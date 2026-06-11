11 июня 2026, 13:25

Александр Иванов (фото: РИА Новости / Фред Гринберг)

В Советском Союзе Александра Иванова знали миллионы зрителей. Высокий, худощавый, остроумный и невероятно харизматичный поэт-пародист стал настоящим символом юмористического телевидения благодаря легендарной программе «Вокруг смеха». Однако за внешним успехом скрывалась непростая судьба. Иванов пережил период всенародной славы, а затем был вынужден продавать свои книги на ярмарке. Позже ему удалось занять особое место в политической и литературной среде 1990-х годов. Жизнь знаменитого телеведущего оборвалась неожиданно и трагически — после неудачного розыгрыша. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Иванова: детство и семья Как Александр Иванов стал звездой программы «Вокруг смеха» Первая любовь и неудачный брак Вторая жена Александра Иванова и семейное счастье с Ольгой Заботкиной Алкогольная зависимость и кризис после закрытия «Вокруг смеха» Связи с окружением Бориса Ельцина и новая волна популярности Последний роковой розыгрыш

Биография Александра Иванова: детство и семья

Александр Иванов (фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин)

Как Александр Иванов стал звездой программы «Вокруг смеха»

Первая любовь и неудачный брак

Александр Иванов (фото: РИА Новости / Сергей Компанийченко)

Вторая жена Александра Иванова и семейное счастье с Ольгой Заботкиной

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Алкогольная зависимость и кризис после закрытия «Вокруг смеха»

Александр Иванов (фото: кадр из фильма «Тайна железной двери»)

Связи с окружением Бориса Ельцина и новая волна популярности

Последний роковой розыгрыш