики даже назвали его «самым уродливым победителем за всю историю проекта». Испытав сильное давление, певец пошёл на радикальные меры: похудел, исправил кривые зубы и сделал пластическую операцию.

Дык Фук (Фото: Instagram* @nguyenducphuc_)

Успех и признание

Теперь популярность пришла надолго. Песни Дык Фука звучат на свадьбах, завоевывая сердца поклонников по всей стране. Артист регулярно представляет новые композиции, хотя полномасштабных альбомов пока не выпустил.

Отношения и личные убеждения

До недавнего времени музыкант признавался, что не строит романтических отношений. В ранних интервью певец не раз заявлял, что никогда ни с кем не встречался, поскольку хотел сосредоточиться на работе. Но позже смягчил позицию, отметив, что друзья помогли пересмотреть взгляды на любовь.

«Мне 26 лет, и я больше не могу никого не любить. Теперь я готов открыть свое сердце и приветствовать чудесное будущее», — сказал он.

Международная карьера

Летом 2025 года появилась новость, что Дык Фук примет участие в международном конкурсе «Интервидение». В сентябре вместе с представителями разных стран, включая Россию и Беларусь, он вышел на сцену. По итогу жюри признало его лучшим исполнителем финала.

Дык Фук (Фото: Instagram* @nguyenducphuc_)

Дык Фук поделился планами после победы

Артист отметил, что победа на международном конкурсе стала для него большим сюрпризом. Артист подчеркнул важность поддержки зрителей и выразил благодарность фанатам. Дык Фук выделил творчество участников из Беларуси, Казахстана и России.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — заявил Дык Фук в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Напомним, что он набрал 422 балла. Второе место с 373-мя баллами занял представитель Киргизии группа Nomad, на третьем месте — артистка из Катара Дана Аль-Мир с 369-ю баллами. Вместе с денежными средствами победителю подарили хрустальный кубок.

Дык Фук (Фото: Instagram* @nguyenducphuc_)
Напомним, что певец Shaman (Ярослав Дронов), представляющий Россию на международном конкурсе «Интервидение», сделал неожиданное заявление перед своим выступлением. Артист обратился к членам жюри с просьбой не оценивать его номер, подчеркнув, что не претендует на победу.

Читайте также:


Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0