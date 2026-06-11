Торговал на ярмарке и выгнал жену из дома: как обычная шутка погубила ведущего программы «Вокруг смеха» Александра Иванова?
В Советском Союзе Александра Иванова знали миллионы зрителей. Высокий, худощавый, остроумный и невероятно харизматичный поэт-пародист стал настоящим символом юмористического телевидения благодаря легендарной программе «Вокруг смеха». Однако за внешним успехом скрывалась непростая судьба. Иванов пережил период всенародной славы, а затем был вынужден продавать свои книги на ярмарке. Позже ему удалось занять особое место в политической и литературной среде 1990-х годов. Жизнь знаменитого телеведущего оборвалась неожиданно и трагически — после неудачного розыгрыша. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Александра Иванова: детство и семьяБудущий поэт-пародист родился 9 декабря 1936 года в Москве в семье художника. До тридцати лет он преподавал начертательную геометрию в одном из московских техникумов и не привлекал к себе широкого общественного внимания.
Однако творческие способности постепенно брали верх. Иванов начал отправлять свои литературные произведения в редакцию «Литературной газеты». Его первые публикации быстро заинтересовали редакторов, после чего начинающий автор стал постоянным участником знаменитого юмористического раздела «Клуб 12 стульев», который пользовался огромной популярностью у читателей.
Талант пародиста получил признание и в профессиональном сообществе. Александр Иванов дважды становился лауреатом престижной литературной премии «Золотой телёнок» — в 1971 и 1976 годах.
Как Александр Иванов стал звездой программы «Вокруг смеха»Настоящая всесоюзная известность пришла к Александру Иванову после того, как ему доверили вести юмористическую программу «Вокруг смеха».
Именно этот проект превратил вчерашнего преподавателя в одну из самых узнаваемых фигур советского телевидения. Зрителям пришлись по душе его интеллигентный юмор, тонкая ирония и особая манера общения как с гостями студии, так и с аудиторией. Для советского телевидения такой стиль выглядел необычным и во многом новаторским.
Александр Иванов оставался бессменным ведущим передачи на протяжении всего периода ее существования — с 1978 по 1990 год. Руководство телевидения регулярно включало «Вокруг смеха» в праздничную сетку вещания 31 декабря. В советские годы этот временной слот считался самым престижным и предназначался исключительно для наиболее востребованных проектов.
Первая любовь и неудачный бракВ отличие от успешной карьеры, личная жизнь Александра Иванова долгое время складывалась непросто. В первый раз он женился уже после тридцати лет. До этого момента окружающие практически ничего не знали о его романтических отношениях. Более того, сам Иванов не любил обсуждать тему женщин и обычно пресекал подобные разговоры.
Первой супругой поэта стала женщина по имени Эля. Они познакомились во время отдыха в Крыму. К моменту знакомства у Эли уже подрастал ребенок. Александр Иванов быстро привязался к мальчику и воспринимал его как собственного сына.
Однако семейная жизнь продлилась недолго, так как жена начала изменять. Узнав об этом, Иванов принял решение расторгнуть брак. Развод сопровождался громким скандалом и поэт выгнал супругу из дома. Особенно тяжело он переживал разлуку с ребенком первой жены. Несмотря на то что вместе они прожили сравнительно недолго, Иванов искренне считал мальчика родным и долго скучал по нему после расставания.
Вторая жена Александра Иванова и семейное счастье с Ольгой ЗаботкинойВо второй раз его избранницей стала известная балерина и актриса Ольга Заботкина, которую зрители хорошо знали по фильму «Два капитана». На момент знакомства ей исполнилось 44 года. Красивая, образованная и яркая женщина сразу привлекла внимание Иванова.
Ольга ответила на ухаживания поэта взаимностью, а спустя некоторое время пара официально оформила отношения. После того как Александр Иванов получил работу на телевидении, Заботкина пожертвовала собственной карьерой. Она оставила сцену, переехала из Ленинграда в Москву и полностью сосредоточилась на помощи супругу.
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Ольга выполняла обязанности личного секретаря мужа, подбирала ему сценические костюмы, участвовала в подготовке текстов и следила за его публичным образом. Кроме того, именно ей приходилось бороться с еще одной серьезной проблемой — зависимостью супруга от алкоголя.
Алкогольная зависимость и кризис после закрытия «Вокруг смеха»Пристрастие Александра Иванова к спиртному давно перестало быть секретом для его окружения. Впрочем, для творческой среды 1970-х и 1980-х годов подобное поведение не выглядело чем-то исключительным. Многие представители искусства злоупотребляли алкоголем, и Иванов не стал исключением.
Ведущий мог неожиданно уйти в продолжительный запой на несколько дней, а затем вновь появиться на публике и вести себя так, словно ничего не произошло. Заботкина предпринимала многочисленные попытки оградить мужа от пагубной привычки, однако справиться с проблемой становилось все сложнее.
Ситуация заметно ухудшилась в начале 1990-х годов после закрытия программы «Вокруг смеха». Лишившись главного телевизионного проекта, Иванов столкнулся с серьезными профессиональными трудностями. Некогда знаменитый телеведущий оказался невостребованным.
В тот период ему приходилось самостоятельно продавать собственные книги с автографами на книжной ярмарке в спортивном комплексе «Олимпийский». Для него это стало настоящим испытанием.
Связи с окружением Бориса Ельцина и новая волна популярностиСпустя некоторое время ситуация вновь изменилась. Талантливого литератора заметили представители окружения Бориса Ельцина. Вскоре Иванов начал создавать политические эпиграммы и сатирические тексты, направленные против оппонентов демократического лагеря.
Со временем финансовое положение Александра Иванова заметно улучшилось. Он смог приобрести собственную виллу в Испании и вошел в круг общения влиятельных предпринимателей и политиков, близких к так называемой «семье» Бориса Ельцина.
Однако даже успех и материальное благополучие не помогли ему отказаться от алкоголя.
Последний роковой розыгрышЛетом 1996 года Александр Иванов вместе с супругой находился в Испании, где отдыхал в собственном доме на средиземноморском побережье. В какой-то момент ему сообщили радостную новость: якобы его выдвинули на соискание Государственной премии.
Воодушевленный этим известием, Иванов немедленно отправился в Москву. Он вылетел в Россию без жены и рассчитывал принять участие в мероприятиях, связанных с престижной наградой. Однако позже выяснилось, что информация о выдвижении оказалась чьей-то злой шуткой.
Существует и другая версия событий. Согласно ей, Александр Иванов вернулся из Испании для участия в митинге, посвященном новому демократическому празднику. Как бы там ни было, поездка в Москву обернулась для него трагедией.
В столице телеведущий вновь ушел в тяжелый запой. 12 июня 1996 года Александр Иванов скончался в возрасте 59 лет. Врачи назвали причиной смерти обширный инфаркт, который развился на фоне сильной алкогольной интоксикации.