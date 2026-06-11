11 июня 2026, 13:02

Алексей Барабаш (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Российский актер Алексей Барабаш входит в число самых востребованных артистов отечественного кино. За годы карьеры он снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, а широкую известность получил благодаря работам в проектах «Питер FM», «О чём говорят мужчины», «На острие» и биографической драме «Эти глаза напротив», где воплотил образ Валерия Ободзинского. Не менее насыщенной оказалась и личная жизнь актера. Алексей Барабаш пять раз вступал в брак, однако ни один из союзов не смог сохранить надолго. 12 июня артист отмечает 49-летие. О его творческом пути, испытаниях и поисках личного счастья — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Барбаша: детство и выбор профессии Работа в театре и первые успехи на сцене Первые роли в кино и путь к популярности «Питер FM», «Сталинград» и роль Валерия Ободзинского Первый брак и трагедия, изменившая жизнь Личная жизнь Алексея Барбаша: череда расставаний Инсульт и борьба за восстановление Алексей Барабаш сейчас

Биография Алексея Барбаша: детство и выбор профессии

Алексей Барабаш (фото: Instagram* / barabashkino)

Работа в театре и первые успехи на сцене

Алексей Барабаш (фото: Instagram* / barabashkino)

Первые роли в кино и путь к популярности

Алексей Барабаш (фото: Instagram* / barabashkino)

«У меня была череда отказов в профессии. Когда тебе присылают материал, ты в него влюбляешься, даже репетируешь какое-то время, фантазируешь, а тебе предпочитают другого актера — это тяжело. Сейчас я проще на все реагирую, а по молодости бывало обидно до слез. Тогда и появлялась бутылка», — говорил он.

«Всегда есть иллюзия, что можно уйти от проблем с помощью алкоголя или других сильных препаратов, всего, что меняет химию мозга. Многие ребята совершают такую ошибку, считают, что так можно облегчить себе переживания, но, как правило, все только усугубляется на следующий день», — подчеркнул актер.

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«Питер FM», «Сталинград» и роль Валерия Ободзинского

Алексей Барабаш (фото: Instagram* / barabashkino)

«Естественно, я хочу интересные и разноплановые роли. Но я не в том возрасте и не в том понимании себя, чтобы кусать локти, если у меня их не будет. Появится хорошая роль, я буду благодарен и выжму из нее по максимуму, возникнет не слишком интересная — и из нее выжму по максимуму», — сказал Алексей.

Первый брак и трагедия, изменившая жизнь

Алексей Барабаш (фото: Instagram* / barabashkino)

«Когда все случилось, я и мой приятель не получили ни царапины. Нас трясло, а девочек увезли в реанимацию. Утром мы посетили больницу. Помню тот момент, когда в палате лежали наши спутницы, у которых были видны только глаза, а все остальное — перебинтовано. У Ольги диагностировали черепно-мозговую травму, у подруги — увечье лица», — вспоминал артист.

«У меня в тот момент внутри произошел взрыв атомной бомбы. Но я ей сказал: "Хорошо. Пока"», — рассказывал артист.

Личная жизнь Алексея Барбаша: череда расставаний

Алексей Барабаш (фото: Instagram* / barabashkino)

«Я не жил на две семьи. Я вернулся к предыдущей жене. Это, наверное, самый неприятный момент из моей семейной жизни — вход в реку, в которую не надо было идти дважды. Тут не было момента совмещения: мол, просыпался в одном месте, а потом ехал в другое. Было очень тяжелое расставание», — рассказывал он позднее.

«Я принес определенную жертву ради их счастья, ради их счастливой семьи. Там вполне себе отличный парень, муж моей бывшей жены. Они живут счастливо. Зачем нужен этот воскресный дядька? Зачем ребенок будет портить психику?» — рассуждает Барабаш.

Алексей Барабаш и Валерия Гай Германика (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Инсульт и борьба за восстановление

«Аня поступила человечно, проявив эмпатию к моему состоянию, очень помогла в тот период, потому что я был как новорожденный ребенок. Она попыталась объяснить все родителям и настояла на том, чтобы они не приезжали, что было правильно, хотя они, естественно, рвались сюда», — говорил артист.

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«Я считаю, что людям вообще жениться не надо. Все эти штампы, формальные обязательства — полный бред. У нас все хорошо. Это не то чтобы неправильно, просто в современное время совершенно не нужно, изжило себя, это рудимент», — отмечал актер.

Алексей Барабаш и Александра Богданова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Мы достаточно долго не виделись, и что-то вспыхнуло между нами», — кратко объяснил актер.

Алексей Барабаш сейчас