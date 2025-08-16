Счастливый брак Юлии Высоцкой с режиссером и кома дочери длинной в 12 лет. Какой кризис переживает кулинарная империя актрисы?
16 августа 2025 года Юлия Высоцкая — актриса, телеведущая, ресторатор и автор кулинарных бестселлеров — отмечает свой 52-й день рождения. Её имя давно стало синонимом успеха в самых разных сферах: от драматического искусства до гастрономического бизнеса. Начав карьеру как малоизвестная актриса из Новочеркасска, она прошла путь до звезды российского кинематографа, а затем покорила сердца миллионов зрителей в роли ведущей культовой программы «Едим дома!». Подробнее о жизни супруги знаменитого режиссера Андрея Кончаловского читайте в материале «Радио 1».
Биография
Юлия Александровна Высоцкая родилась 16 августа 1973 года в Новочеркасске — исторической столице донского казачества. Её детство было наполнено переездами: родители развелись, когда она была маленькой, а мать вскоре вышла замуж за военного, из-за чего семья часто меняла место жительства. Юлия успела пожить в Ереване, Тбилиси и Баку, сменив за школьные годы семь учебных заведений. Несмотря на это, она росла общительной и целеустремлённой, мечтая либо о карьере актрисы.
После школы, не решившись штурмовать московские театральные вузы, Юлия поступила в Белорусскую государственную академию искусств в Минске. Чтобы получить гражданство Беларуси и официально работать в театре, она заключила фиктивный брак с сокурсником Анатолием Котом. Вскоре её приняли в труппу Белорусского национального академического театра имени Янки Купалы, где она играла в спектаклях «Безымянная звезда» и «Лысая певица».
Впервые на экранах Юлия Высоцкая появилась в 1992 году, ещё будучи студенткой. Её первой ролью стала Зося в военной драме «Пойти и не вернуться». Фильм рассказывал о трагической судьбе молодой партизанки в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на важную роль, сам проект остался малоизвестным. В 1994 году она снялась в киноальманахе «Заколдованные», а в 1995-м — в лирической комедии «Игра воображения», но эти работы также не принесли ей широкой известности.
Настоящий прорыв в карьере Высоцкой произошёл благодаря её будущему мужу, режиссёру Андрею Кончаловскому. В 2002 году она сыграла главную роль в его драме «Дом дураков» — пациентку психиатрической больницы Жанну, живущую в мире иллюзий среди хаоса чеченской войны.
Чтобы вжиться в роль, Юлия месяц провела в психиатрической клинике, наблюдая за пациентами. Её игра была настолько пронзительной, что критики отметили её премией «Серебряная подкова» за «самую отчаянную роль» на фестивале «Женщина в кино», а также наградой «Виват кино России!» за лучшую женскую роль.
После успеха «Дома дураков» Высоцкая стала постоянной актрисой в фильмах Кончаловского. Она участвовала в съемках лент «Лев зимой», «Глянец», «Рай». Ради последней картины Высоцкая побрилась налысо, что стало одним из самых смелых её преображений. Фильм получил «Серебряного льва» в Венеции, а сама актриса — «Золотого орла» и «Нику» за лучшую женскую роль.
Личная жизнь
Ранний брак на рассвете карьеры актрисы был исключительно для обхода бюрократической системы. Союз с однокурсником Анатолием Котом не был основан на любви. После получения Высоцкой гражданства супруги развелись.
В студенческие годы у Юлии был серьёзный роман с Игорем Сидоренко, актёром старшего курса. Их отношения продлились шесть лет, но разрушились из-за пристрастия Сидоренко к алкоголю. Расставание было болезненным, а трагический финал этой истории добавил ей драматизма: через несколько лет после разрыва Сидоренко погиб в пьяной драке.
В 1996 году на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи произошла встреча, изменившая жизнь Юлии. В гостиничном лифте она столкнулась с Андреем Кончаловским — знаменитым режиссёром, который на тот момент был старше её на 36 лет и состоял в четвёртом браке с телеведущей Ириной Мартыновой. Несмотря на это, между ними мгновенно вспыхнула страсть. Уже через два дня после знакомства они улетели в Стамбул, а вскоре Кончаловский развёлся с женой.
Их свадьба состоялась в 1998 году и была нарочито скромной: Юлия пришла в ЗАГС в джинсах, без торжества и гостей. Многие скептически отнеслись к этому союзу, учитывая репутацию Кончаловского как ловеласа и огромную разницу в возрасте. Даже дед Юлии, узнав, что внучка выходит замуж не за сына режиссёра, а за него самого, расплакался. Однако, вопреки всем прогнозам, этот брак оказался прочным — в 2023 году пара отметила 25 лет совместной жизни.
В этом браке у пары родилось двое детей: в 1999 году дочка Мария, а спустя четыре года, в 2003-м, на свет появился сын Пётр. В 2013 году Мария попала в страшное ДТП во Франции, где семья находилась на отдыхе. Не пристёгнутая ремнём безопасности, она получила тяжёлую черепно-мозговую травму и впала в кому. С тех пор её состояние остаётся стабильно тяжёлым, а родители тщательно скрывают состояние дочери от прессы.
Петру Кончаловскому сейчас 22 года. Многие отмечают его сходство с отцом. Молодой человек, родившийся в известной семье, мог бы легко построить карьеру в кино или на телевидении. Однако он предпочёл архитектуру.
Кризис кулинарной империи
Бизнес-империя Юлии Высоцкой «Едим дома», включавшая кулинарные студии, производство товаров и популярное телешоу, в 2025 году столкнулась с чередой скандалов, которые поставили под вопрос её дальнейшее существование. Хотя официально холдинг опровергал слухи о закрытии, за кулисами разворачивалась драма, связанная с судебными исками, финансовыми потерями и беспрецедентной волной хейта в соцсетях.
В январе 2025 года компания Высоцкой оказалась в центре скандала из-за нарушения авторских прав. Волгоградская юридическая фирма «Восьмая заповедь», специализирующаяся на защите фотографов, подала иск на 100 тысяч рублей за использование изображений без разрешения на сайте «Едимдома.ру». Это был не первый подобный случай, в 2023 году суд уже обязал Высоцкую выплатить 40 тысяч рублей фотографу за аналогичное нарушение. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил новый иск, взыскав 20 тысяч рублей, но прецедент нанес удар по репутации бренда, который позиционировался как эталон кулинарного мастерства.
Настоящим катализатором кризиса стали архивные кадры из шоу «Едим дома!», которые в 2023–2024 годах превратились в вирусные мемы. Пользователи высмеивали неудачные моменты: растекающиеся по сковороде сырники, обугленные шашлыки, макароны с водкой и даже комментарии Высоцкой вроде «чем чернее помидоры, тем лучше». Ирония интернета быстро переросла в травлю: телеведущую обвиняли в неумении готовить, а её рецепты называли «неаппетитными» и «дорогими». По данным Mash, именно мемы спровоцировали отток аудитории и партнеров, что привело к убыткам в 99 тысяч рублей по итогам 2023 года.
В марте 2025 года Telegram-каналы сообщили о полном выходе Высоцкой из бизнеса, включая кулинарные студии и франшизу. Хотя её пресс-служба опровергла эти данные, акцентируя внимание на планах открыть новые студии в Москве и Санкт-Петербурге, источники указывали на сокращение проектов. Самой Высоцкой пришлось балансировать между попытками спасти репутацию — например, через ироничные посты в соцсетях — и сохранением телешоу, которое является её главной площадкой.