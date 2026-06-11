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Российский актер Алексей Барабаш входит в число самых востребованных артистов отечественного кино. За годы карьеры он снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, а широкую известность получил благодаря работам в проектах «Питер FM», «О чём говорят мужчины», «На острие» и биографической драме «Эти глаза напротив», где воплотил образ Валерия Ободзинского. Не менее насыщенной оказалась и личная жизнь актера. Алексей Барабаш пять раз вступал в брак, однако ни один из союзов не смог сохранить надолго. 12 июня артист отмечает 49-летие. О его творческом пути, испытаниях и поисках личного счастья — в материале «Радио 1».
Биография Алексея Барбаша: детство и выбор профессииАлексей Барабаш появился на свет 12 июня 1977 года в Ленинграде. Он вырос в творческой семье: отец занимался джазовой музыкой, а бабушка Галина Русецкая служила в Театре комедии имени Акимова. Несмотря на это, с родственницей будущий актер практически не общался.
В юности Барабаш увлекался музыкой и освоил ударные инструменты, во многом повторив путь отца. Однако среди его интересов также были футбол, хоккей, единоборства и моделирование кораблей. Ничто не указывало на то, что молодой человек свяжет жизнь с актерской профессией.
Судьбоносное решение приняла мать Алексея, предложившая 16-летнему сыну попробовать себя в драматическом кружке. Именно тогда его отношение к будущему кардинально изменилось.
После школы Барабаш поступил на факультет искусств Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Учеба поначалу складывалась непросто: студент регулярно пропускал занятия и оказался на грани отчисления уже на первом курсе. Однако спустя год он сумел изменить отношение к обучению, заслужил доверие преподавателей и всерьез заинтересовался актерским мастерством.
Работа в театре и первые успехи на сценеВ 1997 году Алексей Барабаш завершил обучение и получил сразу несколько предложений от известных театров. В итоге молодой актер выбрал Театр юного зрителя, которым руководил режиссер Анатолий Праудин.
Сотрудничество оказалось успешным и принесло артисту множество ролей. В разные годы он играл как сказочных персонажей и животных, так и более серьезных героев. Среди наиболее заметных работ того периода — Иван-дурак в постановке «Конек-горбунок» и Жан в спектакле «Бонжур, мсье Перро».
Когда Анатолий Праудин покинул ТЮЗ, значительная часть актерской труппы решила последовать за художественным руководителем. На базе театра «Балтийский дом» режиссер создал экспериментальную площадку, где Барабаш продолжил творческую деятельность с 1998 года.
Одной из первых работ на новом месте стал необычный спектакль «Крокодил», поставленный по мотивам произведения Корнея Чуковского. Постановка получила положительный отклик зрителей, после чего труппа отправилась на гастроли по различным городам России и выступала на ведущих театральных площадках страны.
Со временем актер утратил интерес к экспериментальному театру и решил сосредоточиться на развитии кинокарьеры.
Первые роли в кино и путь к популярностиУспех в кинематографе пришел к Алексею Барабашу не сразу. В начале карьеры ему доставались преимущественно эпизодические роли.
Актер появился в проектах «Русский бунт», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». В сериале «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» он сыграл небольшую роль бандита, однако сумел произвести впечатление на режиссера благодаря профессиональной озвучке персонажа.
Сам артист неоднократно признавался, что болезненно переживал отказы на кастингах.
«У меня была череда отказов в профессии. Когда тебе присылают материал, ты в него влюбляешься, даже репетируешь какое-то время, фантазируешь, а тебе предпочитают другого актера — это тяжело. Сейчас я проще на все реагирую, а по молодости бывало обидно до слез. Тогда и появлялась бутылка», — говорил он.По словам Барабаша, со временем он отказался от попыток заглушать переживания алкоголем и научился справляться со стрессом при помощи спорта. В сложные периоды ему помогают плавание, велосипедные прогулки, бег и физическая активность.
«Всегда есть иллюзия, что можно уйти от проблем с помощью алкоголя или других сильных препаратов, всего, что меняет химию мозга. Многие ребята совершают такую ошибку, считают, что так можно облегчить себе переживания, но, как правило, все только усугубляется на следующий день», — подчеркнул актер.Первое серьезное внимание со стороны зрителей и профессионального сообщества актер привлек после роли молодого императора Александра I в картине «Бедный, бедный Павел».
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Особое место в его фильмографии заняли исторические проекты. Барабаш неоднократно подчеркивал, что испытывает особую любовь к костюмированным фильмам. Именно поэтому он охотно принимал предложения сняться в картинах «Господа присяжные», «Любовь императора», «Подлинная история поручика Ржевского» и «Пером и шпагой».
«Питер FM», «Сталинград» и роль Валерия ОбодзинскогоХотя многие зрители запомнили актера по роли менеджера в фильме «Питер FM», сам Алексей Барабаш считает настоящим прорывом участие в приключенческом боевике «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева». В этой картине он сыграл харизматичного героя, которого нередко сравнивали с советским Робин Гудом.
После этого последовали работы в мелодрамах «Вербное воскресенье» и «Не было бы счастья». В продолжении фильма «Мы из будущего» актер воплотил образ Тараса Конопенко.
Барабаш также сотрудничал с режиссером Валерией Гай Германикой в сериале «Краткий курс счастливой жизни». Позже в прессе появились слухи о романтических отношениях между актером и режиссером, однако подтверждения этим сообщениям не последовало.
Во время съемок фильма «Василиса» общественность обсуждала возможный роман артиста со Светланой Ходченковой, а после выхода «Сталинграда» ему приписывали отношения и с другими коллегами по съемочной площадке.
Одной из наиболее заметных работ Алексея Барабаша стал сериал «Эти глаза напротив», посвященный жизни певца Валерия Ободзинского. Для актера этот проект оказался особенно важным, поскольку ему предстояло перевоплотиться в реального человека, хорошо известного миллионам зрителей.
Позднее он исполнил главные роли в проектах «Линия огня», «Ошибка молодости», «Зови меня мамой» и «Красная шапочка». Интересно, что режиссеры часто предлагали артисту роли отрицательных персонажей и различных авантюристов. Сам Барабаш никогда не воспринимал это как проблему.
«Естественно, я хочу интересные и разноплановые роли. Но я не в том возрасте и не в том понимании себя, чтобы кусать локти, если у меня их не будет. Появится хорошая роль, я буду благодарен и выжму из нее по максимуму, возникнет не слишком интересная — и из нее выжму по максимуму», — сказал Алексей.
Первый брак и трагедия, изменившая жизньСо своей первой супругой Ольгой Белинской Алексей познакомился еще в студенческие годы. Когда девушка забеременела, молодой человек принял решение создать семью. В 19 лет Барабаш впервые стал отцом. У пары родился сын Арсений. Позднее актер признавал, что к столь раннему родительству оказался морально не готов.
Серьезным испытанием для семьи стала автомобильная авария, в которую супруги попали вместе с друзьями во время поездки на отдых. Машиной управлял сам Алексей. Из-за сложных погодных условий автомобиль потерял управление. В результате серьезные травмы получили Ольга и еще одна пассажирка. Женщин доставили в реанимацию.
«Когда все случилось, я и мой приятель не получили ни царапины. Нас трясло, а девочек увезли в реанимацию. Утром мы посетили больницу. Помню тот момент, когда в палате лежали наши спутницы, у которых были видны только глаза, а все остальное — перебинтовано. У Ольги диагностировали черепно-мозговую травму, у подруги — увечье лица», — вспоминал артист.После длительного восстановления Ольга неожиданно предложила расстаться.
«У меня в тот момент внутри произошел взрыв атомной бомбы. Но я ей сказал: "Хорошо. Пока"», — рассказывал артист.Позже женщина осознала, что поспешила с решением уйти от мужа, однако вернуть отношения уже не удалось. Барабаш не смог забыть произошедшее и не смог простить бывшей жене ее уход.
Личная жизнь Алексея Барбаша: череда расставанийПосле развода с первой супругой Алексей женился на актрисе Наталье Бурмистровой. Однако этот союз просуществовал недолго. Третьей супругой артиста стала Юлия, которая не имела отношения к миру кино и телевидения. В этом браке родился сын Матвей.
Со временем отношения начали разрушать бытовые проблемы. Окончательно семья распалась после знакомства Барабаша с актрисой Анной Здор на съемках сериала «Мужчина во мне». Роман развивался стремительно. Анна ушла от мужа, а Алексей оставил семью ради новых отношений.
Вскоре пара сыграла свадьбу, а позже у супругов родилась дочь Варвара. Однако семейная идиллия продлилась недолго. Когда малышке было полгода, Здор обнаружила переписку мужа с бывшей супругой Юлией и выяснила, что он регулярно ездит к ней из Москвы в Санкт-Петербург.
«Я не жил на две семьи. Я вернулся к предыдущей жене. Это, наверное, самый неприятный момент из моей семейной жизни — вход в реку, в которую не надо было идти дважды. Тут не было момента совмещения: мол, просыпался в одном месте, а потом ехал в другое. Было очень тяжелое расставание», — рассказывал он позднее.Развод сопровождался публичными конфликтами, судебными разбирательствами и повышенным вниманием со стороны СМИ. Кроме того, с дочерью от Здор Барбаш не общается. Он считает, что его появление в ее жизни все усложнит, так как Анна уже построила гармоничные отношения с другим мужчиной.
«Я принес определенную жертву ради их счастья, ради их счастливой семьи. Там вполне себе отличный парень, муж моей бывшей жены. Они живут счастливо. Зачем нужен этот воскресный дядька? Зачем ребенок будет портить психику?» — рассуждает Барабаш.После второго расставания с Юлией, актеру приписывали отношения с Валерией Гай Германикой, однако сам актер признавал роман только с Анной Воркуевой.
Инсульт и борьба за восстановлениеАнна Воркуева оказалась рядом в один из самых тяжелых периодов жизни актера. После посещения мануального терапевта Алексей перенес инсульт. По одной из версий, причиной могла стать травма сонной артерии.
На следующее утро артист перестал чувствовать половину тела, а затем столкнулся с повторным приступом, который привел к слабости в руке и частичной потере контроля над мышцами лица. К счастью, врачам удалось избежать тяжелых последствий. Уже через два месяца после случившегося Барабаш вновь приступил к работе.
По словам актера, именно Анна взяла на себя заботу о нем в период восстановления, ограничила контакты с окружающими и создала условия для спокойной реабилитации.
«Аня поступила человечно, проявив эмпатию к моему состоянию, очень помогла в тот период, потому что я был как новорожденный ребенок. Она попыталась объяснить все родителям и настояла на том, чтобы они не приезжали, что было правильно, хотя они, естественно, рвались сюда», — говорил артист.Несмотря на пережитые вместе трудности, отношения сохранить не удалось. Барабаш считает, что эмоциональная нагрузка оказалась слишком тяжелой для обоих.
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После расставания с Анной Воркуевой актер пересмотрел привычный образ жизни. Он отказался от алкоголя, начал активно заниматься здоровьем, увлекся медитацией и стал внимательнее относиться к собственному психологическому состоянию.
Новый этап в личной жизни начался после знакомства с Александрой Богдановой на съемках сериала «Ростов». Спустя год отношений влюбленные зарегистрировали брак. Однако позже Барабаш неожиданно заявил, что пересмотрел свое отношение к институту семьи.
«Я считаю, что людям вообще жениться не надо. Все эти штампы, формальные обязательства — полный бред. У нас все хорошо. Это не то чтобы неправильно, просто в современное время совершенно не нужно, изжило себя, это рудимент», — отмечал актер.
Несмотря на подобные заявления, сохранить и этот союз не удалось. Весной прошлого года поклонники узнали, что артист вновь сблизился со своей третьей супругой Юлией. По словам Барабаша, поводом для возобновления общения стало то, что он пригласил бывшею жену и сына на его концерт.
«Мы достаточно долго не виделись, и что-то вспыхнуло между нами», — кратко объяснил актер.
Алексей Барабаш сейчасСегодня Алексей Барабаш продолжает активно сниматься и остается востребованным актером российского кино. О высокой занятости артиста свидетельствует насыщенный рабочий график и участие сразу в нескольких крупных проектах.
В 2026 году Барабаш работал над историческим сериалом «Одесса», действие которого разворачивается в 1920-х годах. Производством проекта занимался режиссер Алексей Щербинин. Кроме того, актер получил одну из ключевых ролей в детективном сериале «Таграй».
Несмотря на то что по сюжету события разворачиваются на Чукотке, съемочный процесс проходил на территории Московской области. В проекте, созданном по заказу телеканала НТВ, Алексей Барабаш сыграл депутата Старикова.