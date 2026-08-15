15 августа 2026, 15:57

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)

Актриса, телеведущая и, как ее часто называют, «королева кулинарного хит-парада» Юлия Высоцкая отмечает свой 53-й день рождения. Её имя давно стало синонимом успеха в самых разных сферах: от драматического искусства до гастрономического бизнеса. Начав карьеру как малоизвестная актриса из Новочеркасска, она прошла путь до звезды российского кинематографа, а затем покорила сердца миллионов зрителей в роли ведущей культовой программы «Едим дома!». Подробнее о жизни супруги знаменитого режиссера Андрея Кончаловского читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Высоцкой Личная жизнь Высоцкой Кризис кулинарной империи



Биография Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)

Личная жизнь Высоцкой

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)

«Мы часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня», — поделилась актриса в интервью Лауре Джугелии.

Кризис кулинарной империи

Юлия Высоцкая (Фото: Telegram @ vysotskayaofficial)