15 сентября 2025, 14:19

Юрий Айзеншпис (Фото: legion-media/Backgrid USA)

Легендарный музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, который сделал супер-звезд из Виктора Цоя, группы «Динамит», Кати Лель, Димы Биланы, Влада Сташевского и других, умер 20 лет назад 20 сентября. Многие подопечные Айзеншписа, как и он сам, погибли при странных обстоятельствах. Подробнее о мистике в жизни и карьере бывшего гендиректора «Медиа стар» — в материале «Радио 1».





Содержание Официальная версия смерти Юрия Айзеншписа Мистическая версия «сделки с дьяволом» Предсмертные знаки и мистические совпадения



Официальная версия смерти Юрия Айзеншписа

«Он дико исхудал, у него была рвота с кровью. Желудок принимал только жидкую кашу. Врачи боялись инсульта», — так в фильме описывается состояние продюсера незадолго до смерти.

«Юрий Шмильевич уходил из жизни, держа в руке телефонную трубку. Он умер накануне премии MTV, где я потом получил главную награду, которую посвятил его памяти. Даже покидая этот мир, он был на связи и очень за меня волновался, звонил в офис, уточнял у моей пиарщицы, все ли фан-клубы проголосовали и как я себя чувствую…» — делился в соцсетях Дима Билан.

Мистическая версия «сделки с дьяволом»

Юрий Айзеншпис и Дима Билан (Фото: legion-media/Backgrid USA)



Предсмертные знаки и мистические совпадения