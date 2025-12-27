Сдал сына в интернат, женился на медсестре и построил карьеру мечты: как сейчас живет звезда «Киберпапы» Александр Робак
Российскому актёру театра и кино, кинорежиссёру и кинопродюсеру Александру Робаку 28 декабря исполняется 52 года. К этой дате артист, сыгравший в более чем в 180 фильмах и сериалах, подходит на пике популярности. Его лицо знакомо каждому: он одновременно бандит из культового «Брата-2», простой парень из «Участка», мэр из «Победителя» и спасающий мир врач в триллере «Эпидемия». Он создает образ «своего парня», близкого и понятного миллионам. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра РобакаАлександр Робак родился в промышленном городе Златоусте Челябинской области в семье, где всё было связано с металлом. Его отец был инженером-металлургом, а мать преподавала будущим сталеварам. Родители видели в сыне продолжателя дела, но судьба распорядилась иначе. Александр рос непоседливым ребенком, и в школе начала ярко проявляться его хулиганская натура. В восемь лет, в качестве наказания за проступки, мать договорилась с ЖКХ, и Робак начал работать дворником. Пока другие дети играли на улице, мальчик убирал снег и зарабатывал деньги. Первую зарплату он потратил на покупку шарфа для своей матери.
В школьные годы Робак перепробовал десятки кружков, но судьба ждала его в театральной студии при Доме пионеров. Там он «заболел актерской профессией». После получения аттестата попытка поступить в московские театральные вузы провалилась. Случай определил его дальнейший путь: билет в Ярославль оказался в два раза дешевле билета в Ленинград, и он подался туда, где успешно поступил на курс художественного руководителя Театра имени Волкова Владимира Воронцова.
После учебы дерзость привела его в Москву. Легенда гласит, что, увидев на улице черную «Волгу» режиссера Андрея Гончарова, Робак подошел к машине и заявил о желании работать в его театре. Гончаров оценил наглость и дал шанс. Так молодой актер попал в Театр им. Маяковского.
Сегодня фильмография артиста насчитывает более 180 работ, в том числе в картинах «Река-море», «Слон и Моська», «Остров ненужных людей», «С чего начинается Родина», «Домашний арест», «Смертельный номер», «Никто не узнает», «Война семей», «Окаянные дни», «Пробуждение» и «Честный развод», где он исполнил главные роли.
Первый брак и перевоспитание сына в интернатеЛичная жизнь Робака началась ещё в стенах Ярославского театрального института, где он учился. Там он познакомился со своей первой женой — однокурсницей Натальей Трубициной. Молодые люди поженились, и в 1994 году у них родился сын Арсений. Однако студенческий брак оказался недолговечным и вскоре распался. Для маленького Арсения, который буквально вырос за кулисами Театра имени Маяковского, пока отец репетировал, это стало ударом. По словам самого Арсения, в тот период он был предоставлен сам себе в Москве.
Ситуация усугубилась, когда мальчик вошёл в трудный подростковый возраст. На фоне развода родителей он попал в плохую компанию, начал курить, выпивать и забросил учебу. Именно тогда Александр и Наталья приняли тяжёлое для себя решение. Чтобы оградить сына от дурного влияния и дать ему шанс на нормальное будущее, они определили его в школу-интернат в Подмосковье. Домой он приезжал только на выходные.
Эта мера, принятая от отчаяния, в итоге сработала. К 17 годам Арсений взялся за ум, хорошо окончил школу и поступил в ГИТИС, а затем перевёлся в Школу-студию МХАТ. Сегодня Арсений Робак — успешный актёр Московского драматического театра имени Пушкина, снявшийся уже в нескольких десятках фильмов и сериалов.
Вторая семья: тихое счастье и двое сыновейСвоё настоящее семейное счастье Александр Робак обрёл во втором браке. В 2003 году он женился на женщине по имени Ольга. Супруга артиста по образованию медсестра. Александр Робак не устаёт повторять, что нашёл в ней мудрую и всепонимающую спутницу жизни. По его словам, она полностью посвятила себя семье, создавая надёжный тыл.
В этом браке у актёра родились двое сыновей: Платон (2004) и Степан (2014). Примечательно, что новая семья не стала препятствием для общения с первенцем. Напротив, Арсений — частый гость в доме отца, у него сложились тёплые отношения с мачехой и младшими братьями.
Как сейчас живет артистСегодня Александр Робак — один из самых трудолюбивых и востребованных артистов. Он давно перестал делить проекты на кино и сериалы.
«Для меня не так важен формат. Мне важно работать с теми режиссерами, о которых мечтал», — делился артист в интервью изданию Rg.ru.
Его фильмография последних лет поражает работоспособностью. В 2024 году Робак снялся в картинах «Вечная зима», «Киберпапа», «Макрон», «Наследство», «Охотники за призраком», «Убойный отпуск» и «День семьи». А в 2025 на экраны вышли ленты «Горыныч», «Пара на пару» и «Фейерверки днём». Кроме того, артист продолжает работать как продюсер в основанной вместе с другом Максимом Лагашкиным компании «Синемафор».
Несмотря на статус одного из самых востребованных актёров страны, в обычной жизни Робак далёк от своих часто хулиганистых экранных персонажей. Он не любит шумных застолий, равнодушен к алкоголю, а всё свободное время стремится проводить с женой и детьми. Сейчас он — человек, который нашел баланс между яркой карьерой и тихой семейной жизнью, и этот сценарий, кажется, устраивает его больше, чем любой, написанный другими.