16 августа 2025, 15:57

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)

16 августа 2025 года Юлия Высоцкая — актриса, телеведущая, ресторатор и автор кулинарных бестселлеров — отмечает свой 52-й день рождения. Её имя давно стало синонимом успеха в самых разных сферах: от драматического искусства до гастрономического бизнеса. Начав карьеру как малоизвестная актриса из Новочеркасска, она прошла путь до звезды российского кинематографа, а затем покорила сердца миллионов зрителей в роли ведущей культовой программы «Едим дома!». Подробнее о жизни супруги знаменитого режиссера Андрея Кончаловского читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Личная жизнь Кризис кулинарной империи



Биография

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)



Личная жизнь

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)



Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)



Кризис кулинарной империи

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)

