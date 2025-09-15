«Сделка с дьяволом» Юрия Айзеншписа: Раскрутил Билана и Лель, похоронил Цоя и Нерушенко. Какие мистические тайны скрывал продюсер?
Легендарный музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис, который сделал супер-звезд из Виктора Цоя, группы «Динамит», Кати Лель, Димы Биланы, Влада Сташевского и других, умер 20 лет назад 20 сентября. Многие подопечные Айзеншписа, как и он сам, погибли при странных обстоятельствах. Подробнее о мистике в жизни и карьере бывшего гендиректора «Медиа стар» — в материале «Радио 1».
Официальная версия смерти Юрия Айзеншписа
Юрий Айзеншпис скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. По официальной версии, причиной смерти стал инфаркт миокарда. Однако обстоятельства, предшествовавшие его кончине, вызывают множество вопросов.
Как выяснилось позже, здоровье продюсера было серьезно подорвано. Согласно документальному фильму «ТВ Центр» «Юрий Айзеншпис. Дикие деньги», он страдал от многочисленных заболеваний — цирроза печени, язвы двенадцатиперстной кишки, проблем с желудком и диабета. 17 лет тюремного заключения за контрабанду и махинации с валютой тоже не прошли бесследно. У продюсера были отбитые почки и смертельно пострадавшая печень.
Последние годы жизни Юрия Шмильевича были чрезвычайно сложными.
«Он дико исхудал, у него была рвота с кровью. Желудок принимал только жидкую кашу. Врачи боялись инсульта», — так в фильме описывается состояние продюсера незадолго до смерти.
За три дня до смерти у Айзеншписа случился сердечный приступ, его госпитализировали, но он до последнего просил врачей отпустить его домой, чтобы поддержать Диму Билана на церемонии MTV RMA-2005.
«Юрий Шмильевич уходил из жизни, держа в руке телефонную трубку. Он умер накануне премии MTV, где я потом получил главную награду, которую посвятил его памяти. Даже покидая этот мир, он был на связи и очень за меня волновался, звонил в офис, уточнял у моей пиарщицы, все ли фан-клубы проголосовали и как я себя чувствую…» — делился в соцсетях Дима Билан.
Мистическая версия «сделки с дьяволом»
В 2024 году в программе «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ произошел невероятный случай. На отборочном этапе «Мистер Х», в котором Дима Билан исполнял роль загадочного гостя, экстрасенс Артем Краснов (известный как «вампир») сделал шокирующее заявление: по его словам, Айзеншпис «заключил контракт с темными силами» ради славы и влияния, что в конечном итоге и привело к его гибели.
Краснов охарактеризовал Айзеншписа как «Джокера», который пил кефир (что подтвердил Билан, вспомнив о диете продюсера). Айзеншпис был худым и темноволосым. Одним лишь словом он мог оказать влияние на человека, а также запрещал своим подопечным курить.
Согласно версии экстрасенса, двое подопечных Айзеншписа уже пострадали от этого «соглашения с темными силами». Виктор Цой разбился в страшной аварии, а Леонид Нерушенко спился и впоследствии также скончался в ДТП. Третьим должен был стать сам Дима Билан, но, к счастью, после смерти «Джокера» договор завершился. Билан подтвердил, что в его жизни был «темнейший период», когда он «ходил по краю» и сознание «выключалось».
Предсмертные знаки и мистические совпадения
Согласно источникам, Айзеншпис предчувствовал свою смерть. Он оставил несколько предсмертных записок, адресованных жене, сыну, Диме Билану, Иосифу Пригожину и некоему Филиппову. Содержание этих посланий осталось тайной, что породило множество спекуляций. В последнем телефонном разговоре Айзеншпис сказал: «Чувствую я себя плохо. Наверное, немного уже осталось», — словно зная, что это конец. Интересно, что его отец Шмиль Моисеевич Айзеншпис умер 14 сентября 1989 года — почти за 16 лет до смерти сына, практически в те же сентябрьские дни.
Современники Айзеншписа отмечали, что продюсер перенес понятия воровского мира в шоу-бизнес, как будто им управляла невидимая рука. Он стал одним из первых, кто начал раскручивать звезд по западному образцу, привлекая для этого значительные средства. Ходили слухи, что он был «крестным отцом» российской попсы и держателем «общака».
Смерть Юрия Айзеншписа остается загадкой, которая вряд ли когда-либо будет полностью разгадана. Сочетание реальных медицинских проблем, стресса и мистических совпадений создает идеальный шторм для теорий заговора и спекуляций. Пророчество экстрасенса Артема Краснова, сделанное спустя почти 20 лет после смерти продюсера, добавило мистического флера этой истории. Независимо от того, верим ли мы в «сделку с темными силами» или придерживаемся рациональной медицинской версии, нельзя отрицать — Юрий Айзеншпис был человеком-легендой, чья жизнь и смерть стали частью истории российского шоу-бизнеса.