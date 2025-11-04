Сбежала от тирана Макарова, воспитывала дочь одна и тайно вышла замуж: Как сейчас живет звезда «Чикатило» Виктория Богатырёва
Виктория Богатырёва — российская актриса, получившая широкую известность после роли жены главного героя в нашумевшем сериале «Чикатило». 5 ноября звезда экрана отмечает свой 46-й день рождения. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба артистки сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь актрисыВиктория Владимировна Богатырёва родилась 5 ноября 1979 года в Тбилиси, Грузинская ССР. Из-за работы отца-военного семья часто переезжала. Дольше всего они жили в небольшом городке близ Волги, а в старших классах Виктория перебралась в Москву.
После школы Виктория поступила в московский педагогический вуз и какое-то время работала по профессии учителем начальных классов. Параллельно она начала карьеру фотомодели и снялась для журнала Playboy. В 2000 году её впервые пригласили в кино. Эпизодическая роль в мюзикле «Бременские музыканты и Co» помогла ей окончательно определиться с призванием. Для получения профессионального образования она поступила во ВГИК на курс Эммануила Виторгана.
После ВГИКА актриса полностью посвятила себя съёмкам. Яркими проектами в её фильмографии стали «Маша в законе», «Чикатило», «Ресторан по понятиям» и «Иван Васильевич меняет всё».
Личная жизнь БогатырёвойСамый известный роман Виктории Богатырёвой был с актёром Алексеем Макаровым — сыном известной актрисы Любови Полищук. Пара познакомилась на съёмках мелодрамы «Первая попытка» в 2009 году. На тот момент Виктория не планировала новых отношений, но настойчивые ухаживания Макарова изменили её решение.
В 2010 году у пары родилась дочь Варвара, но до ЗАГСа актеры так и не дошли. Спустя год после рождения ребенка Виктория решила закончить эти отношения. В интервью она объяснила это тяжелым характером Макарова, его вспышками ревности, во время которых «он крушил всё вокруг», и принципиально разными взглядами на роль женщины в семье. По ее ощущениям, Алексей не доверял слабому полу и видел супругу только в роли домохозяйки, что было неприемлемо для состоявшейся актрисы.
«Меня не покидало ощущение, будто с меня за чьи-то грехи спрашивают», — признавалась Виктория в интервью Eg.ru.После расставания Виктория посвятила себя воспитанию дочери. В 2016 году девочка впервые побывала на съемочной площадке, что Виктория назвала «продолжением актерской династии». В 2019 году Виктория приняла участие в программе «Звезды сошлись» и рассказала о том, что Макаров исчез из их жизни. По словам Виктории, Алексей перестал поддерживать отношения, не выходил на связь и не помогал ей с оплатой жилья. Позже Макаров опроверг эти утверждения, обвинив прессу в преувеличении ситуации.
Несмотря на личные разногласия, актеры смогли сохранить профессиональные отношения и после расставания снялись вместе в сериалах «Куба. Личное дело» и «СМЕРШ».
Как сейчас живет актрисаВиктория долгое время посвящала себя только дочери и актерской работе. Но в 2022 году стало известно, что актриса вышла замуж и счастлива в новом браке.
«Мое сердце занято, и не надо ничего делать, чтобы мне понравиться. У меня есть любимый мужчина — мой муж, поэтому другие мне неинтересны», — цитирует актрису издание Starhit.ru.
Имя избранника актриса не раскрыла, но упомянула, что её партнёр — творческая личность, хоть и не имеет связи с киноиндустрией. В СМИ есть предположения, что вторым супругом Виктории стал предприниматель Владимир Мельников.
Сегодня Богатырёва продолжает быть востребованной актрисой. В 2025 году на экраны с ее участием вышел фильм «Афоня» и находятся в производстве картины «Голливудск», «Коп-звезда» и «Дедмобиль».