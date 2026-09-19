19 сентября 2026, 13:34

Юрий Айзеншпис (Фото: legion-media/Backgrid USA)

Юрий Айзеншпис — человек, которого называют одним из основателей российского шоу-бизнеса. Он подарил стране «Кино» и Виктора Цоя, вывел в суперзвезды Влада Сташевского, а на закате жизни вложил все силы в Диму Билана. За плечами у Айзеншписа было семнадцать лет лагерей, и именно там, за решеткой, он впервые услышал музыку, которая перевернула его судьбу. 20 сентября 2005 года сердце выдающегося продюссера перестало биться. Многие подопечные Айзеншписа, как и он сам, погибли при странных обстоятельствах. Подробнее о мистике в жизни и карьере бывшего гендиректора «Медиастар» — в материале «Радио 1».





Содержание Официальная версия смерти Юрия Айзеншписа Мистическая версия «сделки с дьяволом» Предсмертные знаки и мистические совпадения



Официальная версия смерти Юрия Айзеншписа

«Он дико исхудал, у него была рвота с кровью. Желудок принимал только жидкую кашу. Врачи боялись инсульта», — так в фильме описывается состояние продюсера незадолго до смерти.

«Юрий Шмильевич уходил из жизни, держа в руке телефонную трубку. Он умер накануне премии MTV, где я потом получил главную награду, которую посвятил его памяти. Даже покидая этот мир, он был на связи и очень за меня волновался, звонил в офис, уточнял у моей пиарщицы, все ли фан-клубы проголосовали и как я себя чувствую…» — делился в соцсетях Дима Билан.

Мистическая версия «сделки с дьяволом»

Юрий Айзеншпис и Дима Билан (Фото: legion-media/Backgrid USA)

Предсмертные знаки и мистические совпадения